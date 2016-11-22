Москва, 22 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Рубль 22 ноября активно укрепляется в парах с иностранными валютами, пока нефть раскачивается на качелях волатильности. За доллар США к настоящему времени дают 63,67 руб. (-0,3%). Евро стоит 67,72 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 23 ноября, составляют 63,62 руб. за американскую валюту и 67,54 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 73 и 82 копейки соответственно.

ИА REGNUM Рубль

Покупательское ралли в нефти то слабеет, то снова набирает силу. «Бочка» североморской нефти Brent стоит сейчас $49,72 (+1,3%). Примерно такая же цена наблюдалась в азиатскую сессию сегодня, но затем баррель отступал к уровням открытия. Львиная доля вчерашнего и сегодняшнего спроса на черное золото основана на эмоциях и биржевом постулате «покупай на слухах, продавай на фактах» — инвесторы ждут положительного решения по соглашению о заморозке добычи нефти вблизи текущих отметок 30 ноября.

Если исход саммита ОПЕК будет позитивным, то баррель еще немного укрепится в область $50,70−52,00, а затем так же быстро скорректируется. Дополнительным фактором опоры для сырьевых «быков» сейчас является приближающаяся экспирация по фьючерсному контракту, но это драйвер мимолетный.

Рублю сейчас, действительно, неплохо, однако сползание доллара США в очередной раз в сторону 62,50−63,00 руб. вряд ли позитивно для бюджета. Рублевая стоимость барреля сейчас составляет 3165 рублей, и это именно тот уровень, который заложен в бюджет-2016. Однако большую часть года показатель был значительно ниже данной отметки, последние два месяца нефтяной стабильности мало что поменяли в глобальной канве бюджетного дефицита. Сильный рубль сейчас, скорее, вреден экономике, чем полезен.

Однако локальное снижение стоимости иностранных валют можно и нужно использовать в собственных целях. Сегодняшние курсы доллара и евро идеальны для тех, кто не успел позаботиться о новогоднем отдыхе и каникулах, если речь идет о покупке зарубежных туров или авиабилетов.