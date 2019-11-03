Политическая составляющая общественной жизни в Грузии настолько велика, что с политикой, точнее, с политическими интересами основных определяющих политическую атмосферу страны сил связаны почти все сферы и отрасли, начиная с экономики и кончая религией.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

И почти все действия правящей партии и оппозиции также подчинены этой главной составляющей, которая и является основой борьбы за власть. А борьба эта ведется с самых первых дней обретения Грузией так называемой «независимости», формальной по сути, так как фактически все направления жизни страны определяются вовсе не внутри, а за пределами Грузии. Там решают, а здесь претворяют, и для этого используют достаточно богатый арсенал подручных средств, начиная с протестных акций и движений и заканчивая устранением определенных лиц и отдельных личностей. Скорее всего, тех, кто мешает осуществлению написанных планов.

Митрополит Чкондидский

В этой борьбе за власть несколько дней назад был сделан еще один решающий шаг, целью которого было нанесение удара по устоям православного общества. В Грузии христианство исповедует основная масса населения страны. В Грузии чтят патриарха и считают его «святым и чистым». На уважении к церкви и религии строили все свои опросы и американские исследовательские организации, по данным которых, самым уважаемым и почитаемым лицом в Грузии всегда был патриарх, а самым популярным и любимым народом институтом — Грузинская православная церковь.

Конечно, о том, что происходило за кулисами внешне слаженной и сглаженной церковной жизни, знают немногие посвященные в ее тайны служители из касты высших священников. Но до сих пор внутренние противоречия самими церковными деятелями наружу не выносились. Тайны оставались тайнами, и лишь отдельные заявления отдельных лидеров прозападной оппозиции ошеломляли людей своими «подробностями». И эксперты из числа «самоучек» порой неожиданно раскрывали читателям и слушателям собственные «познания» о ситуации внутри Грузинской патриархии, предлагая скучные и неубедительные рассуждения на тему бога и морали и соответствия им грузинского духовенства.

«Тайное» стало «явным» на этот раз благодаря откровениям одного из священнослужителей, уже бывшего митрополита Чкондидского Петре Цаава, который — ни много ни мало — обвинил патриарха Илию Второго в мужеложестве. Косвенно подтвердил эти обвинения брат опального и осужденного за попытку убийства высокопоставленного духовного лица протоиерея Георгия Мамаладзе. В эфире телекомпании «Мтавари архи» (по составу и редакционной политике — прямого правопреемника телекомпании «Рустави 2») Торнике Мамаладзе сообщил, что в злополучном письме его брата Георгия Мамаладзе, которое тот направил патриарху после своего ареста и осуждения, говорилось не только о процветающей в патриархии коррупции, но и о фактах «мужеложества».

Patriarchate.ge Илия II

Напомним, что Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту 10 февраля 2017 года при попытке вылета в Германию, где тогда проходил курс лечения патриарх Илия Второй. При обыске у него был найден цианид, из-за чего все дело и было названо «делом цианида». Согласно первоначально озвученной еще бывшим премьером версии, отравляющее вещество предназначалось для патриарха. Ошеломляющее на тот период «сообщение» вскоре развенчали сами представители власти и патриархии, пояснив, что целью «злоумышленника» было покушение не на патриарха, а на его секретаря-референта Шорену Тетруашвили. По этому обвинению он и был отдан под суд.

Бывший митрополит Петре Цаава, которого вскоре после его скандального заявления в адрес патриарха Синод лишил сана, с самого начала выступал в защиту Георгия Мамаладзе, пытался оправдать его, заявлял, что молодого священника оклеветали. Но он был одним из немногих, кто верил в невиновность протоиерея Мамаладзе. Позднее Цаава признался, что все события вокруг Мамаладзе развернулись именно из-за «развращения юноши».

Церковные «тайны» вызвали волну возмущения у политически активного населения Грузии. Мнения разделились. Одни заявили, что митрополит (уже бывший) Цаава лжет, так как им движут финансовые и политические интересы, обвинили его в связи с «Национальным движением» Михаила Саакашвили либо с ответвлением этой партии — «Европейской Грузией» и заподозрили, что священник вылил ушат грязи на патриарха с единственной целью — сместить неугодного бывшим властям главу ГПЦ и тем самым способствовать очередному приходу к власти «Национального движения».

Другие же заподозрили Цаава чуть ли не в сговоре с нынешней властью «Грузинской мечты», которой якобы тоже не дает покоя авторитет и популярность патриарха, и с целью его смещения и даже убийства была развязана подобная кампания. Обвинения в адрес властей высказал также лишенный сана после своих «откровений» архиепископ Якоб Якобишвили. Он «признался», что правительство Грузии готовило заговор против патриарха, в котором были замешаны нынешний премьер Георгий Гахария, бывший премьер Георгий Квирикашвили и нынешний глава МВД Вахтанг Гомелаури. В эфире телекомпании «Пирвели» Якобишвили сообщил, что беседовал с этими высокопоставленными лицами, и те «наставляли» его, что патриарха следует «отстранить» либо «устранить» и вместо него возвести на престол его местоблюстителя епископа Шио Муджири.

Rvs.su Грузинское гражданское общество на Дне семьи

В соцсетях верующая в святость и чистоту патриарха часть населения развернула активную кампанию под девизом «Я люблю моего патриарха». Другая часть в противовес ей направила свои усилия на окончательное развенчание церкви и авторитета ее главы. А третья часть политически активных граждан отыскала в череде этих событий и «российский след» и заподозрила, что действиями грузинских священников управляет никто иной, как российские службы безопасности, правопреемник советского КГБ, «отпрыском» и «послушником» которого якобы и является Грузинская православная церковь.

Политическая жизнь Грузии полна абсурда. И очередную каплю в эту чашу абсурда добавили события, развернувшиеся вокруг патриархии и церкви. А реальной подоплекой происходящего, судя по подтексту всех заявлений всех вовлеченных в этот процесс сторон, является борьба за власть, судьбу которой они надеются решить на предстоящих в будущем году парламентских выборах.