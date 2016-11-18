Москва, 18 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Сезонный рост спроса на топливо в холодное время года — регулярно повторяющееся наблюдение, которое накладывается на различного рода технические нюансы. В начале осени на профилактику закрывались Ачинский и Омский НПЗ, поставки топлива несколько меняли географию так, чтобы регионы России не испытывали дефицита бензинов.

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Поздней осенью часто останавливается на профилактику Московский НПЗ, но обычно все это учтено заранее. Усиление поставок топлива в январе-апреле 2017 года может быть связано с ожиданием холодной зимы, но для Московского региона это не редкость. В этом свете разговоры о дефиците бензина предстоящей зимой в Москве пока не имеют под собой оснований.

В непосредственной близости от Московской области есть завод «Славнефть-ЯНОС» с хорошей выпускающей мощностью, есть Рязанский НПЗ. Вакуум предложения бензинов Москве не грозит.

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