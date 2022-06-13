Представители европейских футбольных федераций настойчиво требуют от международной федерации футбола FIFA привлечь внимание к правам геев во время международных матчей и на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

Группа футбольных федераций из Европы, в которую вошли Англия, Германия и Франция, объявили о желании обязать своих капитанов надевать во время матча повязки на руку с изображением сердца с радугой, напоминающим символ ЛГБТ-сообществ.

Введение нового ЛГБТ-знака для футбольной формы спортсменов грозит потенциальным конфликтом с Катаром, законы которого направлены против гомосексуализма.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Конечно, давайте носить эти повязки, полностью игнорируя тот факт, что гомосексуализм является преступлением в Катаре!» — иронизирует @itsevilmee.

«Ношение таких повязок должно быть добровольным, а не обязательным», — считает @MiteiRober.

«Они пытаются нарушить суверенитет Катара. Продвигают то, что запрещено их законом», — критикует @yeheshua.

«Желание навязать что-то для продвижения или освещения прав геев несколько противоречиво. Навязывание — это форма насилия, а не уважения!» — отмечает @AdemarGi.

«А как насчет прав женщин. Половина населения мира маргинализирована. Или же права женщин сейчас не в тренде для белых представителей среднего класса, окрыленных добродетелью?» — интересуется @ScotFinlayson.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Их «право»

«Вместо этого они должны носить гетеросексуальные повязки… что гомосексуализм сделал для человечества?» — задает риторический вопрос @NgmiNyc.

«Они хотят любой ценой навязать сексуальный выбор, который не нужен всему обществу. Это навязывание образа жизни», — негодует @IsauAraujo.

«Если бы они действительно хотели привлечь внимание к правам геев, Катар никогда бы не выбрали для проведения чемпионата мира. Это все глупость, которая ничего не изменит», — убежден @Noisytreecutte3.

«В культуре, которая не заботится о своих женщинах и детях, явно что-то не так. Но при этом повсюду следит за тем, чтобы гомосексуальные мужчины были на коне…» — отмечает @NateBDoyle.

«Вот сценарий: Катар запретит повязки, США выразит озабоченность нарушениями прав человека в Катаре, новостные сети создадут общественный резонанс, американские политики забьют в военные барабаны, и США свергнут правительство Катара. Наслаждайтесь чемпионатом мира», — пишет @the_mahf.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как сообщало ИА REGNUM, ряд сотрудников национальной сборной Уэльса по футболу отказывается ехать на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катар. Причиной для такого решения стало отношение к правам человека, в том числе к правам представителей сообщества ЛГБТК+. Гомосексуализм является незаконным в стране. Глава футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни заявил, что чемпионат мира в этом году станет площадкой для решения вопроса прав человека в Катаре. Он также обратился к ФИФА и УЕФА, чтобы они пересмотрели принципы, по которым они выбирают страну проведения чемпионата. Международная правозащитная организация «Амнести интернешнл» также заявила о «беспокойстве» по поводу прав геев и мигрантов в Катаре. В организации отметили, что женщины и представители сообщества ЛГБТК+ сталкиваются с дискриминацией как на законодательном уровне, так и на практике.