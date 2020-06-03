Слухи о возможной отставке премьер-министра Грузии Георгия Гахарии муссируются уже давно, но особенно активизировались авторы этих слухов в последние дни. Оппозиционные политики, эксперты и журналисты делают предположения, что Гахарию обязательно уволят, тем более что грядет «печальная годовщина» событий 20 июня (2019 года), так называемая «ночь Гаврилова», и правящая партия должна будет избавиться от главы правительства, которого «в народе» прозвали «глазовыбиватель». Имеется в виду та оппозиционно настроенная часть общества, которая поддержала призывы соратников экс-президента Саакашвили и собралась на проспекте Руставели, чтобы опротестовать восседание в кресле председателя парламента Грузии руководителя МАП, российского депутата Сергея Гаврилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Что касается премьера Гахарии, он не появляется «на людях» уже второй день. Не выдает информации и пресс-служба правительства Грузии, не обновляется официальная страница премьера в соцсети Facebook. Такая пассивность и питает слухи о его возможной и ожидаемой отставке.

Несколько дней назад самому Гахарии журналисты задали вопрос, кто будет новым первым лицом в избирательном списке правящей партии «Грузинская мечта». Он коротко ответил: «Во всяком случае, я новым лицом не буду. Я уже был новым лицом».

В конце мая премьер дважды отчитался перед парламентом о работе, проделанной его правительством за период борьбы с коронавирусом и действия в стране чрезвычайного положения. Он должен был прийти к законодателям еще раз в начале июня — отчитаться о работе за прошедший год. Пока в анонсах парламента слушание отчета премьер-министра не фиксируется.

Gov.ge Георгий Гахария

1 июня Георгий Гахария выступил в администрации правительства с коротким брифингом о ситуации в стране, после чего покинул помещение, не став отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

С вопросом о том, ожидаются ли в правительстве Грузии кадровые изменения, представители СМИ обратились к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе, которая вышла к микрофону вслед за премьером. По слухам из некоторых «достоверных» источников, пост следующего премьера олигарх и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили прочит именно ей как верному человеку из своего окружения.

Тикарадзе ответила коротко, что никаких изменений в правительстве на данном этапе не планируется, и перешла к следующей теме из своей нынешней сферы деятельности.

3 июня нетерпеливые и озадаченные отсутствием активности со стороны премьера журналисты обратились с тем же вопросом к генсеку правящей партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, но и его ответ какой-либо ясности в ожидания «общественности и СМИ» не внес.

«Это ложь, неправильная информация», — лаконично ответил Каладзе на вопрос, покинул ли Георгий Гахария пост премьера.

Отставки Гахарии оппозиция требует еще со времен, когда он занимал пост главы МВД. Особенно усилились эти требования после событий 20−21 июня, когда полиция ответила на попытку захвата парламента и разогнала атакующих оппозиционеров и их сторонников с применением спецсредств и пластиковых пуль. Несколько выпущенных полицией пуль попали в глаза митингующим, за что и получил Гахария свое «прозвище».

ИА REGNUM У здания парламента, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, мобилизованы оппозиция, гражданские активисты и полиция

И хотя позднее против превысивших силу полицейских было возбуждено уголовное дело, Гахария не только не был отправлен в отставку, но и заслужил повышение, сменив на посту премьера Мамуку Бахтадзе. Возмущение оппозиции постепенно улеглось, но своего отношения к Георгию Гахарии она не изменила и продолжала усиленно критиковать все действия и заявления премьера и его правительства. А поддерживающие оппозицию телекомпании периодически запускали тему о готовящейся в «Грузинской мечте» очередной смене премьера и состава правительства.

В правящей партии на подобную информацию лишь отвечают, что оппозиция нереальными слухами пытается перекрыть реально существующие в стране проблемы и умалить действия и заслуги правительства.

Отметим, что предыдущие смены премьеров в правительстве «Грузинской мечты» происходили по такой же схеме. Первоначально распространялась информация о том, что нынешний премьер чем-то не угодил учредителю «Грузинской мечты». В правящей партии называли эту информацию слухами, не имеющими под собой оснований. Но спустя несколько дней слухи подтверждались фактами.

Так ушли в отставку Ираклий Гарибашвили, Георгий Квирикашвили и Мамука Бахтадзе. Сегодня грузинская оппозиция и не благосклонная к нынешней власти общественность ожидают подтверждения слухов об отставке Георгия Гахарии.