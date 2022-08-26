Генеральные прокуроры республиканских штатов и ряд высокопоставленных консерваторов обсуждают идею подачи судебных исков против проекта президента США Джо Байдена по списанию части студенческих долгов. Республиканцы ищут способы ограничить или аннулировать проект до того, как он вступит в полную силу.

401K 2012 Долги

В последние дни несколько генеральных прокуроров Республиканской партии из Аризоны, Миссури и Техаса в ходе личных встреч обсудили планы о подаче нескольких исков в различные суды по всей стране. Пока никакие решения ещё не приняты и иски не поданы, однако потенциальное судебное разбирательство может затронуть миллионы американцев, которым на прошлой неделе демократы пообещали списать долги.

Байден планирует списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants, и по $10 тысяч — тем, кто не получал такого гранта. Данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Washington Post.

«Республиканцы не могут смириться с мыслью, что кто-то ниже их получает льготы от правительства. Они получили много, но для них это не имеет никакого значения. Они не делятся», — считает indievox.

«Серьезно, может ли Республиканская партия сделать ещё больше, чтобы выстрелить себе в ногу на предстоящих промежуточных выборах. Вы знаете, что если они подадут этот иск и судья либо вынесет судебный запрет против этой политики, либо, что еще хуже, отменит его, это мобилизует еще больше американцев из низшего среднего класса прийти на выборы, и они не будут голосовать за республиканцев», — рассуждает Thomas H.

«План Байдена дает льготы обычным работающим гражданам среднего и низшего класса, а не корпорациям или богачам. Неудивительно, что республиканцы ненавидят этот план», — осуждает WyoCanyon.

«Это действительно глупая идея. Американцы поддерживают помощь тем, кто обременен несправедливым долгом, который не может быть прощен при банкротстве и имеет чрезмерные процентные выплаты, которые являются основной причиной растущей задолженности заемщиков студенческих кредитов», — уверен norse9.

«После просмотра сегодняшней речи Байдена стало ясно: обе партии стремятся уничтожить друг друга. Это совершенно неправильный посыл. Когда обе стороны считают друг друга злом, они принимают глупые решения», — утверждает Ex Democrat.

«Но это нормально, когда налоги используются для спасения банков и других корпораций… или на раздутый военный бюджет. Расходы на обычных рядовых американцев… нет, мы не можем этого допустить», — иронизирует Parker Kotto.

«Когда речь заходит о студенческом долге, давайте заглянем глубже. Почему другие развитые страны обеспечивают всеобщее образование, а мы не можем. Почему стоимость обучения в колледже в нашей стране так возросла?» — спрашивает Riverose.

Xbxg32000 Американские студенты

«Немногие могут выплатить долг за университет в наши дни. Инфляция не только огромна, она контрпродуктивна для успеха этой страны», — объясняет Trying To Find True North.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил 24 августа, что его правительство спишет часть студенческих кредитов многим выпускникам колледжей, обремененным долгами. И хотя данный шаг возможно улучшит рейтинг политика среди его коллег-демократов в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, это также может подстегнуть инфляцию.

Экономисты отмечают, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.