В Грузии мало что происходит случайно, и определенные обстоятельства того или иного события или происшествия наводят на мысль, что они могли быть кем-то продуманы или организованы. То перед выборами убивают ни в чем неповинного младенца. То один за другим горят крупные рынки в столице и за ее пределами. То по всей стране полыхают леса и поля. То в неопределенных обстоятельствах погибают известные и политически активные люди. То… а на этот раз трагедия в городе Багдади, где в свое время родился Владимир Маяковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Семья, которая сгорела в заброшенном доме в этом небольшом городке, незадолго до пожара стала темой сюжета в передаче скандальной грузинской журналистки Инги Григолия «Реакция» телекомпании «ТВ Пирвели».

Камера зафиксировала обваливающийся потолок, голые, потрескавшиеся стены с осыпающейся штукатуркой, царящую в доме антисанитарию, женщину с ребенком на руках и ее малолетних детей. На все вопросы мать отвечала однозначно: она не работает, муж уехал в лес, чтобы подзаработать денег на одежду и обувь детям, помощь от государства они не получают. На вопрос, почему, ответила: пришли с проверкой, увидели, что у нас свет проведен от соседей, сказали, что воруем, и прекратили выплату помощи. На вопрос, за счет чего питаются, заявила, что приносят обеды из бесплатной столовой. Безысходностью был пронизан весь сюжет.

А спустя некоторое время в заброшенном доме, где жила эта семья — женщина, ее четверо детей и свекровь, — случился пожар, и все они сгорели. Произошло это как раз накануне акций протеста, которые оппозиция намеревалась возобновить с 4 апреля. Случайность? Возможно. Но грузинская оппозиция, которая доселе обычно свои планы не меняла, на этот раз вдруг решила отказаться от протеста и отменила акцию у парламента Грузии. Почему? Так больно ударила по ее лидерам эта трагедия? А те, что случались ранее, в период, когда правило ныне обосновавшееся в оппозиции и выставляющее себя защитником прав человека «Единое национальное движение»? Не эта ли партия подавила многотысячный митинг оппозиции в 2007 году, искалечила сотни граждан, затем повторила «урок наказания за непослушание» в 2011 году, дабы расчистить территорию для празднования 26 мая — Дня независимости Грузии? И после массового избиения митингующих, на фоне двух погибших, на следующий день после расправы с гражданами Михаил Саакашвили «гордо и строго» принимал парад в ранге верховного главнокомандующего.

Ada Be Пожар в доме

Не эта ли партия на заре своего правления грузовиком взломала ворота церкви в Глданском массиве столицы, где проповедовал неугодный «Национальному движению» священник, а затем сгноила его в тюрьме? Не в период ли правления Саакашвили перед принятием того или иного закона в стране происходили странные убийства, затем используемые в качестве доказательств необходимости принятия такого закона. Я имею ввиду те убийства подростков, в которых обвиняли их сверстников. И все это послужило поводом и доказательством для того, чтобы парламент ввел уголовную ответственность для детей с 12 лет. В тот период дети многих тогдашних высокопоставленных чиновников были именно в этом возрасте. Случайность? Возможно…

Но сегодня партия, члены которой некогда безжалостно расправлялись с непослушными и неугодными согражданами, вдруг стала сердобольной и опускается до внимания к неимущим. Тем самым, которых в период правления Саакашвили унижали за выплату социальных пособий. Это при его правлении резко ужесточили порядок присвоения категории «социально незащищенных». За наличие в доме холодильника, телевизора и стиральной машины, либо одного из этих предметов, независимо от того, сама семья купила их или ей подарили сердобольные родственники, эту семью безжалостно лишали и без того мизерного пособия. Выдавали «зеленые карточки» для проезда в городском транспорте, но прежде чем воспользоваться этой карточкой, владелец обязательно должен был предъявить удостоверение. Карточка была именной, и ее хозяин вынужденно доставал из сумки или кармана «паспорт», чтобы доказать, что карточка принадлежит ему, а не взята у другого. При этом контролеры обычно торопили его, а народ сзади наседал и возмущался, что «социальный» создает очередь. Вот через такие унизительные процедуры и проходили люди в то время. И это был не единственный способ своеобразной мести людям за собственное существование.

Что произошло в этом злополучном доме, где жила многодетная и очень нуждающаяся семья, сказать трудно, но факт, что эта трагедия стала для «Национального движения» и его ответвлений очередным поводом для политических обвинений в адрес нынешних властей и средством для накопления собственных политических дивидендов.

Kober Протесты в Грузии. 2019

«В связи с трагедией в Багдади оппозиция откладывает начало акций протеста и пикетирования здания парламента», — гордо писали в соцсетях и заявляли журналистам на пресс-конференциях соратники экс-президента Саакашвили. И те, кто верен ему и остается в рядах его партии до сих пор, и те, кто ушел из «Национального движения» и создал собственную партию, но по духу остается все тем же «националом». А далее последовали обвинительные заявления: во всем виновата власть, которая вовремя не уделила внимания этой семье, не переселила ее в другой дом, не обеспечила работой и пособием…

А увенчал все эти заявления катализатор всех протестных выступлений нынешней оппозиции, экс-президент Саакашвили своим очередным заявлением через соцсеть Facebook. Он прямо увязал случившееся с расходами своего главного оппонента на политической арене Грузии — олигарха Бидзины Иванишвили, учрежденная которым партия сегодня правит страной.

«В условиях, когда олигарх тратит десятки миллионов лари только на перевозку, пересадку своих деревьев и перекрытие дорог для этих деревьев; в условиях, когда он потратил более 100 миллионов лари только в прошлом году на свою грязную пропаганду, свои телеканалы, своих ботов в Facebook для распространения лжи! Они не нашли несколько сотен лари для помощи этой несчастной семье и реального спасения их жизни. И таких семей еще больше, потому что главный правитель — вор. Когда правительство ворует, не остается средств для простого народа», — с обеспокоенным выражением лица заявил Саакашвили. Тот самый, правительство которого унижало, пытало и оскорбляло неугодных и непослушных. Тот, который после разгона акции протеста в Тбилиси лично пожимал руки и выражал благодарность наиболее жестоким полицейским и организаторам подавления протеста. Прямо на глазах у населения, посреди улицы, по которой еще час назад отчаянно убегали от резиновых пуль, слезоточивого газа, струи водомета и полицейских дубинок митингующие. Тогда это было дозволено, объяснимо и оправданно.

Саакашвили приводит и цифры, которые, по его словам, «упрямая вещь», и ссылается при этом на данные UNICEF.

«По данным UNICEF, во время моего президентства детская смертность сократилась в три раза. Потом мы оставили им несколько миллиардов лари, чтобы они помогли народу, а они вместо этого все унесли домой и продолжают грабить Грузию, и в этих условиях нищета выросла минимум в 2 раза. А также начала расти детская смертность. Вот факты от международных организаций!» — заявил Саакашвили.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Не будем разбирать в его словах, где правда, а где ложь, но отметим, что люди, которые нищенствовали при Саакашвили, продолжают нищенствовать и сейчас. Для многих это состояние стало своего рода профессией, и они не могут не выйти с протянутой рукой на улицу. Но дело не в их состоянии и психологии. Дело в заявлениях экс-президента, который сегодня использует случившуюся в Багдади трагедию для доказательства необходимости отстранения от власти партии Иванишвили и возвращения к власти собственной политической силы.

В беседах с соратниками, тайные записи которых ранее не раз распространялись в соцсетях и СМИ, у Саакашвили неоднократно проскальзывал совет: «должна пролиться кровь». А бывший премьер и бывший министр внутренних дел его правительства Вано Мерабишвили во время одной из «спецопераций», возможно, шутя, как потом сказали его коллеги, требовал «два трупа». Ведь если во время той или иной акции прольется кровь, у оппозиции будет явный повод для усиления протеста и организации новой революции. Надо отметить, что сегодня грузинская полиция и спецназ действуют гораздо осторожнее и излишнюю силу не применяют.

Лишь устраивают заграждения и оттесняют митингующих при разгоне акции щитами. Не избивают дубинками, не применяют огнестрельного оружия, как это делали при правлении Саакашвили. И лишь при подавлении попытки штурма парламента, устроенного из-за появления в стране депутата Госдумы Сергея Гаврилова, были применены резиновые пули. Несколько пуль попало в лицо и глаза митингующим, из-за чего оппозиция предъявила обвинения властям. Но никто и не попытался разобраться, какой именно сотрудник полиции стрелял по участникам акции в упор и почему выбирал не крепких мужчин в черном, до разгона акции ворвавшихся в парламент, а слабых девушек и рядовых наблюдателей происходившего.

Вопрос к правоохранительным органам Грузии — случаен ли был пожар в том заброшенном доме, жильцы которого незадолго до происшедшего стали персонажами сюжета оппозиционной и явно «сочувствующей» Михаилу Саакашвили телекомпании? И как случилось, что никто из жильцов этого дома не смог покинуть его? Вопросов вокруг этого происшествия еще очень много. Но ответит ли на них следствие? То самое, которое пока не расследовало множество других подобных инцидентов и трагедий.

jb Грузинская полиция

Пусть не подумают читатели этих строк, что автор статьи — сторонник нынешней власти Грузии. У него, как и у основной массы не связанного с правительством населения, есть целый ряд претензий и поводов для недовольства. Недовольства ситуацией, когда власть обильно раздает обещания и сама же их не выполняет. Когда все в стране подчинено интересам и планам одной узкой группы лиц. Когда о народе вспоминают лишь перед выборами или очередным митингом, где надо показать миру количество своих сторонников и избирателей. Но факт остается фактом.

Сегодня в Грузии иного выхода не видно. И на предстоящие в этом году парламентские выборы выйдут и, с большой долей вероятности, пройдут в законодательный орган опять те же политические силы — «Грузинская мечта» и «Национальное движение» со всеми его ответвлениями. Возможно, определенное количество мест, но незначительное, дабы их обладатели не могли влиять на окончательные решения, отведут и «Альянсу патриотов». Не исключено, что правящая партия попытается создать и провести какую-нибудь «новую» политическую организацию — будущего сторонника.

Но реальной надежды на избавление страны от засилья двух главных протиборствующих политических субъектов у населения сегодня нет. Впрочем, если учесть опыт предыдущих выборов, можно заключить, что население Грузии многого в своей стране не решает. И окончательное решение по исходу предстоящих в этом году парламентских выборов, вероятно, будет принято на Западе, где влиятельные партнеры уже начали «проработку» правящей партии, периодически направляя ей публичные послания с критикой и рекомендациями. В Грузии же до сих пор к мнению Запада прислушивались и послушно выполняли рекомендации. Что будет на этот раз, покажет время. А его до выборов осталось не так уж много.

41.ge Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта»

Саакашвили же пока грозится из-за рубежа, используя для этого возможности соцсетей: «Грузия должна встать с колен, в противном случае мы не сможем избежать новых трагедий, потому что это то самое правительство, которое пришло к власти путем убийства маленькой Барбаре Рафалянц и продолжает убивать детей! Всему этому очень скоро будет поставлена точка, я вам это обещаю!» — заявил Саакашвили. Вот после этих слов еще настоятельнее напрашивается вопрос: а случайна ли была трагедия в Багдади?