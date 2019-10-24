В то, что в Грузии в ближайшем будущем начнется активное строительство нового глубоководного порта Анаклия, уже почти никто не верит. Консорциум развития Анаклии обвиняет правительство, а представители правительства выдвигают встречные обвинения консорциуму, взявшемуся за осуществление этого «проекта века», но до сих пор не выполнившему свои обязательства. Оппозиция же во всем этом затянувшемся процессе видит «коварные» замыслы и «нечистые» интересы России, которая, по ее мнению, пытается провалить проект, способный составить конкуренцию российским черноморским портам.

Иван Шилов ИА REGNUM Портовый груз

Дополнительного скептицизма подлила в ситуацию вокруг Анаклии министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая на очередной вопрос журналистов о судьбе проекта в рамках проходившего в Тбилиси Форума Шелкового пути «нечаянно» обронила, что «проект Анаклии слишком запоздал». И хотя она объяснила, что имела в виду затянувшийся процесс выполнения обязательств со стороны реализатора проекта — Консорциума развития Анаклии, оппозиция восприняла ее комментарий как «похороны проекта».

«Факт, что осуществление этого проекта опаздывает, еще с 2017 года. Это наносит урон не только Грузии, но и всем странам Шелкового пути. Этот вопрос был одним из главных предметов обсуждения на форуме, и все отметили, как важно развитие этого порта. Мы говорим, что приложим все усилия, чтобы этот проект начался своевременно», — заявила Натия Турнава, что оппозицию совсем не убедило в желании правительства построить в Грузии такой порт.

Gov.ge Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава

По мнению председателя фракции «Национальное движение» грузинского парламента Романа Гоциридзе, это заявление означает, что правительство Грузии практически закрыло и уничтожило проект Анаклии, и сделало это в угоду России.

«Проект провален, уничтожен. Вон, русские уже строят подобный порт на Черном море и привлекают туда грузы. А у нас не то что строительство, даже проектирование еще не начато. Даже если начнут строить сегодня, понадобится минимум от трех до четырех лет, а ведь этот порт планировали закончить уже в 2020 году», — заявил журналистам Роман Гоциридзе.

15 октября истекал срок, данный правительством Грузии Консорциуму развития Анаклии для привлечения инвесторов в этот проект и представления гарантий на получение многомиллионного банковского займа, но так как сделать этого консорциум не успел, было принято решение о продлении срока представления гарантий до конца года.

В наступление на правительство, со своей стороны, перешел и не выполнивший обязательств консорциум, учредители которого объяснили создавшееся положение тем уголовным делом, которое прокуратура возбудила против совладельцев группы «ТВС». Эта грузинская группа вместе с американской компанией «Конти» и учредила в свое время «Консорциум развития Анаклии», который в 2016 году победил в объявленном правительством Грузии тендере и получил право на осуществление этого проекта.