Андро Малкин
Последние публикации
Грузия: «ударный» отчет премьера в преддверии выборов
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии Георгия Гахарии вызвал в стране неоднозначные оценки как со стороны политически активного населения, так и со стороны разношерстного экспертного сообщества. По мнению одних, явных и откровенных сторонников правящей партии «Грузинская мечта», для которых...
29 июня 2020
Фарс по-грузински с примесью «умыслов» России
Грузинская политика тесно связана с искусством, но не с тем высоким искусством, к которому так тяготеют утонченные зрители или слушатели, и даже не с народным творчеством, за простой формой которого скрывается вековая мудрость, а с неким грубым видом фарса, поставленным неотесанным режиссером и...
16 июня 2020
Грузия: слухи об отставке премьера пока не подтверждаются
Слухи о возможной отставке премьер-министра Грузии Георгия Гахарии муссируются уже давно, но особенно активизировались авторы этих слухов в последние дни. Оппозиционные политики, эксперты и журналисты делают предположения, что Гахарию обязательно уволят, тем более что грядет «печальная годовщина»...
3 июня 2020
Оппозиция в Грузии уже планирует процесс передачи власти
Грузинская оппозиция, которая сплотилась вокруг соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже активно планирует дальнейшие действия, которые, по ее оценкам, должны привести к передаче власти от «Грузинской мечты» оппозиционному объединению. Это пока еще объединение, костяком которого...
18 мая 2020
Ажиотаж вокруг незапланированной акции «Бессмертного полка Грузии»
День 9 мая в Грузии стал очередным поводом для разжигания антироссийской и русофобской пропаганды в соцсетях и на пространстве СМИ. И главным объектом нападок на этот раз, вместе с традиционными для грузинской прозападной «общественности» и «сливок общества» мишенями, стало движение «Бессмертный...
8 мая 2020
Грузия: надёжная инвестиция или афера, которая утрёт нос пенсионерам?
Опасения населения, связанные с введенной властями Грузии накопительной пенсионной системой, оказались не напрасными. Втайне от «вкладчиков», которые перечисляли часть заработанных средств в надежде на получение после выхода на пенсию более или менее нормального ежемесячного содержания, Пенсионное...
5 марта 2020
Антисоветский фарс по-грузински
Уже долгие годы на политической арене Грузии разыгрывается политический спектакль, точнее, политический фарс, суть которого состоит в том, чтобы нанести как можно больше и как можно сильнее удары по «главному врагу» Грузии — России. Слово «Россия» давно с первых дней обретения Грузией...
19 февраля 2020
Выборы в Грузии: поиски компромисса между трех огней
Предстоящие выборы в Грузии с большой долей вероятности пройдут на фоне острого противостояния, ежедневно поддерживаемого со всех сторон как партией власти, так и ее оппонентами, среди которых постепенно выделяется два лагеря. В одном сгруппировались нынешние и бывшие соратники экс-президента...
10 февраля 2020
Отчего в Грузии случаются трагедии
В Грузии мало что происходит случайно, и определенные обстоятельства того или иного события или происшествия наводят на мысль, что они могли быть кем-то продуманы или организованы. То перед выборами убивают ни в чем неповинного младенца. То один за другим горят крупные рынки в столице и за ее...
5 февраля 2020
Грузия: давление изнутри и извне усиливается
Давление на действующую власть Грузии изнутри и извне усиливается, и в преддверии очередных парламентских выборов, которые пока еще имеют шанс перерасти во внеочередные, такой прессинг неудивителен. Очередной инцидент, который дал повод оппозиции и поддерживающим ее СМИ продолжить тему...
24 января 2020
Отчёт Human Rights Watch и интересы грузинской оппозиции
Международная организация Human Rights Watch (HRW) в своем очередном отчете за 2019 год подвергла резкой критике политику правительства Грузии по различным направлениям. При чтении опубликованного на сайте HRW отчета невольно возникает ощущение, что написан он был под диктовку и в угоду интересам...
15 января 2020
Оппозиция опять нашла повод для критики слов президента Грузии
Грузинская оппозиция, стержнем которой сегодня являются соратники экс-президента Михаила Саакашвили, отыскала новый повод для критики слов нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. На этот раз таким поводом стало «непредусмотрительное» заявление Саломе Зурабишвили на тему проблемных участков...
25 декабря 2019
Запад продолжает наносить точечные удары по власти Грузии
В Грузии идет порой тайная, но чаще явная и яростная борьба за власть. Борьба между двумя основными силами, ни одна из которых народу, по большому счету, не симпатична и не нужна. Но обе держатся на поверхности политической арены Грузии и обе усиленно продолжают цепляться за ее дно, дабы не быть...
22 декабря 2019
В Грузии в очередной раз отмежевались от России
Тема так называемого центра русского языка и культуры, с инициативой создания которого на недавней встрече в Праге выступил представитель России Григорий Карасин, продолжает будоражить и тревожить политически активное население Грузии, причем настолько, что все противостоящие друг другу стороны...
10 декабря 2019
Акции по-грузински: одним можно все, другим — ничего
Акции по-грузински — это уже своего рода феномен, так как право на проведение акций сегодня имеют только те, кто поддерживает некогда «Единое», а ныне — просто «Национальное движение» и его многочисленные ответвления и сателлитные образования. Им, взращенным в недрах нынешней оппозиции молодым...
3 декабря 2019
Очередной фарс соратника Саакашвили и «лучшее будущее» за горизонтом Грузии
Анонсированный гендиректором телеканала «Мтавари архи», бывшим гендиректором «Рустави 2» и ярым и верным соратником экс-президента Михаила Саакашвили, Никой Гварамией отъезд из страны оказался его очередным трюком, которым Гварамия стремился доказать все ужасы и несправедливость нынешней власти...
2 декабря 2019
Грузия: атака на веру ради политики
Политическая составляющая общественной жизни в Грузии настолько велика, что с политикой, точнее, с политическими интересами основных определяющих политическую атмосферу страны сил связаны почти все сферы и отрасли, начиная с экономики и кончая религией. И почти все действия правящей партии и...
3 ноября 2019
Хотят ли в Грузии построить и иметь Анаклию?
В то, что в Грузии в ближайшем будущем начнется активное строительство нового глубоководного порта Анаклия, уже почти никто не верит. Консорциум развития Анаклии обвиняет правительство, а представители правительства выдвигают встречные обвинения консорциуму, взявшемуся за осуществление этого...
24 октября 2019
Грузия: порт Анаклия под вопросом
Проект строительства на Черноморском побережье Грузии, в местечке Анаклия, вблизи от границы с непризнанной официальным Тбилиси Абхазией нового глубоководного порта вновь оказался под вопросом. 15 октября истек срок, когда взявшийся за осуществление проекта учрежденный банкиром Мамукой Хазарадзе и...
16 октября 2019
Кого готовят в Грузии на смену Иванишвили
О том, что олигарху Бидзине Иванишвили и его партии не удастся, точнее, не позволят оставаться у власти в Грузии дольше их предшественников, даже несмотря на многочисленные перестановки, реорганизации и чистки в рядах партии, сегодня в стране с определенной долей уверенности говорят многие. А...
15 октября 2019