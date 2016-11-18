Москва, 18 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 18 ноября, дешевеет в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,18 рубля (+0,6%). Евро стоит 69,11 рубля (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 21 ноября, составляют 65,10 рубля за американскую валюту (повышена на 19 копеек) и 68,98 рубля за европейскую (понижена на 51 копейку).

ИА REGNUM Валюта

Цены на нефть держатся в отрицательной зоне. Баррель североморского сырья Brent стоит к середине дня $46,29 (-0,4%). Тот факт, что Россия готова замораживать добычу нефти, если ОПЕК запустит этот процесс внутри картеля, накануне был положительно оценен рынком. Положительно, но недальновидно: структура бюджетных доходов более чем на 60% зависит от продажи энергоносителей за рубеж.

Даже если фиксировать добычу на средних осенних уровнях и отказываться тем самым от повышения суточной выкачки, рассчитывать на исполнение бюджета наивно. Казне нужны деньги и, продавая сырье и контролируя рубль, можно добиться более-менее стабильного равновесия. Пока же все комментарии подобного рода выглядят в большей степени популистскими, что и отыгрывается спекулянтами.

К сегодняшнему дню доходность 10-летних российских бондов снижается и составляет 8,77% против 8,81% накануне и 8,95% чуть ранее. Это хороший сигнал: с рынка уходят эмоции и остается конструктивный взгляд. Однако «горячие» деньги продолжать утекать из развивающихся экономик туда, где ставки комфортнее. Это значит, что качка с доходностями продолжится еще минимум два месяца.

Доллару пока комфортно выше 65 рублей, но «быки» держат цель значительно выше. Таргет на 67 рублей за доллар оставляют актуальным на среднесрочную перспективу.