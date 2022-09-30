Несколько политиков выразили беспокойство по поводу состояния президента США Джо Байдена после его очередного ляпа, когда во время выступления он попытался найти в толпе покойного представителя Демократической партии Джеки Валорски.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден. Апокалиптика

«Я хочу поблагодарить всех вас, представитель Макговерн, сенатор Браун, сенатор Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — обратился к залу Байден.

Валорски работала в палате представителей США от штата Индиана с 2013 года до своей смерти в августе нынешнего года. Пытаясь как-то оправдать забывчивость Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заговорил о Валорски, поскольку «постоянно думает» о ней.

«Ухудшение состояния Джо Байдена настолько очевидно, что даже пресс-корпус Белого дома не смог скрыть своего беспокойства. Вот как вы понимаете, что всё плохо», — прокомментировал сенатор Техаса Тед Круз.

«В очередном жалком проявлении некомпетентности Джо Байден не только думал, что мой ушедший коллега жив, но и заставил своего кукловода, Карин Жан-Пьер, отрицать, что он запутался. Не нужно быть невропатологом, чтобы понять, что у него серьезный когнитивный спад. Американский народ знает, что здесь происходит, и считает, что главнокомандующий неспособен выполнять свою работу», — сказал другой республиканец из Техаса, представитель Ронни Джексон.

Представитель из Северной Каролины республиканец и практикующий хирург Грег Мерфи отметил, что подобные «бессмысленные ляпы стали обычным делом для этого президента», и обвинил Белый дом в «сокрытии» проблемы.

«Американский народ видит, что острота ума Байдена, безусловно, под вопросом. Однако меня больше беспокоит то, как Белый дом продолжает ежедневно обманывать и вводить в заблуждение американский народ. Похоже, нет ничего, на что бы не пошел Белый дом, чтобы прикрыть провалившегося президента и провалившуюся администрацию. Американский народ явно заслуживает лучшего», — добавил Мерфи.

«Это провальное выступление ставит под сомнение слишком многое. Никакие уловки Белого дома не могут оправдать то, что президент Джо Байден забыл о трагической гибели Джеки Валорски. Американский народ заслуживает прямого ответа. Как президент Соединенных Штатов мог забыть, что конгрессвумен, которую он якобы пытался почтить, скончалась только в прошлом месяце. Объяснение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер — это неуважительная ложь по отношению к американскому народу», — возмутился Кайл Хапфер, председатель Республиканской партии Индианы.

Напомним, что об упадке психического состояния Байдена также шутил его сын Хантер, о чем стало известно после того, как на его ноутбуке, среди прочего, нашли переписку с терапевтом.

В начале января 2019 года, когда Хантер переписывался со своим терапевтом и другом Китом Аблоу, Аблоу сказал: «Твой отец нужен нашей стране. Любой человек, который может победить слабоумие, — гигант. Подумай, что он может сделать для восстановления нашей нации».

Gage Skidmore Джо Байден

«Ты такой придурок, но твое сообщение заставило меня громко рассмеяться», — ответил Хантер.

«Возможно, он сможет помочь вспомнить нашей нации, какой она стремилась когда-то быть. Ведь он теперь может вспомнить свой адрес», — добавил доктор, на что Хантер ответил: «Моему отцу не нужно [знать], где он живет, потому что за этим следит секретная служба и делает это правильно по крайней мере в 75% случаев».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Примите тот факт, что вся ответственность за этого президента-неудачника лежит на его жене Джилл Байден», — пишет xenophon123.

«На YouTube можно найти уже несколько часов видеороликов о том, как Джо делает ляпы», — указывает Corn_Pop_Chronicles.

«Я должен сказать, что Байден — это воплощение образа либералов. Он сумасшедший», — считает TheFederalist.

«Президент — это всего лишь прикрытие. Настоящие власть имущие беспрепятственно действуют за кулисами. Пока массам есть кого любить или ненавидеть, они остаются в строю», — думает bidenitits.

«Теперь им уже не скрыть, что мозг Байдена полностью протух, и весь мир это знает», — уверяет moondogrex.

«Вау. Где Джеки? И это наш президент, ребята. У нас настоящие проблемы. Этот парень не может быть главным», — подчеркивает newsisfacts.

«Это действительно печально. Трудно поверить, что его политическая партия и, что более важно, его семья позволили этому остаться президентом. Я знаю, что трудно не политизировать всё; однако любой человек, независимо от политической партии, должен признать, что это неправильно на человеческом уровне. Это буквально сродни тому, как если бы вы взяли пожилого человека из местного дома престарелых, поставили его на ноги и дали ему прочитать несколько строк. Пожилой человек буквально используется своей политической партией. Опять же, отбросив разногласия в сторону, это просто жалко», — переживает johnn707.

«Вопросов нет. Только ответ: у него старческий маразм», — убежден joe122.

«Это не просто один эпизод… он говорит невнятно… он легко сердится… он поворачивается, чтобы пожать руку, когда никого нет рядом… есть несколько эпизодов и слишком много проблем, которые напоминают мне о том, через что прошел мой отец с деменцией…» — вспоминает annoyedreader439.