День 9 мая в Грузии стал очередным поводом для разжигания антироссийской и русофобской пропаганды в соцсетях и на пространстве СМИ. И главным объектом нападок на этот раз, вместе с традиционными для грузинской прозападной «общественности» и «сливок общества» мишенями, стало движение «Бессмертный полк Грузии», которое якобы осмелилось нарушить грузинское законодательство и собирается провести публичное шествие в день 9 мая в парке Ваке. В то время как в стране все еще действуют режим чрезвычайного положения и комендантский час и на публичном пространстве запрещено устраивать собрания с участием более трех человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Первыми о 9 мая вспомнили грузинские телекомпании, флагманами русофобской пропаганды среди которых выступают «Рустави 2» и «Мтавари архи». Первый канал некогда был тесно связан с партией экс-президента Саакашвили и был верным проводником его политических идей. Несмотря на формальную смену владельца, антироссийской тональности канал не изменил. Второй был учрежден бывшим гендиректором и верным соратником Саакашвили Никой Гварамией из состава бывшей «Рустави 2».

Еще 5 мая, когда официальный Тбилиси начал постепенное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в рамках режима чрезвычайного положения, «Рустави 2» сообщила, что «финансирование из Москвы получено», поэтому пророссийские организации вопреки действующим запретам все же проведут 9 мая массовое шествие в парке Ваке (бывшем парке Победы, где стоит монумент Неизвестному Солдату, традиционном месте сбора грузинских ветеранов).

«9 мая будет в Тбилиси днем активности пророссийских сил. Несмотря на то, что в стране действует режим чрезвычайного положения и введены жесткие ограничения, профинансированные Кремлем организации все же планируют собрание у Могилы Неизвестного Слдата в парке Ваке. По их словам, они не будут подчиняться введенным в условиях пандемии правилам и сами обеспечат транспортировку ветеранов», — зачитал диктор подготовленный для него четкий текст.

Могила Неизвестного Слдата в парке Ваке

Более того, как сообщила телекомпания, участники этого шествия собираются использовать советскую символику, которая в Грузии запрещена законом.

Масла в огонь подлил Ираклий Кипиани, который представляется молодым грузинским политиком и сторонником восстановления отношений с Россией. В беседе с телекомпанией он был представлен членом «Бессмертного полка Грузии» и заявил, что 9 мая не только отметят традиционным шествием, но и запустят в небо дроны с «георгиевской лентой», которые облетят весь Тбилиси. Более того, Кипиани предупредил полицейских, чтобы не смели штрафовать участников акции, потому что потом с них спросится.

«Правоохранительные органы пусть пугают арестами того, кто испугается. И никому пусть не выписывают штрафы, иначе я, Ираклий Кипиани, обещаю, что покажу им, где вылезут эти штрафные квитанции. Напрасно я никому угрожать не собираюсь», — заявил «молодой политик».

Он также не стал отрицать, что действия «Бессмертного полка» профинансированы из России, и заявил, что никакой проблемы в этом не видит, чем подлил еще больше масла в огонь антироссийской пропаганды. А потратить полученное из Москвы финансирование Кипиани, по его словам, собирается на обеспечение транспортировки ветеранов до места шествия и обратно и для приобретения «большого Георгиевского флага».

В эфире этой же телекомпании ему ответил Гига Макарашвили, представитель движения «Сирцхвилия» («Стыдно»), одной из множества «гражданских» организаций — сателлитов партии Саакашвили и его соратников, которая особенно проявила себя во время и после акции, устроенной в Тбилиси в связи с визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Макарашвили пригрозил, что если государство не пресечет намерения «Бессмертного полка» и не примет меры для недопущения этой акции, его движение и «гражданское общество» сделают все, чтобы в Тбилиси «флаг оккупантов» не развевался.

О недопустимости проведения в этом году публичных мероприятий в связи с 9 мая заявили и в МВД Грузии, напомнив, что в стране продолжают действовать режим чрезвычайного положения и связанные с ним запреты.

jb Грузинская полиция

Продолжил тему 9 мая телеканал «Мтавари архи», который уже со ссылкой на учредителя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе сообщил, что 9 мая в парке Ваке обязательно состоится собрание «сторонников идеологии Путина», которые возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Гулбаата Рцхиладзе телеканал также представил как члена «Бессмертного полка Грузии», а до этого развенчал его деятельность как создателя множества фальшивых фейсбук-страниц, которые администрация соцсети недавно удалила.

Сам Рцхиладзе ничего о своей причастности к «Бессмертному полку» в телефонном разговоре с телеканалом не сказал, он лишь отметил, что сам лично собирается 9 мая в парк Ваке, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

«Я лично собираюсь пойти в этом году в парк Ваке и почтить память погибших. Я знаю, что пойду я лично, с моей женой и моим водителем. Кого я там встречу, кто еще придет, я не знаю. Но там обязательно будут дипломаты, будут и члены правительства», — заявил Рцхиладзе журналисту телекомпании.

Но такое объяснение оппозиционный телеканал и его редакцию не удовлетворило, и зрителям был предложен комментарий девушки, представленной как исследователь Фонда развития медиа, которая «объяснила» всю опасность «происков российской пропаганды» для Грузии.

«День победы над фашизмом стал для современного Кремля политическим инструментом, который он использует в том числе для консолидации национализма в пределах своей страны и усиления собственного авторитета», — заявила юный «исследователь».

Она, как и многие представители молодого поколения Грузии, считает, что страна должна праздновать День победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая, как празднует его вся Европа, потому что 9 мая — чисто российская дата.

Идея переноса 9 мая на 8 мая и празднования в Грузии Дня Европы принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили, который в последние годы своего правления фактически отменил День Победы и в условиях режима которого ветераны по собственной инициативе и традиции, без излишней помпезности, поддержки и внимания со стороны властей, все же шли в бывший парк Победы и возлагали венки к Могиле и мемориалу Неизвестного Солдата. День Победы был возвращен в календарь праздничных дней Грузии после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта». С 2017 года в Грузии проводятся акции «Бессмертного полка», а в 2019 году министерство юстиции Грузии официально зарегистрировало патриотическое общественное движение «Бессмертный полк Грузии», придав ему статус некоммерческого юридического лица.

ИА REGNUM 9 Мая в Грузии. 2019

Учредители этой организации, Реваз Гогидзе и Лика Захарова в ответ на развязанную телеканалами кампанию заявили, что в этом году в условиях чрезвычайного положения никакого публичного шествия в парке Ваке «Бессмертный полк Грузии» не планирует. В специальном видеообращении Реваз Гогидзе подчеркнул, что ни Ираклий Кипиани, ни Гулбаат Рцхиладзе членами этого движения никогда не были и говорить от его имени не могут.

По словам Гогидзе, «Бессмертный полк Грузии» — законопослушная организация и не будет нарушать введенный правительством Грузии режим ограничений. Акцию же проведет в онлайн-режиме. Гогидзе и Захарова призвали всех ветеранов и участников движения присоединиться к онлайн-акции «Бессмертного полка», которая будет проходить на официальной странице движения в соцсети Facebook. Они также заявили, что не собираются использовать в своей деятельности запрещенную грузинским законодательством советскую символику.

Отметим, что грузинские телекомпании это объяснение учредителей «Бессмертного полка Грузии» попросту «пропустили», обошли вниманием и в преддверии 9 мая продолжают нагнетать в обществе русофобские настроения и проводить активную антироссийскую пропаганду, которая находит особенно благодатную почву среди воспитанной на «западных ценностях» грузинской молодежи.