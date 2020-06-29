Ежегодный отчет премьер-министра Грузии Георгия Гахарии вызвал в стране неоднозначные оценки как со стороны политически активного населения, так и со стороны разношерстного экспертного сообщества. По мнению одних, явных и откровенных сторонников правящей партии «Грузинская мечта», для которых доступны все блага «приближенных к властям лиц», выступление премьера было очередной победой власти и очередным поражением, нанесенным парламентской оппозиции. Другие придерживаются прямо противоположного мнения и считают, что в отчете Георгия Гахарии ничего, кроме пустых слов и обещаний, не было, а посему отразить аргументы оппонентов он не сумел.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Основные дебаты в парламенте коснулись нескольких вопросов — оказания населению помощи в условиях остановленной экономики и пандемии, самой экономики и мер, которыми правительство намерено ее «спасать» и, конечно, событий 20−21 июня прошлого года, так называемой «ночи Гаврилова».

Этот, последний, вопрос в течение всего заседания, на котором выступал Гахария, актуализировали как члены «Национального движения», так и депутаты от «Европейской Грузии». Премьеру напоминали, что в тот период он занимал пост министра внутренних дел и был организатором разгона той акции протеста, десятки участников которой получили серьезные ранения и ущерб здоровью. Оппоненты подчеркивали, что одним из требований митингующих в прошлом году граждан была отставка Георгия Гахарии с поста главы МВД, и призывали его уже в ранге премьера принести обществу хотя бы свои извинения за случившееся.

კალისტრატე Георгий Гахария

Премьер в ответ полуиронично-полужестко ответил оппозиции, что лидеры тех самых партий, которые сегодня в парламенте выдвигают ему обвинения, были организаторами не только митинга, но и самого главного деяния, вынудившего власти на силовые меры, — штурма парламента.

Правда, квалификацию тех событий Георгий Гахария выдержал в стиле, наполовину соответствующем реакции и оценкам оппозиции. «Поступок» российского депутата Сергея Гаврилова, посмевшего в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия занять кресло председателя парламента Грузии, назвал политическим преступлением, а акцию протеста за стенами парламента, в которой на начальном этапе выделялись и выступали не лидеры оппозиции, а ее молодые активисты из различных НПО, — выражением справедливого протеста грузинского народа. Того народа, который в это время либо трудился, либо сидел дома и на экранах телевизоров недоуменно наблюдал за происходящим у главного законодательного органа. Оппозицию же и ее лидеров обвинил лишь в уголовном преступлении — попытке захвата парламента и свержения нынешней власти. То есть, получилось, что морально те, кто оскорбил председателя МАП за его принадлежность к конкретному государству, были правы и выражали справедливый протест. Хотя отметим, что инициатива проведения в Тбилиси сессии МАП исходила от грузинской стороны.

Гахария подчеркнул, что визит Гаврилова в Тбилиси и его поведение в здании парламента были «политическим преступлением», за которое правящая партия понесла политическую ответственность. А оппозиции за уголовное преступление в очередной раз пригрозил уголовной же ответственностью.

«Я был тогда в здании парламента. Где сейчас Самадашвили (Саломе Самадашвили, депутат от «Национального движения»)? Она там встретила меня и угрожала, говорила, беги отсюда. Слово в слово. И записи у меня есть. Я же не выдумываю этого… Вы же знаете, что акция, которую граждане начали, когда Гаврилов сел в кресло председателя парламента, где-то с 21:00 часов приобрела совсем другой настрой. Это крыло парламента было полно посторонними людьми. Почему вы не задаете вопросы друг другу? О том, как вошли эти люди в парламент и какой была их цель», — подчеркнул Гахария и пообещал, что все, кто устраивал попытку государственного переворота, обязательно будут привлечены к ответственности. Видимо, он имел в виду период после выборов 2020 года, надеясь, что лидеры нынешней оппозиции в будущий парламент не попадут.

Parliament.ge Грузинский парламент

Он даже открыто пообещал сделать все, чтобы «враги страны и народа» в парламент следующего созыва не попали, а все надежды возложил на избирателей.

«Самые большие надежды у меня на граждан Грузии. Мы должны сделать все для того, чтобы в парламенте следующего созыва врагов страны не было, и я надеюсь на наших граждан. Я уверен, что единственный наш союзник — самый справедливый и самый прозорливый грузинский человек — мудр, он долго наблюдает, но в конце концов примет правильное решение», — подчеркнул премьер.

Оппозицию и сидящих в парламенте ее лидеров-депутатов он назвал «зайцами», а в ответ получил от них прозвище «зубастого волка», который строит из себя «крутого парня», каковым на самом деле не является. И еще обещание от оппонентов, что после выборов народ обязательно отправит «Грузинскую мечту» на политическую помойку.

Если в вопросе вокруг «ночи Гаврилова» оппоненты осыпали друг друга «равноценно вескими» аргументами, при этом одинаково квалифицируя сам «поступок» российского депутата, то в социально-экономическом направлении премьер, на наш взгляд, оппозиции явно проигрывал.

Возьмем хотя бы такой вопрос, как оказание правительством помощи населению в кризисный период. Сам план по оказанию социальной поддержки и выплате пособий, компенсаций или субсидий был крайне ограниченным и рассчитанным на небольшую часть населения страны. Но и из этой части суммы помощи получила тоже малая часть. К статистике апеллировала оппозиция, и от этой же официальной статистики в своих ответах отталкивался премьер.

«Вы обещали выплачивать по 200 лари 350 тысячам оставшихся без работы наемным рабочим и в течение шести месяцев должны были выплатить им 420 миллионов лари, несмотря на то, что мы тогда были недовольны этими цифрами. 75 миллионов обещали 250 тысячам самозанятых. И это должно было быть полмиллиарда. 600 тысячам граждан вы должны были оказать прямую финансовую помощь. Знаете, что происходит сегодня, по вашей официальной статистике? По состоянию на 24 июня всего 93 тысячи самозанятых получили причитающиеся им суммы, 52 тысячам вы отказали. Только 28 миллионов выдали этой категории граждан. Компенсацию в размере 200 лари получили только 90 тысяч, а всего по Грузии помощь вместо 600 тысяч получили 185 тысяч граждан», — заявил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.

Parliament.ge Роман Гоциридзе

Он предполагает, что сэкономленные деньги правительство Грузии прибережет до выборов и в сентябре-октябре из этой суммы профинансирует своих активистов и координаторов, которые будут работать на избирательных участках.

Но даже в этом случае у правительства, по подсчетам оппозиции, остается еще примерно 300 миллионов лари сэкономленных средств, которые, как небезосновательно предположил Роман Гоциридзе, будут направлены на финансирование расходов самого правительства и на нужды связанных с правительством или приближенных к нему крупных компаний и бизнесов.

Оппозиционные депутаты справедливо заметили и то, что сам процесс регистрации на получение государственной компенсации был крайне затруднен и усложнен. Правительство создало привязанный к сайту минздрава специальный сайт компенсаций, на котором должны были зарегистрироваться все, кто считал себя вправе стать участником этой программы. Но проблемы начинались с самой первой попытки входа на сайт. Затянутый процесс регистрации, зависающая программа, длительное ожидание. Неудачная первая попытка, неудача при второй попытке, безрезультатный третий «заход», и очень многие (я имею в виду самозанятых) просто махали рукой на эти 300 лари и переходили к своим насущным делам. Многие получили отказ. Премьер обещал, что компенсации получат «даже те предприниматели, которые не были официально зарегистрированы на сайте Службы доходов минфина и не платили налогов». Государство, мол, на этот раз закроет глаза на нарушения закона.

Для подтверждения своей деятельности таким предпринимателям надо было предъявить «какую-то справку». Скажем, от директора рынка, где имел лоток и продавал свой товар гражданин, не зарегистрированный в Службе доходов. Владельцы и руководители большинства таких компаний и фирм от выдачи подобных справок отказались, опасаясь возмездия за неуплату налогов, а тех немногих, которые выдали, уже начинают привлекать к уголовной ответственности.

Министерство финансов Грузии

В этой части обвинений оппозиции главе правительства парировать было нечем. Он лишь признал, что помощь получили около 185 тысяч из 600 тысяч трудоспособных, но оставшихся в период пандемии без доходов граждан, кому она была обещана, добавил к ним многодетные семьи, фермеров и других получателей государственной компенсации, число которых тоже оказалось ниже запланированного, но отметил, что еще есть время, граждане могут продолжать регистрироваться, и правительство «обязательно дойдет и донесет помощь до каждого из них».

Заседание закончилось итоговым словом премьера, в котором он дал все ответы на вопросы и упреки оппозиции и выдвинул встречные обвинения, но оппозиция в зале его ответную речь уже не слушала.

Часть грузинских экспертов расценила выступление Георгия Гахарии как урок политического мастерства, который премьер уже в третий раз дал политическим оппонентам. Другая часть экспертов сочла его отчет слабым и неубедительным и предположила, что на предстоящих нынешней осенью парламентских выборах «Грузинская мечта» в лучшем случае может перейти в оппозицию, а в худшем — разделить судьбу «Союза граждан» Эдуарда Шеварднадзе, которая после «революции роз» 2003 года окончательно исчезла с политической арены Грузии.

Эдуард Шеварднадзе

Что касается населения Грузии, настроения здесь бытуют достаточно противоречивые. Есть, конечно, определенная часть ярых сторонников правящей партии. Это те, кто трудоустроен на госслужбе, в различных муниципальных организациях, работает в провластных СМИ либо в приближенных к властям компаниях. Но гораздо больше недовольных, особенно среди рядовых граждан, жителей городов и сел, которые сегодня «с ностальгией» вспоминают о периоде правления в Грузии Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения».

На таком фоне правящей партии предстоит предпринять нечто чрезвычайное, некое «чудо», которое повернет в ее сторону хотя бы часть «недовольных» избирателей. На предыдущих выборах таким шагом стало списание населению просроченных банковских долгов, инициатором которого был представлен нынешний председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Интересно, какой «сюрприз» приготовит власть населению на этот раз?