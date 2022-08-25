Бывший глава отдела безопасности Twitter обвинил компанию в распространении ложной информации о ее методах безопасности, а также во лжи американскому предпринимателю Илону Маску насчет количества фейковых аккаунтов на своей платформе. Данные обвинения потенциально могут навредить социальной сети, которая пытается заставить Маска довести до конца сделку о приобретении на $44 млрд. Данная новость спровоцировала бурные дискуссии среди читателей New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Питер Затко, бывший высокопоставленный сотрудник Twitter, утверждает, что соцсеть использует устаревшее и уязвимое программное обеспечение и у что у нее отсутствует надежный план безопасности.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией. При этом некоторые заподозрили Затко в совместной игре с Илоном, который получает выгоду от такого своевременного разоблачения Twitter.

«Если Маск уходит, значит, происходит много сомнительных действий. Я до сих пор не могу взять в толк, почему у ФБР и Twitter есть право запретить президенту вести страничку. Это возмутительно. И мы, общественность, позволяем этому происходить», — делает отсылку Theresa’s к блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трмапа в 2021 году.

«Не знаю, кто здесь говорит правду, но этому парню лучше надеяться, что его донос — это не просто дым. В противном случае Twitter его уничтожит», — считает Mark Alfson.

«Twitter, как и все социальные сети, — это еще один способ для нарциссов попрактиковаться в своем ремесле», — комментирует Steven G.

«Люди всё еще пользуются Twitter? Зачем? Идите потрогайте траву. Кроме того, уволенный сотрудник — это недовольный сотрудник. Ему выгодно объливать компанию грязью. Похоже, он не возражал против предполагаемых проступков, когда его чеки обналичивались. Конечно, Twitter мог нарушить что-то. Но опять же, Маск тоже не так чист. Может быть, им обоим, Twitter и Маску, лучше исчезнуть», — размышляет Brandon.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Что? Twitter — это беспредельная, идиотская химера, большинство аккаунтов которой фальшивые? Кто же знал? Илон Маск, наверное…» — иронизирует Bruce.

«У Twitter так много проблем, что трудно понять, с чего все началось. Я был бы счастлив жить в мире, в котором Twitter не существовал бы — и Facebook тоже. Это токсичные платформы», — указывает CC.

«Маленький грязный секрет цифрового рекламного бизнеса заключается в том, что большая его часть — это откровенное мошенничество. Только это не маленький и не секрет. Трафик ботов или, правильнее сказать, нечеловеческий трафик составляет значительную часть всех просмотров и расходов на цифровую рекламу. Но решать эту проблему невыгодно. Как вы думаете, Facebook, Google, AT& T и все остальные медиаорганизации хотят, чтобы их стоимость была снижена вдвое или даже хуже?» — спрашивает Adam.

«Боже, я даже не могу представить себе безработного недовольного бывшего сотрудника Twitter, который лжет, чтобы заискивать перед самым богатым человеком на планете, я имею в виду… разве ему может быть это выгодно?» — задает риторический вопрос Rob Vukovic.

«Только что удалил свое приложение Twitter и никогда не вернусь к нему. Я долго раздумывал над этим, но это заявление стало последней каплей», — делится SREI.

«Мне кажется подозрительным время этого разоблачения», — отмечает ondelette.

«Очень подозрительный выбор времени для такого заявления. Представьте, что этот парень в ближайшем будущем займет хорошо оплачиваемую должность в Tesla», — соглашается Misty Trisfal.

Отметим, что обвинения в адрес руководства Twitter появились в тот момент, когда компания начала судиться с предпринимателем Илоном Маском, который решил расторгнуть сделку о покупке соцсети за $44 миллиарда, сославшись на то, что компания не хочет делиться данными о количестве ботов.

Маск обвинил Twitter в сокрытии информации, так как руководство соцсети отказалось делиться информацией о том, как она рассчитывает процент ботов на своем сервисе. Судебное разбирательство назначено на 17 октября.