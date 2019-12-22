В Грузии идет порой тайная, но чаще явная и яростная борьба за власть. Борьба между двумя основными силами, ни одна из которых народу, по большому счету, не симпатична и не нужна. Но обе держатся на поверхности политической арены Грузии и обе усиленно продолжают цепляться за ее дно, дабы не быть вытолкнутыми с этой арены куда-то на отдаленную обочину. Потому что обочина обещает в лучшем случае политическое забвение, а в худшем — уголовно-политическое наказание.

Флаг Грузии

Эта борьба ведется уже долгих семь с лишним лет, в течение которых некогда «Единое национальное движение», оставаясь на плаву и в центре внимания грузинской общественности и зарубежных партнеров или кураторов, постоянно держит сменившую ее в 2012 году «Грузинскую мечту» в напряжении, не позволяя свернуть с некогда проторенного «националами» пути и заставляя ее идти в том же самом направлении. Одновременно пересыпая этот путь всевозможными провокациями, «подставами», обвинениями и осуждениями.

Она, партия экс-президента Михаила Саакашвили, имеет многочисленных друзей за рубежом, в тех кругах, которые диктуют повестку дня в США и Евросоюзе, и приобрела их не только благодаря послушанию, прилежанию и подражанию своим «старшим кураторам», но и, как говорят некоторые независимые и не поддерживающие ни одну партию грузинские аналитики, благодаря немалым финансовым вливаниям в ассоциируемые с западными «кураторами» фонды и организации. Вливаниям на цели так называемого «лоббирования» собственных интересов. И это самое «лоббирование» у них получается.

Unm.ge Лидеры Единого национального движения встречаются с заместителем государственного секретаря США

Наглядным примером стала статья «Georgia on the Brink» в Wall Street Journal, автор которой слово в слово повторял те тезисы и оценки, которые в изобилии вселяют в умы грузинского общества лидеры так называемой оппозиции. Впрочем, оппозицией их можно считать условно, потому что фактически тон политической жизни Грузии задают именно эти «деятели». Они заявляют, обвиняют, осуждают, а те, кто формально правит страной, свои заявления и действия подстраивают под обвинения и осуждения «оппонентов».

Да, в Грузии нет демократии, в прямом и исконном понимании этого слова. Но не было ее и прежде, ни при Гамсахурдии, ни при Шеварднадзе ни, тем более при Саакашвили. По большому счету, народ в Грузии никогда ничего не решал. Судьбу выборов решали хорошо обученные и натасканные избирательные комиссии, с учетом существующей в Грузии реальности, а позднее — под диктовку из-за рубежа. До выборов народу обещали многое: новые рабочие места, достойные доходы, которые будут превышать прожиточный минимум, защиту всех прав и свобод… А после победы на выборах каждая власть руководствовалась исключительно собственными целями, задачами и интересами, которые в основном были ориентированы на улучшение собственного благосостояния, концентрацию в собственных руках всех основных источников доходов бюджета, народу же демонстрировали показное внимание, понимание и порой легкое послабление вроде незначительного повышения пенсии на фоне резкого роста цен.

Но подобное состояние дел в стране раньше нынешних друзей «грузинской оппозиции» не заботило. На все деяния правительства экс-президента Саакашвили западные лидеры и влиятельные политики откликались общими заявлениями, без выражения особого недовольства и осуждения, лишь получали, как лучше было бы тогда обойтись с «непокорной и нарушающей правопорядок оппозицией». Ему — Саакашвили — в течение 10 лет бесперебойного правления дозволено было все — и отстрелы людей на улицах, и аресты, и пытки в тюрьмах инакомыслящих, и приклеивание к оппонентам ярлыков иностранного (российского) шпиона и предателя родины. Ему и его партии было разрешено и продолжает оставаться дозволенным рассыпать ложь по телевизионному, информационному и цифровому пространству страны и мира. А то, что вещают сегодня и вещали тогда соратники Саакашвили и он сам, в основном и есть ложь.

После первого разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси, когда полиции и спецназу пришлось применить слезоточивый газ и пластиковые пули, Саакашвили и его соратники разнесли по всему миру, что правительство Иванишвили стреляло в «мирных демонстрантов». А кто был там мирным? Оголтелые, накачанные наркотиками и алкоголем молодые люди? Или представители так называемых секс-меньшинств, которые мирно и спокойно ни одну свою акцию не проводят, зная, что никто их наказать не посмеет? Или те, кого в период правления Саакашвили называли «зондерами», — лица в черном, мускулистые, с непробиваемым выражением лица, выхватывавшие из рук полицейских щиты и колотившие их этими щитами, а потом прорвавшие кордон полиции и вторгшиеся на территорию здания законодательного органа? Иной народ на акции протеста «националов» и не собирается. А эти приходят не из-за своей приверженности идеалам Михаила Саакашвили и не из-за желания вернуть его к власти, а потому, что получают за это деньги. Не очень большие, но для удовлетворения первых нужд (покупки порции наркотика или алкоголя) вполне достаточные.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Но это, как мы уже отметили, на Западе никого совершенно не интересует. А волнует западных партнеров тот факт, что соратникам Саакашвили в очередной раз не позволили «выразить свою волю», то есть повторить события ноября 2003 года, которые увенчались захватом парламента и отставкой правительства Шеварднадзе. Участниками тех акций протеста тогда были все те же лица — опьяненные, одурманенные, накачанные. И когда они прорвали кордон полиции и ворвались в зал заседаний парламента, размахивая флагами партии Саакашвили (которые после «революции» стали государственным флагом Грузии), по всему залу разнесся душок перегара.

Именно этого жаждут сегодня обосновавшийся на Украине экс-президент Грузии и оставшиеся в стране его соратники и стремятся использовать любой удобный повод для организации в Грузии новой революции. Впрочем, и поводы для «акций протеста» большей частью создают они сами.

Но на Запад из Грузии и с Украины, где обитает Саакашвили, идут тревожные сигналы, и Запад реагирует. Американские конгрессмены и депутаты Европарламента делают заявления с выражением беспокойства в связи с ситуацией в Грузии. В достаточно влиятельных журналах и газетах появляются статьи, в которых ситуация в стране досконально описывается со слов соратников Саакашвили как надежного и достоверного источника информации. А последний шаг, который взволновал власти Грузии и обрадовал «оппозицию», был сделан на интернет-пространстве. Основатель соцсети Facebook ликвидировал все фальшивые аккаунты, которые, по его оценке, были связаны с нынешним правительством Грузии и служили дискредитации оппозиции. Чистка была проведена в сети Facebook и Instagram.

«Так им (правительству Грузии) и надо! Ликвидировали троллей и больше никто не позволит им троллить ролики о нашем «насильничестве». Это называется штурм против узурпатора», — примерно так оценивали случившееся представители «Единого национального движения» и ассоциируемых с ним партий.

А председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе к сведению осуществивших эту операцию чистки людей сообщил, что закрыть в Грузии нужно еще многое, в том числе страницу «Коридор позора», которая часто напоминает населению видеозаписи бесчинств, творившихся при правлении Саакашвили. На этот раз депутата возмутил растиражированный этой страницей пост с его заявлением в адрес Зазы Саралидзе, отца убитого в конце 2017 года тбилисского школьника Давида Саралидзе.

«Закрыть надо еще многие страницы, например, «Коридор позора», который создал мой фальшивый «Фейсбук"-пост, где я якобы ругаю отца убитого мальчика Зазу Саралидзе. Эту фальшивую информацию увидели десятки тысяч людей благодаря агентствам, газетам и распространению в фейсбуке. Я обратился к прокуратуре, но какой была ее реакция, угадать нетрудно», — написал Гоциридзе на собственной странице в Facebook.

Лидеры оппозиции предполагают, что за этим шагом владельцев соцсетей последуют серьезные для грузинских властей политические результаты. По их мнению, фактически государству предъявлено обвинение в организации «информационного террора в отношении собственных граждан». Впрочем, западные политики уже вещают в этом направлении и со слов грузинской оппозиции делают первые оценки случившегося.

Parliament.ge Роман Гоциридзе

Действительно, страниц на пространстве интернета, которые периодически напоминали народу о том, что говорили и делали Саакашвили и его правительство в бытность у власти, было создано огромное количество. Эти страницы особенно активизировали публикацию различных видеороликов и фотоматериалов на пике каждого очередного протестного выступления нынешней оппозиции (практически целиком состоящей из соратников экс-президента и их сателлитов или сторонников). Оппозицию, которая сегодня выставляет себя защитником демократии и прав человека, это очень тревожило и возмущало, потому что подобные «цитаты» из ее прежней деятельности свидетельствовали о прямо противоположном.

Интересно, что чистка не затронула аналогичные страницы, группы и сообщества, которые на том же пространстве в изобилии были созданы если не самими лидерами «Национального движения», то по их поручению и их соратниками. Особенно много было и остается групп сторонников экс-президента Саакашвили, которые после каждого его поста в соцсети моментально подхватывали и распространяли его на интернет-пространстве.

А что же нынешняя власть? Она по устоявшейся традиции перешла в режим отрицания своей связи с упраздненными владельцем Facebook аккаунтами и страницами и заявила, что никакого отношения к ним не имела и не имеет, а потому особо на этот счет не беспокоится.

«С той группой, о которой говорится в официальном заявлении Facebook, партия «Грузинская мечта» и ее менеджмент ни на официальном (формальном), ни на неофициальном уровне никаких отношений не имеет. Хотя большая часть аннулированных счетов, как видно, поддерживала наше правительство и распространяла негативную информацию о «Национальном движении» и его подразделениях (что, в принципе, особой сложности не представляет и лжи не требует). В заявлении Facebook ничего об антизападной и антиамериканской кампании, о которой говорят «наци», — ничего не сказано», — написал на своей странице в соцсети Facebook лидер парламентского большинства, член «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что помимо аккаунтов в Грузии Facebook отменил также счета в самих США и во Вьетнаме, но не ликвидировал многочисленные боты и фейковые страницы, ассоциируемые с «Национальным движением» Михаила Саакашвили, которые продолжают «распространять дезинформации и вещать на языке ненависти».

По информации депутата, свои меры собирается принять и нынешнее руководство Грузии. В частности, парламент готов начать работу над соответствующими законодательными регуляциями этой сферы.

«Мы готовы начать работу над регуляциями, которые будут защищать общество от распространения дезинформации. Я уверен, что очень скоро появятся противники таких регуляций и скажут, что свобода слова в Грузии находится в опасности. Нетрудно угадать, представителями и сторонниками какого политического субъекта будут эти люди», — предположил Мамука Мдинарадзе.

Как бы то ни было, но в Грузии борьба за власть продолжается и в преддверии парламентских выборов 2020 года станет еще острее. А Запад продолжает вносить в эту борьбу свой незаметный, но достаточно увесистый вклад в виде влияния на политический спектр Грузии. И очередным проявлением такого влияния стал шаг, предпринятый администрацией соцсетей, выборочно очистившей свое интернет-пространство от ненужных и фальшивых счетов.