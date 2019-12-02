Анонсированный гендиректором телеканала «Мтавари архи», бывшим гендиректором «Рустави 2» и ярым и верным соратником экс-президента Михаила Саакашвили, Никой Гварамией отъезд из страны оказался его очередным трюком, которым Гварамия стремился доказать все ужасы и несправедливость нынешней власти. Как выяснилось из достаточно длинного монолога Гварамии в вечернем эфире его телеканала, никуда он уезжать не собирается, и отсюда, из Грузии, будет бороться с «маленьким осколком» большого «русского чудовища» Бидзиной Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Монолог Гварамии был очень длинным и полным, с одной стороны, почтения и преклонения перед Михаилом Саакашвили, который якобы открыл Грузии ее европейское будущее, а с другой стороны, ненавистью к нынешней власти, которая, по признанию автора монолога, все эти годы угрожает ему и всей его семье — и не чем иным, как смертью.

schmilblick Разбитый телевизор

Гварамия утверждает, что с самого первого дня его назначения гендиректором «Рустави 2» он повергался шантажу и угрозам, поэтому отказался от управления автомобилем сам лично, а потом запретил делать это своей супруге. Он также утверждает, что его шантажировали тайными кадрами передвижения его детей по улицам родного города. Поэтому Ника Гварамия и его супруга решили разъехаться, и он отправил их в США, где по мере возможности навещает.

Автор монолога использовал все известные ему методы актерского мастерства, чтобы доказать обществу, что он, преследуемый нынешней властью-чудовищем, всё же проявляет чудеса героизма и несмотря на угрозы остается в своей стране.

Хотя если обратиться к недалекому прошлому, когда сам Гварамия работал прокурором и сам же преследовал и шантажировал оппонентов тогдашней власти, привести угрозы в исполнение, если они были реальными, власть имущим ничего не стоило.

И правительство Саакашвили неоднократно на деле доказывало, что угрозы и шантаж — не пустые слова. Людей арестовывали без суда и следствия, пытали, убивали. Сколько погибших оппонентов на счету прежней власти?! Счет явно пойдет не на десятки. И бывшие военные, посмевшие перечить верховному главнокомандующему. И его бывшие соратники, в чём-то с ним не согласные. И рядовые граждане, чем-то не угодившие кому-то из соратников экс-президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Но, по мнению Гварамии, тогда всё это было в порядке вещей, и целью всех этих действий было «предотвращение государственного переворота» и «борьба с криминалом и коррупцией». Сегодня же — совсем другое дело. Сегодня, по определению соратника Саакашвили, власть-чудовище угрожает европейскому будущему Грузии, и ее необходимо сместить. А меры, которые принимаются для достижения заданной цели, уже не квалифицируются как попытка того же «госпереворота».

Возникает один резонный вопрос: если нынешняя власть и ее реальный правитель действительно угрожали и угрожают жизни Гварамии, что помешало им за 7−8 лет правления если не убрать, то хотя бы заставить замолчать своего «ярого противника»? Ведь при Саакашвили всё делалось очень просто: того, кто много говорил, либо того, кто действовал против тогдашней власти, в лучшем случае отправляли в тюрьму, а в худшем — убивали, расстреливали прямо на улице, забивали насмерть или устраивали сцену отравления угарным газом. И всё это сходило и до сих пор сходит с рук творцам всех этих преступлений.

Так сильна ли нынешняя власть, как это утверждает Гварамия? Или, скорее, наоборот, слишком слаба и непоследовательна, если реальные преступления, совершенные ее предшественниками, до сих пор остаются нерасследованными, а меры, применяемые к оппонентам, желаемых результатов не дают и оставляют у населения ощущение невосстановленной справедливости?!

Сегодня власть тоже разгоняет акции протеста, которые в настоящее время устраивает та самая оппозиция, которая в 2003—2012 годы давила оппонентов силой, дубинками, пулями, слезоточивым газом и водометами. Тогда полиции никто и слова сказать в лицо не смел, потому что получал «по заслугам». Власть была права, а оппозиция — виновата, потому что готовила переворот.

Jafo Photography Разгон демонстрации в Тбилиси. 2007

Сегодня, когда власть и оппозиция поменялись ролями, оказалось, что акции протеста устраивать не только можно, но и нужно, что эту власть необходимо сместить, что подобные действия уже государственным переворотом не считаются, потому что направлены против одного из «щупалец» огромного «российского чудовища». И еще сегодня полицию можно оскорблять, можно в лицо начальнику департамента патрульной полиции бросать унизительные слова, переиначивая его фамилию на бранный лад. Сегодня полицию можно забрасывать камнями, палками, бревнами, приносить мешки с песком на проспект Руставели, вешать замки на здания госучреждений. Сегодня это в порядке вещей. А вот действия полиции, которая без применения дубинок и пуль лишь оттесняет митингующих от входов в заблокированные ими здания, чтобы снять с них замки, и с проезжей части улицы, чтобы открыть движение транспорта, уже не что иное, как нарушение прав человека.

И самое главное, что в период правления Саакашвили, когда все действительно были подавлены страхом расправы и боязнью быть убитым, ни одна из грузинских НПО и ни один из телеканалов (разве что за исключением телекомпании «Имеди» до тех пор, пока та еще принадлежала своему создателю Бадри Патаркацишвили) не осмеливались прямо осуждать и даже перечить деяниям Саакашвили. Сегодня весь неправительственный сектор и значительная часть грузинских СМИ настроена на резкую критику нынешней власти, которая не позволяет оппозиции осуществить разработанные, вероятно, обосновавшимся на Украине Саакашвили планы и устроить еще одну революцию.

Гварамия в своей передаче на «собственном» телеканале выставил себя героем. До этого сообщил о намерении покинуть страну, а потом вдруг передумал. Если ему действительно было так страшно и так опасно, что же он не сделал этого раньше? И почему ему все эти годы никто не мешал в прямом эфире прямо и грубо, самыми бранными словами оскорблять «оппонентов», пусть даже представителей нынешней власти, пусть даже ее неприемлемого для оппозиции лидера — Иванишвили. Ведь еще лет 10 назад за подобное оскорбление личности Михаила Саакашвили в прямом эфире какой-либо местной телекомпании голову снесли бы не только «посмевшему» пойти на такой шаг ведущему, но и всей телекомпании в целом.

Нет, ситуация в Грузии не из благоприятных, народу живется нисколько не лучше, а властью мало кто доволен, если не считать сгруппировавшейся в верхушке определенной касты политиков. Но рядовому населению страны сегодня ни одна из ныне существующих политических сил не по душе. И об этом свидетельствуют те митинги протеста, которые периодически устраивает оппозиция. До акций, которые привели к «революции роз», они по численности митингующих вовсе не дотягивают. Не добираются и до того количества граждан, которых в 2012 году, до прихода к власти, собирал на свои акции тогда еще пользовавшийся авторитетом и вышедший из тени олигарх Бидзина Иванишвили. Тогда в него действительно поверили и ждали перемен. Но перемены к лучшему так и не наступили, и обещанное олигархом «обеспеченное будущее» всё еще маячит где-то далеко за горизонтом. А новой силы, в которую может поверить и за которой реально может пойти основная масса народа, пока в Грузии не видно…