Москва, 23 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Российский рубль 23 ноября днем быстро отступает в парах с иностранными валютами. Однако это такое же хаотичное и эмоциональное движение как его рост накануне. Пока биржи остаются под властью сиюминутных решений, устойчивых торгов ждать не стоит. За доллар США к настоящему времени дают 64,45 руб. (+1,1%). Евро оценивается в 68,37 руб. (+0,9). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 24 ноября, составляют 64,00 руб. за американскую валюту и 68,05 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 38 и 51 копейку соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

Цены на нефть держатся сегодня довольно нейтрально. Ралли продолжать проблематично, пока Ирак агрессивно настроен в отношении чернового варианта соглашения о заморозке объемов добычи сырья внутри ОПЕК. Страна требует особенных условий и для себя, ведь они предусмотрены в отношении Нигерии и Ливии. До саммита картеля 30 ноября остается совсем немного времени, основной вопрос в размере ограничений на добычу. Для того, чтобы соглашение сработало и нивелировало избыток предложения нефти над спросом, нужно, чтобы добыча была урезана на 4,5% всеми странами. Однако картель, по всей вероятности, попробует продвинуть усредненный компромиссный вариант, при котором добыча сократится на 1,5−2%. Этого слишком мало.

Рынок видит эти варианты уже сейчас и понимает, что компромисс ОПЕК не уберет с рынка избыток предложения в размере 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Соглашение «закроет» примерно половину от этого объема, а все остальное останется в наличии. Эффект будет чисто косметическим, а значит, недолговечным. Второй раз инвесторы в эту историю уже не поверят.

Не стоит слишком строго оценивать сегодняшнее отступление рубля. Нефтяная история по-прежнему актуальна, и это значит, что волатильность все еще может качнуть маятник в другую сторону. Для доллара США актуальным остается диапазон движения в пределах 63,75−65,00 руб., где валюта сейчас и находится.