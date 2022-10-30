Правительство США предупреждает о «крайне запутанной угрожающей обстановке» в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Данное заявление сделала директор агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли, указав, что его отдел делает все возможное для необходимой защиты систем голосования и избирательной инфраструктуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Истерли отметила, что, хотя у агентства и «нет достоверной информации о конкретных угрозах или компрометации избирательной инфраструктуры», агентство уверено, что в США сложилась «очень сложная угрожающая обстановка».

«У нас есть киберугрозы. Есть внутренние угрозы. У нас есть безудержная дезинформация. И, да, у нас есть угрозы преследования, запугивание и насилие в отношении сотрудников избирательных комиссий, избирательных участков и самих избирателей», — сказал Истерли.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Истерли отметила, что у агентства «нет информации о конкретных угрозах. Перевод: «У нас ничего нет, поэтому мы сеем страх, чтобы обеспечить продолжение существования нашей бюрократической машины», — пишет jnotmymonkey307.

«Таким образом, когда правые ставят под сомнение результаты голосования, не предоставляя никаких доказательств, это теория заговора. Но когда левые утверждают, что нам грозят всевозможные опасности, не имея никаких доказательств, они защищают демократию», — сравнивает mar51 704.

«Старые добрые двойные стандарты!» — отвечает texastwostep232.

«А вот и демократический бомонд, предупреждающий об угрозе на выборах, чтобы, когда они подтасуют результаты голосования, они могли сказать, что это сделали не они, а иностранные государства. Затем, если кто-то усомнится в точности, они могут провести расследование и сказать, что республиканцы были частью дезинформации и манипулировали голосами», — критикует Pr0gsr1d10ts.

Phil Roeder Выборы в США

«СМИ и крупные корпорации владеют нашей киберсетью», — считает numbersdontlie854.

«Важно не то, сколько людей голосует, а то, кто подсчитывает голоса», — отмечает retired_recon.

«У нее нет информации о конкретных или достоверных угрозах, поэтому она накручивает сюжет», — осуждает welcometo2021.

«Нужно вернуться к бумажным бюллетеням, которые заполняются на избирательных участках, возможно, в течение трех или четырех дней. Требовать удостоверение личности, выдаваемое государством. Это решит все проблемы», — уверен mar51 704.

«Любопытно, что они отрицали возможность киберугроз при голосовании в 2020 году, а теперь, когда Демпартия столкнулась с красной волной, угрозы внезапно появились», — вспоминает littlebitofsoul.

«Итак, никаких достоверных доказательств, подтверждающих ее заявления, но она продолжает повторять, что вокруг выборов существует сложная угрожающая обстановка. Кто угрожает? Я видел много дезинформации, распространяемой обеими партиями. Она просто нагнетает страх или создает нарратив, который может быть использован для оспаривания результатов выборов», — рассуждает Foxfire.

«Если ФБР беспокоится, значит, республиканцы победят, но агентства по алфавиту сделают всё возможное, чтобы склонить выборы в пользу их любимых демократов», — комментирует islanddreamer454.

Отметим, промежуточные выборы в Конгресс США официально состоятся 8 ноября. Не предыдущих выборах 222 места в нем получила Демпратия страны и ещё 213 — Республиканская партия.