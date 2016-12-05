Москва, 5 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Италия в эмоциональном огне. Итоги прошедшего в выходные референдума оказались предсказуемыми: население проголосовало против предложенной конституционной реформы, а значит, против действующего правительства. При выборной явке на уровне 70% «против» высказалось примерно 60%. Премьер-министр страны Маттео Ренци принял решение народа и сообщил, что всю ответственность за это он берет на себя. Чуть позже политик подаст прошение об отставке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Это только вершина айсберга под названием «евроинтеграция». План Ренци и его сторонников предполагал, что итальянский парламент будет видоизменен и приближен к тому виду, который наиболее часто встречается в европейских странах. Нужно было согласовать исключение одной из палат парламента таким образом, чтобы производство и адаптация законов вышли на новый уровень. Теперь противникам этой реформы, победившим на референдуме, предложено представить свое видение политической структуры Италии. Однако пока политики будут бодаться и ссориться в поисках идеального на их взгляд решения, экономика Италии попадет под еще большее давление.

Правительство Ренци за два года сумело провести несколько стратегических реформ, которые сыграли на ослабление инфляционного давления и сокращение налогового бремени для физических лиц. Ужесточив условия на рынке занятости, введя привязку льгот и выплат к производственному стажу, кабинет министров снизил давление на бюджет. Все это не слишком заметно отразилось на состоянии общенационального ВВП, но сделало повседневную жизнь рядового итальянца как минимум прогнозируемой.

Между тем, в III квартале 2016 года ВВП Италии вырос на 0,3% кв/кв после укрепления на 0,1% кварталом ранее. Инфляция в ноябре оценивается предварительно в 0,1%, уровень безработицы постепенно сокращается и в настоящее время составляет 11,6%. В Италии очень большая проблема связана с молодежной безработицей, но она была и до прихода Ренци в правительственный аппарат. Макроэкономическая статистика по Италии выглядит довольно средней в сравнении с соседями по еврозоне, одна из ключевых проблем государства кроется в состоянии банковского сектора.

У итальянских банков среднего и крупного размера давно проявились сложности с достаточностью капитала и привлечением финансовых активов. Это признанная проблема для как минимум восьми игроков сектора, на которых дополнительно «висят» и масштабные долги. В среднем, итальянские банки задолжали по траншам разной величины и времени привлечения порядка 356 млрд евро. Для того, чтобы относительно безболезненно списать убытки от покрытия задолженностей, банкам требуется по меньшей мере еще 20−25 млрд евро финансовых вливаний. Просто так взять их неоткуда, ранее страна неоднократно отказывалась от помощи ЕЦБ взамен на обязательные реформы и, что примечательно, оставалась на плаву. Сейчас конъюнктура немного иная, долговое давление может усугубиться эмоциональностью населения, которое при первых признаках политической нестабильности пойдет и заберет свои деньги с банковских депозитов. Это точно собьет банковскую систему с ног.

Сегодня, 5 декабря, евро упал к новым минимумам. «Дно» декабря 2015 года было пробито, новое стоит теперь на уровне 1,0506. Последний раз такие низкие значения видели в апреле прошлого года. Новая волна паники на рынке способна увести евро/доллар к 1,0452, минимуму с 14 марта 2015 года.