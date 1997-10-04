Алексей Соколов
Автор
Родился 4.10.1997 в Новокузнецке, переехал в Санкт-Петербург ради дождливой погоды.
Последние публикации
Маск указал сенатору-демократу, что его твиттер-аккаунт похож на «пародию»
Американский предприниматель Илон Маск иронично ответил на нападки сенатора-демократа Эда Марки, который потребовал объяснить, как репортер Washington Post смог создать верифицированный аккаунт под его именем. «Репортер @washingtonpost смог создать верифицированный аккаунт, выдавая себя за меня — я...
15 ноября 2022
Трамп осудил нападение на Пола Пелоси: «ужасная вещь»
Экс-президент США Дональд Трамп осудил жестокое нападение с молотком на мужа спикера палаты представителей Ненси Пелоси Пола, который получил травмы 28 октября. Во время интервью консервативному испаноязычному изданию Americano Media Трамп заявил, что данный инцидент является «ужасной вещью». «То...
1 ноября 2022
ФБР предупредило о киберугрозах перед выборами в США. Сеть: «Сеют страх»
Правительство США предупреждает о «крайне запутанной угрожающей обстановке» в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Данное заявление сделала директор агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли, указав, что его отдел делает все возможное для необходимой защиты...
31 октября 2022
«Дразнит гремучую змею» — Пелоси оскорбила Трампа, назвав его недомужчиной
Комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что экс-президент Дональд Трамп якобы «слишком труслив» для участия в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвали бурную реакцию американских интернет-пользователей. «Я думаю, что он...
24 октября 2022
Американцы осудили политика за призыв снизить инфляцию с помощью абортов
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась уклониться от просьбы журналистов прокомментировать заявление кандидата в губернаторы от Демократической партии Стейси Абрамс о том, что «аборты помогут снизить инфляцию». Во время брифинга один из корреспондентов отметил, что президент США Джо...
20 октября 2022
США жалуются на Байдена: «Мы в рецессии, а инфляция на 40-летнем пике»
Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время брифинга попыталась убедить журналистов, что президент США Джо Байден «проделал громадную работу», чтобы остановить инфляцию. Интернет-пользователи указали, что Байдена с трудом можно похвалить за его усилия, так...
18 октября 2022
«Свобода ненавидеть» — волна политических споров захлестнула офисы США
Американские компании испытывают все больше проблем в связи с усилением политической напряженности на рабочем месте по мере приближения промежуточных выборов в Сенат США, выявил новый опрос, результаты которого были предоставлены газетой The Washington Post 10 октября. Примерно каждый четвертый...
10 октября 2022
Новый ляп Байдена усилил тревогу американцев: «деменцию больше не скрыть»
Несколько политиков выразили беспокойство по поводу состояния президента США Джо Байдена после его очередного ляпа, когда во время выступления он попытался найти в толпе покойного представителя Демократической партии Джеки Валорски. «Я хочу поблагодарить всех вас, представитель Макговерн, сенатор...
30 сентября 2022
«Это казнь» — полиция США выстрелила в водителя 120 раз при аресте
Американец Лестер Мачадо ехал на своей Honda Civic по шоссе города Хайалиа в штате Флорида, когда полицейский решил остановить его. Однако 24-летний водитель попытался на большой скорости скрыться от полиции. Во время погони по центру города полицейские по крайней мере один раз открыли огонь. В...
23 сентября 2022
Футбольные клубы Европы предложили пропагандировать ЛГБТ на чемпионате мира
Представители европейских футбольных федераций настойчиво требуют от международной федерации футбола FIFA привлечь внимание к правам геев во время международных матчей и на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Группа футбольных федераций из Европы, в которую вошли Англия, Германия и Франция...
22 сентября 2022
«Это равносильно объявлению войны» — Байден разъединяет Тайвань и КНР
Новость о том, что президент США Джо Байден снова заявил о готовности Соединённых Штатов встать на защиту Тайваня в случае «вторжения» Китая, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользоватлей. При этом Байден подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с Тайбеем, Вашингтон не поощряет...
19 сентября 2022
NYT обвинила хакеров из России в разгоне феминистского протеста в Нью-Йорке
Колумнист американской газеты The New York Times Эллен Барри обвинила Россию в «дискредитации и распространении сфабрикованных историй» в отношении американо-исламской активистки Линды Сарсур, чей протест против экс-президента США Дональда Трампа провалился в 2017 году. The New York Times решила...
19 сентября 2022
Сторонники Трампа умоляют Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты
Несколько экс-советников бывшей первой леди США Хиллари Клинтон поддержали ее отказ баллотироваться в президенты, при этом некоторые предположили, что она все равно не смогла бы стать успешным кандидатом из-за низкого рейтинга. Ранее в программе CBS Evening News Клинтон сказала, что она не...
12 сентября 2022
Республиканцы хотят объявить войну плану Байдена по прощению кредитов
Генеральные прокуроры республиканских штатов и ряд высокопоставленных консерваторов обсуждают идею подачи судебных исков против проекта президента США Джо Байдена по списанию части студенческих долгов. Республиканцы ищут способы ограничить или аннулировать проект до того, как он вступит в полную...
2 сентября 2022
Американцы боятся за «неловкого» Байдена на предстоящей встрече с Си
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести личную встречу, сообщил журналистам координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби, добавив, что дата встречи пока не назначена. Ранее в августе Белый дом подтвердил, что Байден и Си во время последнего...
1 сентября 2022
Хиллари Клинтон защитила премьер-министра Финляндии Санну Марин: «Танцуй!»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала премьер-министра Финляндии Санну Марин, посоветовав ей «продолжать танцевать» несмотря на критику из-за просочившегося в сеть видео, где она веселится со знаменитостями и танцует с неким мужчиной. Марин отрицает, что употребляла наркотики на вечеринке...
30 августа 2022
Калифорния готова запретить продажу новых бензиновых автомобилей
Американский штат Калифорния планирует к 2023 году запретить продажу новых бензиновых автомобилей, что, вероятно, ускорит переход на электромобили во всей стране, поскольку многие штаты следуют именно стандартам Калифорнии. Ожидается, что новая политика ускорит глобальный переход на электромобили...
25 августа 2022
Сети заподозрили доносчика из Twitter в сотрудничестве с Илоном Маском
Бывший глава отдела безопасности Twitter обвинил компанию в распространении ложной информации о ее методах безопасности, а также во лжи американскому предпринимателю Илону Маску насчет количества фейковых аккаунтов на своей платформе. Данные обвинения потенциально могут навредить социальной сети...
24 августа 2022
Американцы требуют отставки Нэнси Пелоси после смягчения приговора ее мужу
Новость о том, что супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осудили за вождение в нетрезвом виде, повлекшее ДТП с пострадавшими, привлекла внимание американских интернет-пользователей. Данное разбирательство также спровоцировало негодование некоторых американцев, которые...
24 августа 2022
Демпартия отправляет Байдена на свалку старых игрушек
В преддверии промежуточных выборов в Сенат США президент Джо Байден оказался в неудобном положении, став «якорем» для многих кандидатов-демократов. Для Байдена, который на протяжении десятилетий являлся одним из самых популярных членов Демократической партии, это непривычная позиция, сообщает 22...
22 августа 2022