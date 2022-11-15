Американский предприниматель Илон Маск иронично ответил на нападки сенатора-демократа Эда Марки, который потребовал объяснить, как репортер Washington Post смог создать верифицированный аккаунт под его именем.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Репортер @washingtonpost смог создать верифицированный аккаунт, выдавая себя за меня — я требую ответов от @elonmusk, который ставит прибыль выше людей и борьбы с дезинформацией. Twitter должен объяснить, как это произошло и как предотвратить это впредь», — написал Марки и добавил, что репортеру удалось создать фальшивый аккаунт и пройти верификацию в соответствии с новыми правилами Маска. В связи с этим сенатор назвал работу соцсети «слабой» и «неприемлемой».

В свою очередь Маск, недавно выкупивший Twitter, предположил, что причина, по которой кто-то смог выдать себя за Марки в соцсети, заключается в том, что его настоящий аккаунт «похож на пародию».

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Наше правительство стало слишком, слишком могущественным, угрожая частным компаниям государственным надзором. Это началось еще при Обаме и стало только хуже», — указывает cynic473.

«У них не было проблем с Twitter, когда были заблокированы аккаунты консерваторов. А теперь у них вдруг появился интерес?» — недоумевает mar1ne1.

«Мне нравится, как демократы показывают, что они будут использовать свою власть, чтобы отомстить людям, которые имеют свое мнение», — указывает angusmcgabber.

«Теперь Twitter — это компания Маска, которой он распоряжается и управляет по своему усмотрению. Если кто-то не согласен с этим, независимо от политики, он может уйти в другое место», — советует america-lost1776.

«Вот это да… Сенатор США, который обогатил себя и членов своей семьи намного больше, чем его государственная зарплата, обвиняет Маска в том, что он ставит прибыль выше людей. При этом Эд продолжает наращивать государственный долг», — осуждает CIA1 980 956.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Для демократов это всегда игра. Иначе они бы требовали удостоверения личности избирателя с фотографией и личного голосования», — пишет davidtedford.

«Мне не нравится, когда член Конгресса использует этот государственный орган для угроз бизнесу. Если вы не любите/не доверяете «Твиттеру», сенатор Марки, тогда создайте аккаунты на других платформах. Их много», — предлагает worldwatch.

«Удивительно, как левые теперь считают, что Twitter требует внимания, потому что он теперь принадлежит тому, кто хочет продвигать свободу слова», — подчеркивает jamin5280.

«Левые демократы ненавидят и боятся свободы слова», — отвечает lorik123.

«Инфляция находится на рекордно высоком уровне, а этот сенатор затеял драку с владельцем социальной сети. Вот в чем настоящая проблема», — пишет redpill513.

Напомним, что левые активисты, связанные с видными политиками-демократами и чрезвычайно богатыми спонсорами, возглавили кампанию по бойкоту корпоративными рекламодателями Twitter после покупки соцсети основателем SpaceX Илоном Маском. Об этом пишет журналист The Dossier Джордан Счачел.