Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Грузинская оппозиция, которая сплотилась вокруг соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже активно планирует дальнейшие действия, которые, по ее оценкам, должны привести к передаче власти от «Грузинской мечты» оппозиционному объединению.

Это пока еще объединение, костяком которого являются «Национальное движение» и «Европейская Грузия», два крыла одной и той же по идейной и моральной сути и по политической стратегии и тактике партии. Но нельзя исключать, что в случае обретения оппозицией власти более сильные окажутся у штурвала, а остальных попросту отметут со своего пути куда-нибудь на обочину политической арены. И опять оставят роли либо политических шутов, либо фальшиво-показных оппонентов. А сильными в этом объединении были и продолжают оставаться соратники Саакашвили, имеющие массу влиятельных кураторов и друзей как в Вашингтоне, так и в Брюсселе и в других столицах стран ЕС.

Кое-кто в Грузии уверен: народ возвращения Саакашвили и его команды к власти не допустит и на выборах за его соратников не проголосует. Но не учитывает при этом те мощные рычаги «общественного воздействия», которые Запад неоднократно применял в Грузии для проведения собственных интересов и принятия устраивающих его решений.

В этом смысле некое этапное значение обретает состоявшаяся 18 мая в офисе Лейбористской партии Грузии встреча лидеров так называемой объединенной оппозиции. Малорейтинговые лейбористы были выбраны своеобразной нейтральной для общества платформой, на которой собираются оппоненты «Грузинской мечты» для разработки совместной стратегии борьбы за отстранение от власти партии олигарха Бидзины Иванишвили.

Labour.ge Шалва Нателашвили (слева) во время митинга Лейбористской партии Грузии

Лидеру Лейбористов Шалве Нателашвили даже позволяют делать общие заявления и комментарии, подводить итоги встреч в его офисе и сообщать обществу дальнейшие планы. Хотя при правлении экс-президента Саакашвили он «успешно» играл роль «радикальной оппозиции» и даже участвовал в акциях протеста против «режима националов». Сегодня отношение Нателашвили к лидерам прежнего «режима» коренным образом изменилось, и он вместе с соратниками Михаила Саакашвили активно планирует действия по смене нынешней власти.

И на этот раз до начала встречи Шалва Нателашвили сообщил журналистам, что оппозиция одержала победу на одном из этапов борьбы и добилась освобождения двух «политзаключенных», а сегодня они запланируют стратегию на текущий этап.

«Победило оппозиционное единство, победили наше союзничество и наши союзники, которые нас поддержали. Победил наш народ. А главное, страна вступила на новую стадию общественно-политического развития, вошла в процесс мирной передачи власти», — резюмировал достигнутые результаты лидер лейбористов.

Первым своим значительным успехом на пути к овладению браздами правления объединившиеся вокруг цели отстранения от власти партии олигарха Иванишвили политики сочли освобождение из заключения своих соратников — одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулавы и учредителя «Победившей Грузии» Ираклия Окруашвили. Оба хорошо известны грузинскому обществу как единомышленники и члены команды Михаила Саакашвили, в разное время и при разных обстоятельствах покинувшие эту команду либо отторженные от нее. Оба обвинялись в конкретных преступлениях. Угулава был осужден за растрату средств Фонда муниципального развития Тбилиси в размере 48 миллионов лари. Окруашвили же отбывал наказание за подстрекательства к насильственному захвату парламента и участие в насильственных действиях во время событий 20−21 июня прошлого года в Тбилиси.

Но соратники по их политическим партиям и другие лидеры оппозиционного объединения безапелляционно объявили обоих «политзаключенными» и разнесли эту весть на весь «цивилизованный» западный мир, подключив к делу освобождения «политзаключенных» друзей из США и ЕС. И добились своего.

Saeima Бидзина Иванишвили

Освобождение политзаключенных было объявлено оппозицией частью обязательств правительства Грузии по соглашению от 8 марта, подписанному в резиденции посла США в Тбилиси. Фактически это соглашение было очередным этапом принуждения нынешней власти к выполнению обещания ее же лидера Бидзины Иванишвили, данного народу с целью погашения протеста, возбужденного оппозицией в связи с приездом в страну депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Заявление Иванишвили о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером на некоторое время притушило оппозиционный протест, первоначально направленный против «российской оккупации», а затем переросший в антиправительственные митинги и демонстрации. Но провал разработанного правящей партией законопроекта конституционных изменений вызвал новую волну протеста. Загасить ее на этот раз «сумели» западные друзья Грузии — постпред Евросоюза и посольство США, которые принудили стороны перейти в режим переговоров. Процесс диалога увенчали подписанные в резиденции посла США 8 марта документы.

Конкретные имена и фамилии в соглашении между оппозицией и правящей партией не упоминались, и это давало основания лидерам «Грузинской мечты» до последнего утверждать, что никакого обязательства по освобождению «политзаключенных» они на себя не брали. А премьер-министр Грузии Георгий Гахария даже попытался поставить на этом требовании категорическую точку. 9 мая в парке Ваке после возложения цветов к мемориалу Неизвестного солдата, комментируя журналистам требования оппозиции, он коротко заявил: «Никаких политзаключенных в Грузии нет. Точка».

А спустя 6 дней президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании и освободила из заключения Угулава и Окруашвили, пояснив, что освобождает не политзаключенных, а людей, совершивших конкретные преступления, и что помилование не означает, что она признает их невиновными.

President.gov.ge Георгий Гахария и Саломе Зурабишвили

Акт президента Грузии был издан 15 мая поздно вечером, когда в стране уже вступил в силу комендантский час, но Угулава и Окруашвили покинули тюрьму, невзирая на ограничения, что вызвало недоумение и недовольство у людей, не относящихся к сторонникам оппозиции. «Почему им можно нарушать комендантский час?» — задавались вопросом рядовые граждане. Конечно, без ответа. А ответ лежал на поверхности: правительство Грузии за предыдущие дни получило столько «замечаний» и «предупреждений» от западных «партнеров», что не выполнить требование оппонентов просто не могло. И был найден, казалось бы, «безобидный и нейтральный» вариант: внепартийный президент помиловала людей, которых тем не менее считает преступниками.

Правящая партия попыталась и здесь отстоять собственную репутацию. Лидеры «Грузинской мечты», один за другим, заявили, что решение президента было для них неожиданным, и что они такой акт не одобряют. Но за однотонными и однообразными заявлениями читалось явно вынужденное действие и стремление найти ему достойное оправдание.

Казалось бы, уступка (очередная) со стороны «Грузинской мечты» в пользу требований оппозиции на этот раз должна снять все препятствия для выполнения основной части соглашения от 8 марта — внесения изменений в Конституцию Грузии и проведения парламентских выборов 2020 года по новой избирательной модели. Но оппоненты на достигнутом останавливаться не стали. Их следующим требованием стало безусловное освобождение еще одного своего соратника — Георгия Руруа, брата ныне покойного бывшего министра культуры в правительстве Саакашвили Ники Руруа. Того самого Георгия Руруа, который «прославился» своими «подвигами» в составе вооруженного формирования «Мхедриони», первоначально поддержавшего приход к власти Эдуарда Шеварднадзе, а затем разогнанного им с целью избавления страны от беспредела и произвола вооруженных бандитов. Сегодня бывший «воитель» выступает в амплуа соучредителя и соинвестора телекомпании «Мтавари архи» — морального и фактического правопреемника телекомпании «Рустави 2» и проводника идей и стратегии некогда «Единого национального движения».

Кадр трансляции телеканала «Мтавари архи»

Руруа был задержан во время второй волны акций протеста оппозиции в ноябре прошлого года после того, как парламент провалил законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Адвокаты Руруа обратились в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения и мотивировали свое прошение тем, что полиция до ареста их подзащитного подбросила ему оружие. Но на заседании 18 мая судья отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставил Георгия Руруа в заключении.

Сегодня лидеры оппозиции в очередной раз потребовали, чтобы правительство Грузии нашло пути для освобождения Руруа из тюрьмы. А парламентские фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» пригрозили, что не будут участвовать в обсуждении проекта конституционных изменений, а без их поддержки этот законопроект будет обречен на провал. Ответственность же за невыполнение соглашения целиком будет лежать на «Грузинской мечте».

Более того, объединенная оппозиция запланировала еще одну «знаменательную акцию». 20 июня она соберет своих сторонников и отметит день «новой энергии, обновления и незабвенности старых проблем». Об этом после встречи в офисе Лейбористской партии 18 мая заявил Гиги Угулава. Он не исключил, что форма протеста из-за коронавируса поменяется, и пообещал населению новый эксперимент.

«Формы протеста могут поменяться из-за пандемии, но заряд и решительность не изменятся. Нам нужны новые стандарты. И с этой точки зрения протест будет экспериментальным. Мы должны приспособиться к новой реальности. Но содержание протеста будет неизменным — требование деоккупации, требование изменений и вдобавок ко всему антикризисный дух, потому что по нашей экономике пройдется такой ураган, после которого наступят очень тяжелые дни, месяцы и годы», — заявил Угулава.

Гиги Угулава и Джон Теффт. 2007

Лидеры оппозиции уверены, что одержат на предстоящих нынешней осенью парламентских выборах уверенную победу над «Грузинской мечтой», потому что она, по их определению, давно потеряла доверие из-за невыполнения собственных обещаний. Эту уверенность оппонентов нынешней власти подкрепляют поддержка и заявления западных партнеров и друзей «Национального движения» и «Европейской Грузии». Правящей партии Грузии уже неоднократно прямо и косвенно напоминали: парламентские выборы в октябре 2020 года должны быть справедливыми, свободными и демократичными. В противном случае их результаты будут признаны нелегитимными не только на Западе, но и в самой Грузии.

А это значит, что в случае нежелательного для оппозиции и ее партнеров в Вашингтоне и Брюсселе исхода выборов в Грузии может быть разыгран новый революционный сценарий. Впрочем, солидная доля вины в таком развитии событий будет лежать и на правительстве «Грузинской мечты», которое все 8 лет своего нахождения у власти проводило достаточно аморфную, неопределенную и не ориентированную на реальные интересы страны и народа политику.