Москва, 17 июля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Сейчас в стране действует мораторий на проверки бизнес-структур с оборотом до 800 млн рублей и количеством сотрудников до ста человек. Заградительная мера работает с 2016 года и призвана уберечь предприятия от излишнего внимания чиновников различных уровней. Хотя тоже Абызов считает, что малые предприятия способны представлять большую угрозу — но не поясняет, кому именно.

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Армия контролирующих органов всех чинов и мастей работает не бесплатно: бюджету надзорные мероприятия за бизнесом стоят около 1,3 трлн рублей ежегодно. Это 1,5% от ВВП, сумма немалая. С другой стороны, нагрузка на бизнес колоссальна и доходит до 5−7% ВВП за счет реализации предписаний и требований к исполнению. Бизнес-омбудсмен Борис Титов смотрит на проблему более реально и видит здесь драму даже не в избыточных претензиях властей к бизнес-структурам, а в «сбитых» приоритетах. Качество работы надзорных органов оценивается исходя из числа выписанных штрафов и претензий, а это в корне неверный подход. Он способен погубить даже самую эффективную модель бизнеса. Российские предприниматели в последние несколько лет только и занимаются тем, что развивают искусство канатоходца — балансируют над пропастью штрафов и теоретических проблем, но все-таки идут к цели и работают.

Между тем опора на малый бизнес внутри экономической системы давно показала свою эффективность. Небольшие предприятия с некоторым количеством рабочих мест, но широкие своим числом, способны дать более серьезную поддержку ВВП, чем неповоротливые концерны и альянсы. Для этого достаточно просто перестать душить бизнес небольшого формата и позволить ему работать.