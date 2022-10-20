В преддверии промежуточных выборов в Сенат США президент Джо Байден оказался в неудобном положении, став «якорем» для многих кандидатов-демократов. Для Байдена, который на протяжении десятилетий являлся одним из самых популярных членов Демократической партии, это непривычная позиция, сообщает 22 августа Washington Post.

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В предвыборный период Байден начал подвергаться более частым нападкам со стороны СМИ и телевидения, чем Обама в это же время в 2010 году или Трамп в 2018 году. Действующий президент также практически не упоминается на сайтах демократических кампаний или в Twitter. Более того, местные губернаторы, которые переизбираются на новые сроки, либо не просят его приехать, либо активно избегают его компании, когда он совершает визит. Данной информацией газета делится, основываясь на своем опросе, проведенном среди более чем 60 кандидатов из самых конкурентных кампаний в Сенат США и Конгресс.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Если Байден так хорош, как твердят его кукловоды, тогда зачем ему нужен лист с инструкциями о том, как войти в комнату и занять свое место. Или Пасхальный кролик, чтобы увести его от репортеров? И почему он больше не может даже читать с телесуфлера? Байден — это большая катастрофа…» — пишет Liberalism DIs.

«Кому нужен Байден? Помимо всего этого бардака в экономике, он постоянно ляпает что попало. Если Джо будет держаться в стороне, тогда, возможно, у этих кандидатов появится шанс. Джо не является движущей силой в Демократической партии. Точка», — подчеркивает entropic_decline.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Минуточку — демократы, участвующие в избирательной кампании, не хотят, чтобы их президент-демократ выступал вместе с ними… интересно», — отмечает AGS003.

«Ради блага нашей страны пора поместить Байдена в дом престарелых, где он сможет получить необходимую помощь», — советует robmack1.

«Мне нравятся президенты, которые не являются преступниками-предателями-насильниками», — пишет gkwest.

«Удивительно, точный отчет о том, что происходит в гонках Демпартии. Комментаторы, которые потрясены правдой, являются частью проблемы», — указывает slyvella.

«Конечно, среди демократов нет верных друзей, они все крысы, бегущие с тонущего корабля», — рассуждает ronbob46.

«Никому не нужен Джо. Пусть он остается в подвале, где ему и место», — советует FARMER Jerry.

«Демократы должны игнорировать Байдена, но пригласить Камалу Харрис — она афроамериканка, женщина и смеется над всеми вещами. Байден же может во время речи забыть, в каком штате он находится», — предсказывает pepperrex.

«Байден — это очевидное слабое звено, и все здравомыслящие демократы это знают. Ключевой вопрос в том, кого они смогут найти в качестве надежного центристского кандидата на 2024 год?» — рассуждает RollandGarros.

Напомним, что в 2018 году за несколько недель до промежуточных выборов Байден приехал в Лас-Вегас, чтобы поддержать демократов Невады. Почти все ведущие демократы штата — Сьюзи Ли и Стивен Хорсфорд, губернатор Стив Сисолак и сенатор Кэтрин Кортес Масто — были рады его компании. Однако в августе 2022 года лишь один Хорсфорд ответил, что он был бы рад видеть Байдена во время избирательной кампании.