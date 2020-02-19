Уже долгие годы на политической арене Грузии разыгрывается политический спектакль, точнее, политический фарс, суть которого состоит в том, чтобы нанести как можно больше и как можно сильнее удары по «главному врагу» Грузии — России.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Слово «Россия» давно с первых дней обретения Грузией «независимости» (закавычиваю его потому, что истинной независимости Грузия за эти годы так и не обрела и продолжает висеть на ниточке у Запада) здесь стало своего рода «запретом», Точнее, в Россию разрешено уезжать на заработки, оттуда можно и нужно получать денежные переводы, туда можно и нужно вывозить свои вино, фрукты, зелень и иную продукцию, оттуда зазывать инвесторов, которые здесь, в Грузии, будут вкладывать свои деньги и развивать экономику, а еще оттуда можно и нужно привлекать туристов, которые тут, в Грузии, будут знакомиться с историей и достопримечательностями страны и затем увозить свои знания в Россию. Но не дальше и не больше.

Все остальное, что когда-либо было связано с Россией, из истории Грузии тщательно вычеркивается, стирается либо искажается до такой степени, что и главных действующих лиц этой истории узнать невозможно. Как правильно заметил один из грузинских аналитиков, история — «очень ненаучная отрасль науки, раба политики и служака конъюнктурной нищеты». Не будем уточнять, кто именно так думает, хотя высказал он эту оценку в соцсети, но отметим, что говорил аналитик прежде всего об истории Грузии и отношении к ней грузинских политиков нынешнего поколения.

То, что случилось в парламенте Грузии в день утверждения генпрокурора и слушания ежегодного отчета председателя парламента (18 февраля), тоже напрямую относится к России, точнее к отношению к России, сложившемуся в Грузии. А поставлен был в парламентском здании очередной фарс — двое депутатов, женщины, представительницы «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили и Елена Хоштария (бывшие члены «Единого национального движения») включили гимн СССР в тот момент, когда председатель парламента Арчил Талаквадзе в своем отчете говорил о «российской оккупации».

Parliament.ge Грузинский парламент

Это те самые женщины-депутаты, которые раньше пробрались в зал заседаний парламента якобы для того, чтобы с улицы, где проходила акция протеста, что-то передать находившейся в зале «соратнице» по политической борьбе из фракции «Альянс патриотов». А на самом деле тайком выплеснули на пол некую жидкость с резким запахом и ретировались, после чего многие в зале почувствовали удушье и недомогание. Своего добились, потому что заседание было сорвано. Правда, решению стоявшего тогда в повестке дня вопроса помешать не смогли, потому что парламент все же возобновил работу после проветривания и уборки помещения. Но поступок депутатов (хочется написать «депутаток», звучит очень подходяще для их поведения) так и остался безнаказанным. А они продолжают обладать мандатом и под этим мандатом творить все, что им вздумается.

Что хотели сказать своим «фарсом-перформансом», казалось бы, безобидным, на этот раз Надирашвили-Хоштария? Они хотели продемонстрировать всему миру, что Арчил Талаквадзе и его партия — верные рабы России и наследники СССР. И тем самым, вероятно, убедить Запад в необходимости отстранения этой партии от власти и передачи власти им, бывшим и нынешним членам некогда «Единого национального движения». А партия эта с ее многочисленными ответвлениями, созданными бывшими лидерами ЕНД, очень стремится к власти. Стремится, чтобы вволю отыграться за те несколько лет, когда доходы госбюджета уходили не в их карманы и не на их нужды, а в другие карманы и на другие нужды. Стремится отомстить нынешней власти за уголовное преследование своих соратников, квалифицируя все уголовные дела как политическое преследование и представляя подсудимых и осужденных как «узников режима Иванишвили».

А что же правящая партия? Председатель парламента лишь на секунду запнулся, затем саркастично поаплодировал, сказал, что этот гимн — выражение сути тех, кто его озвучил, и попросил вывести «депутаток» из зала, что и было сделано.

Правящая «Грузинская мечта» ведет себя очень осторожно и по отношению к бывшей партии власти, и по отношению ко всем ее «фарсам-перформансам», и по отношению к России. Она всячески старается доказать западным партнерам-кураторам, что Россия для Грузии — «враг и оккупант» и ничего более, что намерений восстановления с ней политических и дипломатических отношений не питает, что ожидает и принимает от России лишь чисто экономическую выгоду. Впрочем, точно так же, как действовали в свое время Саакашвили и его партия, говоря, что «деньги не пахнут» и что российские инвестиции Грузии «не помешают».

41.ge Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта»

Впрочем, если «Грузинская мечта» осмелится переступить ту грань, которую в свое время начертили во внешней политике Грузии экс-президент Саакашвили и его соратники, конечно, не без четких указаний из-за океана, ей очень скоро придется уступить бразды правления. И сделано это будет руками «грузинской общественности», тех самых активистов оппозиции и гражданского сектора, которые сегодня проводят шумные и малочисленные акции протеста. Если за океаном хотя бы на долю секунды усомнятся в «прозападности» грузинского правительства, акции получат серьезную подпитку, и «протест» расширится, усилится и в конце-концов сметет «неугодное правительство».

Когда-то, в трудный для Грузии период, когда она пыталась справиться с многочисленными внешними и внутренними проблемами, Россия взяла ее под свое покровительство и, как считают летописцы грузинской истории, сделала ее своей губернией. Двести лет совместной жизни, которые сегодня пытаются напрочь вычеркнуть грузинские историки и политики и которым в этом активно помогают грузинские СМИ и ученые, были не только годами преследования инакомыслящих и политических репрессий. В эти годы в Грузии были заложены основы развитию грузинской науки, промышленности, сельского хозяйства.

Грузинские общественные деятели получали высшее образование в России, а потом возвращались на родину и здесь вели научную и творческую деятельность. Под «гнетом» России в Грузии были построены курорты, театры, гостиницы, заводы и фабрики… А потом, когда Грузия обрела независимость, почти все основные объекты и источники ее дохода пришли в запустение. Перестали следить за чайными плантациями, и они в большинстве случаев были уничтожены. Заводы и фабрики, продукцию которых страна могла экспортировать и получать доход, остановились, а тогдашние директора и власть имущие распродали все оборудование, большей частью на лом, и получили от этого немалые барыши.

С тех пор, с первых дней независимости, началось и продолжается отдаление Грузии от России, и пока на горизонте грузинской политики никакой перспективы потепления отношений между властями обеих стран не видно.

«Никто, ни одна политическая сила в Грузии сегодня не возьмет на себя ответственность заявить о восстановлении внешнеполитических и дипломатических отношений с Россией. И причиной тому то бремя проблем, которое возникло после августа 2008 года», — заявил другой грузинский эксперт, которого за его порой откровенные высказывания и резкие оценки тех или иных действий грузинских властей и оппозиции коллеги по аналитической деятельности пытаются уличить в «пророссийскости». Ему лишь приходится отнекиваться и доказывать, что это не так.

Очередные парламентские выборы в Грузии все ближе. И политическая напряженность в стране все возрастает. Каждая политическая сила стремится доказать, что она к России вообще никакого отношения, кроме резко негативного, не имеет, и одновременно уличить политического противника в проведении в Грузии интересов России.

George Melashvili Протесты в Грузии. 2019

Спектакль, поставленный на этот раз «бывшими соратницами» Михаила Саакашвили был крупицей этой напряженной политической борьбы, на который правящая партия дала привычный ей ответ.

Отнекиваясь и отмежевываясь от нынешней власти России, грузинские политики делают главный акцент на «агрессивной» политике российского руководства и «аннексии и оккупации» территорий Грузии, «забывая» при этом, что привело к «аннексии и оккупации», выразившейся в признании Россией независимости некогда входивших в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии. Правда, лидеры «Грузинской мечты» в первые месяцы своего правления делали акцент на виновности правительства Михаила Саакашвили, развязавшего военные действия в «Цхинвальском регионе», которые экс-президент и его соратники первоначально преподносили как действия по восстановлению юрисдикции Грузии на этой территории. Но под прессингом местных оппозиционеров членов бывшей партии власти, а также под давлением со стороны западных кураторов внешней политики Грузии постепенно от обвинений в адрес Саакашвили вернулись к продиктованной им же версии событий, которую тот озвучил после заключения соглашения о прекращении огня. И сегодня говорят уже не о вине бывших властей Грузии в случившемся, а об «агрессии и оккупантских действиях» России.

Любые попытки какого-либо налаживания отношений с северным соседом сталкиваются с моментальным и очень резким сопротивлением, и примером тому стало предположение о возможности визита в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова. Причем с российской стороны никаких обещаний на этот счет не давалось, но оппозиция уверенно сообщила, что на заседание глав МИД Совета Европы, которое должно пройти в Грузии, являющейся председателем Комитета министров СЕ, обязательно приедет Лавров и что этот вопрос уже решен. И последовали обвинения, осуждения и угрозы не пустить Лаврова на грузинскую землю, встретить его у самолета и вернуть обратно и так далее…

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

А нынешняя власть в ответ на такие атаки лишь отнекивается и пытается заверить оппозицию и грузинскую общественность, что никаких отношений с российскими властями не поддерживает и никого в Грузию не приглашает. Точно так же, как поступила в случае с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, «осмелившимся» не только приехать в Тбилиси, но и расположиться в кресле председателя парламента Грузии. Хулиганские действия оппозиционных депутатов, оскорбивших российского коллегу, остались без реакции и внимания со стороны властей. Правительству Грузии пришлось отправить в отставку председателя парламента, чье кресло на несколько минут занял Гаврилов, и депутата Куцнашвили, посмевшего пригласить в Грузию делегации МАП, в том числе представителя России. А затем подавить митинг у здания парламента, который, начавшись на волне противодействия России, перерос в антиправительственный митинг и попытку захвата власти.

Выборы в Грузии не за горами, поэтому подобных представлений и фарсов населению страны представят еще немало. Надеяться на то, что исход выборов, как бы они ни закончились, изменит внешнеполитическое направление Грузии или хотя бы смягчит напряженность в грузино-российских отношениях, вряд ли стоит. Любые позитивные взгляды в сторону северного соседа здесь резко пресекаются и осуждаются.