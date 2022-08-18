Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала премьер-министра Финляндии Санну Марин, посоветовав ей «продолжать танцевать» несмотря на критику из-за просочившегося в сеть видео, где она веселится со знаменитостями и танцует с неким мужчиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Марин отрицает, что употребляла наркотики на вечеринке или что ее поведение было «неподобающим». Клинтон, очевидно, согласилась с этим и сделала пост в Twitter, чтобы поддержать женщину.

«Как сказала Энн Ричардс, Джинджер Роджерс делала все, что делал Фред Астер. Она просто делала это задом наперед и на высоких каблуках. Вот я в Картахене, куда я прибыла на встречу в качестве госсекретаря», — написала Клинтон и добавила: «Продолжай танцевать, @marinsanna».

Дополнительно Клинтон прикрепила фотографию, на которой она танцует на вечеринке во время международной поездки.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Вот что важно для избирателей 18-24 лет? Демократы постоянно пытаются выиграть культурную войну. Только когда некоторые из этих избирателей начинают платить налоги, они понимают, насколько странно такое поведение», — пишет timr270.

«И она бы решительно осудила Марин, если бы премьер-министр была консерватором. Демократы так прозрачны в своей предвзятости», — считает suzon.

«Голливуд и левые политические круги тусуются вместе. Ни один нормальный, разумный и рациональный человек не может поверить, что они принесут пользу обществу», — уверяет wyovoter.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Все более очевидно, что госпожа Клинтон хочет оставаться в центре внимания, и, скорее всего, она снова будет баллотироваться на пост президента. Она может свободно это делать. Ее танцы меня не беспокоят, но я чувствую облегчение от того, что она не танцевала тверк. Не думаю, что я смог бы увидеть это и остаться невредимым», — отмечает Living. My. Life.

«Хиллари просто смешна. Она думает, что она — эталон того, что нормально. «Я танцевала один раз, поэтому это должно быть приемлемым поведением», — комментирует AverageGuy324.

«Действительно ли нам нужно еще одно подтверждение крайне плохого мышления Клинтонов?» — спрашивает a1anda2.

«Ну конечно, она не могла поддержать премьера, не ставя себя в центр», — осуждает renie31.

«Она всегда ставит себя в центр», — отвечает mrod0545.

«Помимо всего безумия, происходящего сегодня в мире, мы все можем быть благодарны за то, что Хиллари Клинтон не стала президентом Соединенных Штатов», — подчеркивает TheRacerX.

«Хиллари Клинтон напоминает мне человека, от которого невозможно избавиться!!!» — восклицает commonscents028.

«Да, я не совсем уверен, что Хилари подходит для того, чтобы давать советы о том, как вести себя на любой выборной должности», — указывает jsmith970.

«Хиллари должна быть окружена меганепроницаемым пузырем, чтобы не замечать, что 95% из нас считают ее абсолютно отвратительной во всех отношениях — внутри и снаружи. Если бы она имела хоть какое-то представление о том, как люди воспринимают ее, у нее хватило бы ума зарыться под камень и надеяться, что никто ее там не заметит», — комментирует realbeauty966.

«Да… Хиллари советует ей, как стать успешным политическим деятелем. Что может пойти не так?» — иронизирует tom. c. fuller.

«Если бы я был премьер-министром Финляндии, я бы вежливо попросил Хиллари не вмешиваться. То, что вас ассоциируют с Хиллари, просто заставляет вас выглядеть плохо», — предупреждает silencedogood1 001 409.

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео с вечеринки, где вместе с Марин веселятся член финского парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер и ряд других знаменитостей этой страны.