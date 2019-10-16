Проект строительства на Черноморском побережье Грузии, в местечке Анаклия, вблизи от границы с непризнанной официальным Тбилиси Абхазией нового глубоководного порта вновь оказался под вопросом.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

15 октября истек срок, когда взявшийся за осуществление проекта учрежденный банкиром Мамукой Хазарадзе и его партнерами Консорциум развития Анаклии должен был представить правительству Грузии инвесторов проекта и подписанные с этими инвесторами контракты на финансирование строительства порта.

Консорциум эти контракты не представил, но пояснил, что виной тому стало «упрямство» правительства Грузии и его отказ от выдачи инвесторам некоего «письма с гарантией поддержки данного проекта».

Как заявил журналистам генеральный директор Консорциума развития Анаклии Леван Ахвледиани, несмотря на тот прессинг, под которым эта организация находилась в течение последних 12, а особенно последних 9 месяцев, им удалось привлечь внимание двух крупных инвесторов и даже получить предварительное согласие на финансирование проекта. Речь шла примерно о $120 млн. Но инвесторы, по заявлению Ахвледиани, требовали от грузинских властей самой малости — заверения в поддержке этого проекта и всяческом содействии его осуществлению.

Проект порта Анаклия

Личности инвесторов гендиректор консорциума не назвал, но отметил, что один из них — некий крупный американский фонд, который требовал не просто устного заверения, но письменной гарантии от правительства Грузии в том, что оно осуществление данного проекта поддерживает и мешать ему не будет. По словам Ахвледиани, правительство такого письма не выдало, соответственно, заключить контракты с инвесторами не удалось.

Гендиректор консорциума, который, по всей вероятности, является лишь его пресс-спикером и ничего в консорциуме не решает, заявил, что об этом требовании инвесторов были хорошо осведомлены высокопоставленные лица правительства Грузии и что между консорциумом и правительством существовала конкретная переписка и конкретное письмо. От разглашения содержания этого письма он отказался, но пообещал, что проконсультируется с членами консорциума и выяснит, насколько целесообразно это, а после получения согласия от консорциума и правительства разгласит его содержание.

Ничего конкретного ни сам Леван Ахвледиани, ни другие члены консорциума журналистам сказать так и не смогли, но адресовали все обвинения правительству Грузии и в предвкушении получения категорического отказа от властей на осуществление проекта пригрозили начать судебную тяжбу и на уровне закона выяснить, кто прав в провале проекта, а кто виноват.

Свою долю резких обвинений в адрес правительства, и прежде всего лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, добавил и преследуемый прокуратурой и подсудимый банкир, соучредитель и совладелец одного из крупнейших коммерческих банков Грузии АО «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе.

Леван Гачечиладзе и президент TBC Bank Мамука Хазарадзе(справа)

По его мнению, инвесторов от проекта Анаклии отпугивает именно правительство, и именно по вине нынешнего правительства из проекта уже вышли крупные инвесторы, вроде американской Conti Group International LLC, которая была соучредителем Консорциума развития Анаклии.

Насколько компетентна данная компания в строительстве крупных морских портов, сказать сложно. Согласно официальной информации с сайта данной компании, она в основном оказывает своим клиентам консультационные и посреднические услуги, а ее основными клиентами являются «компании, преобразующие солнечную энергию, производящие биотопливные установки, занимающиеся строительством и ремонтом дорог, водоочистных сооружений и гидроэлектростанций, одежды, оптовыми поставками кофе, медицинского оборудования, а также транспортными перевозками по воздуху, океану и суше». В середине августа текущего года, на фоне возбужденного против соучредителя Консорциума развития Анаклии Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе уголовного дела по обвинению в отмывании незаконных доходов, руководство Conti Group заявило о выходе из консорциума и проекта в целом.

Для привлечения новых инвесторов правительство дало консорциуму развития Анаклии срок до 15 октября, а свое окончательное решение по данному проекту должно огласить 16 октября, но уже известно, что правительство продлит срок представления инвесторов и привлечения сумм до конца этого года.

Преследуемый правоохранительными органами банкир Хазарадзе с самого начала производства данного уголовного дела фактически использует проект Анаклии в качестве своей главной козырной карты и утверждает, что и это уголовное дело, и все последующие действия властей Грузии объясняются их единственной целью — сорвать строительство в Грузии нового глубоководного порта.

Если раньше банкир говорил достаточно двусмысленно и не называл личностей, то после официального утверждения на политической арене с помощью созданного им же общественного движения «Лело» уже перешел к конкретике и прямо заявил, что осуществления проекта Анаклии не хочет Бидзина Иванишвили. А все судебно-уголовные перипетии дела об отмывании незаконных доходов — результат выполнения прямых указаний Иванишвили, поясняет Хазарадзе. Действия нынешних властей и лидера правящей партии банкир сегодня расценивает как направленные против интересов своей страны. И намекает, что Иванишвили действует не от своего имени, а выполняет указания «сверху». Откуда, не уточняет, но вездесущая и «просвещенная» оппозиция добавляет: конечно же, из Кремля.

Saeima Бидзина Иванишвили

Все эти споры и инсинуации вокруг проекта Анаклии грузинские аналитики толкуют по-разному, в зависимости от степени собственной лояльности к той или иной стороне данного «конфликта» или собственной независимости. Эти мнения можно свести в четыре основные группы. Одни считают, что Иванишвили по требованию России делает всё для непретворения в жизнь проекта Анаклии. Другие полагают, что Иванишвили пытается отобрать инициативу в проекте Анаклии у Хазарадзе с тем, чтобы затем все доходы от этого проекта текли уже в его карман. Третьи подозревают, что Хазарадзе действует так именно потому, что не может обеспечить осуществление данного проекта, чувствует, что провалит его, как ранее провалил и сбыл с рук не один проект, а потому устроил всю эту шумиху и пытается свалить вину на правительство. А четвертые предсказывают, что в этом проекте заинтересована Россия, которая пытается оттеснить США, чтобы в дальнейшем использовать порт Анаклии в собственных целях, поэтому стремится взять инициативу в этом проекте в свои руки.

Интерес к проекту Анаклии США проявляют давно и упорно, периодически давая наставления представителям правительства Грузии относительно пользы от осуществления этого проекта. Еще в годы правления Михаила Саакашвили, когда он лично озвучил инициативу строительства в Грузии нового глубоководного порта, правда, не в Анаклии, а рядом, под названием Лазика, независимые эксперты заподозрили, что эта идея родилась не в его голове, а далеко за океаном. Тогда же, пока еще «подпольно», высказывались предположения, что новый порт в Грузии нужен американской администрации на случай масштабных военных действий в регионе как причал для собственных военных кораблей. Эти намерения США сразу же осудили в России. Точно так же, как ранее Москва достаточно негативно отреагировала на проект строительства новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Железную дорогу построили, но Грузия, Азербайджан и Турция самостоятельно полностью загрузить ее не смогли, и на помощь пришла… Россия. Исходя из этой данности, грузинские эксперты и предположили, что проект Анаклии точно так же может заинтересовать Москву, как Баку-Тбилиси-Карс, и, вероятно, вместо американских военных судов этот порт будет принимать предназначенные для России грузы. Достаточно спорная, на первый взгляд, точка зрения, но в нынешней грузинской реальности ничего исключать нельзя…

(сс) Giorgi Balakhadze Карта железной дороги Баку – Тбилиси – Карс

Как бы ни бились грузинские эксперты над установлением причин сложившейся вокруг проекта Анаклии ситуации, его осуществление пока остается под большим вопросом. Официальное заявление, которое прольет свет на данный вопрос и прояснит, разрывает ли правительство Грузии договор с Консорциумом развития Анаклии или нет, будет сделано сегодня. Но накануне, после многочисленных обвинений в адрес властей со стороны Хазарадзе и его партнеров по консорциуму, комментарий для СМИ сделала отвечающая за этот проект министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Она сообщила, что хотя условия договора с Консорциумом развития Анаклии дают правительству все основания для расторжения договора, правительство учитывает всё значение этого проекта, поддерживает его осуществление, а посему дает консорциуму срок до конца года для привлечения в проект реальных инвесторов.