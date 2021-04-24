Американский штат Калифорния планирует к 2023 году запретить продажу новых бензиновых автомобилей, что, вероятно, ускорит переход на электромобили во всей стране, поскольку многие штаты следуют именно стандартам Калифорнии.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Ожидается, что новая политика ускорит глобальный переход на электромобили, так как Калифорния считается крупнейшим автомобильным рынком в США, по чьему примеру более десятка других штатов устанавливают собственные стандарты. Если эти штаты и в данном вопросе последуют за Калифорнией, то ограничения на продажу бензиновых автомобилей распространиться примерно на треть рынка США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times. При этом многие указали, что инфраструктура Калифорнии еще не готова к переходу жителей на электромобили.

«Я так сильно не радовался по поводу политического решения, касающегося окружающей среды, с тех пор как Ангела Меркель решила закрыть атомные электростанции в Германии. Как оказалось, энергетическая программа Меркель обернулась полной катастрофой», — пишет Cloves.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Электромобили НЕ являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов. При производстве электроэнергии выделяется много углерода. Итак… на чём будут ездить люди, когда они уже осознают, что электрокары не сильно отличаются от машин? На велосипедах? Парусных лодках?» — интересуется J. P. Barlow.

«Я рад, что я стар. Я думаю, что это хорошее решение, но моих доходов не хватало бы, чтобы позволить себе электромобиль», — делится barbara.

«Калифорния совершает ту же ошибку, что и ЕС. Правительства должны ставить цели (например, «нейтрализация выбросов углекислого газа к 2040 году»), но они не имеют права определять технологический выбор. Пусть промышленность работает над достижением цели декарбонизации, не создавая искусственных победителей и проигравших по диктату правительства. Электромобили подходят не всем (дальние поездки, сельские или отдаленные районы, которых в Калифорнии и соседних штатах предостаточно)», — подчеркивает Andy.

«Зависит от ситуации. Правительство часто играет роль разработчика стандартов. Кроме того, правительство запретило этилированный бензин. И, конечно же, катастрофы не последовало. Мы все стали здоровее. Есть и другие примеры», — отвечает Susan.

«Это заставляет меня нервничать, поскольку Китай контролирует большую часть основных материалов и производства электромобилей. После того, как мы страдали от деспотизма наших ближневосточных нефтяных дилеров, как мы можем чувствовать себя в безопасности, передавая столько власти КПК?» — спрашивает Lpb.

«Всё это означает, что через тринадцать лет большинство калифорнийцев уже не смогут покупать новые автомобили. Полностью электрической индустрии потребуется гораздо больше времени, чтобы стать жизнеспособной, поскольку и технология аккумуляторов, и инфраструктура зарядных станций находятся в зачаточном состоянии. Не зря в Калифорнию называют страной фантазий», — отмечает Shane Gericke.

«Я аплодирую своему штату за то, что он это делает. Но в статье не упомянуто, что 17% населения Калифорнии живет в квартирах. Те, кто живет в домах, где есть парковка, но нет достаточного количества зарядных устройств, а также те, кто живет в домах, где вообще нет парковки, не смогут заряжать машины дома. Это означает, что им придется полагаться на общественные зарядные станции, что в настоящее время неудобно и занимает много времени, если ими нужно пользоваться регулярно. Это похоже на владение газовым автомобилем, только заправка занимает не пять, а 30 минут (или больше) (и это при условии, что вам не придется ездить по городу, чтобы найти открытую зарядную станцию)», — объясняет Aron Yoffe.

«Как бывший дизайнер и автолюбитель, я не думаю, что автомобили с ДВС когда-либо исчезнут, слишком много истории, слишком много исторических дизайнов, и миллионы людей просто не могут позволить себе электрокары. Пока не будет создана адекватная инфраструктура зарядки, ускоренное время зарядки и возможности покупки для людей с низким доходом, многие люди просто не будут рассматривать электрокары», — предупреждает Johnny R.

Ildar Sagdejev Зарядка электромобиля

Как сообщало ИА REGNUM, доля электромобилей на глобальном рынке новых авто превысит 50% к 2033 году. Об этом свидетельствует отчёт норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

В 2020 году доля электрокаров в общем объёме продаж легковых автомобилей составила 4,6%. Аналитики Rystad Energy прогнозируют, что по итогам 2021 года этот показатель составит 6,2%, а по итогам 2022 года — 7,7%. Ожидается, что каждый второй производимый в мире автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем к 2033 году.

В ближайшие годы лидером по скорости внедрения электромобилей останутся страны Европы. Также высокими темпами электромобили будут распространяться в Северной Америке и странах Азии.