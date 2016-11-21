Москва, 21 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Пока власти строят оптимистичные планы на будущий год, отчеты за год уходящий радуют все меньше и меньше. Инфляция, может, и минимальна с момента наблюдений за показателем с 1991 года, но это единственный повод для оптимизма. Скорее всего, он рыночный — экономика научилась работать с закрытыми импортными границами и смешанным внутренним предложением на фоне сохраняющегося стабильного спроса на качественную продукцию. Баланс найден, цены выравнялись, вот и весь секрет двухлетней качки. За январь — октябрь российская инфляция оценивается в 4,5%, в годовом сопоставлении цифра составляет 6,10%, а это уровень 2011 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Однако рядовым российским гражданам сложно жить и с подобными инфляционными значениями. Согласно свежим расчетам Росстата, за октябрь падение реальных располагаемых доходов населения РФ сократилось в четыре раза в месячном сопоставлении. Просадка составляет 5,9%, номинальный рост за вычетом волатильных компонентов составляет 0,2%. Он, понятное дело, нивелирован инфляцией. Тот же расчет Росстата показывает, что номинальная заработная плата в октябре выросла на 8,2%, а реальном выражении — на 2%. Тренд сформировался долгосрочным, ему уже 24 месяца, и, вероятно, в следующие 12 месяцев он продолжит только укрепляться.

Чем меньше свободных денег после обязательных платежей и покупок остается в тощем кошельке рядового гражданина, тем ниже его реальные расходы. Это ведет к снижению потребления, что находит отражение в розничных продажах, и ведет к ухудшению качества повседневной жизни. В 2016 году спад доходов жителей России окажется почти в восемь раз хуже, чем прогнозировалось официальными ведомствами.

Вполне возможно, что наравне с новой экономической реальностью эти низкие доходы со временем стали адекватным обстоятельством для граждан. «Кризис же», — пожимает плечами ¾ населения огромной, экономически мощной в теории страны и вряд ли ждет чего-то существенно лучшего от года следующего.