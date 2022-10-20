Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась уклониться от просьбы журналистов прокомментировать заявление кандидата в губернаторы от Демократической партии Стейси Абрамс о том, что «аборты помогут снизить инфляцию».

Микеланджело Меризи де Караваджо. Медуза

Во время брифинга один из корреспондентов отметил, что президент США Джо Байден ранее поддержал Абрамс, и спросил, значит ли это, что он согласен с комментариями политика и сейчас. Однако Жан-Пьер отказалась отвечать, сославшись на то, что она якобы не слышала об инциденте, из-за которого Абрамс подверглась резкой критике со стороны избирателей.

«Я не видел ее комментариев по этому поводу, поэтому не знаю контекста. Опять же, я хочу быть осторожной. Это политические дебаты, и они связаны с промежуточными выборами, так что это… Я не собираюсь комментировать это», — ответил Жан-Пьер.

Напомним, что во время интервью на телеканале MSNBC Абрамс заявила: «Но давайте начистоту: рождение детей — вот почему вы беспокоитесь о цене на бензин. Именно поэтому вы беспокоитесь о том, сколько стоит еда. Для женщин это не простой вопрос. Вы не можете отделить вынашивание нежелательного ребенка от экономических реалий».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Абрамс ведет себя так, как будто нет другого выбора, кроме как забеременеть. Существуют все виды контрацептивов и различные законы штатов, регулирующие аборты, но Абрамс этого недостаточно. Как это может быть важнее преступности, миграционного кризиса, инфляции, цен на бензин, продукты питания, процентных ставок?» — недоумевает snorelax.

«То, о чем говорит Абрамс, — полная чушь и последняя попытка получить голоса. Это всё равно, что сказать, что отказ от покупки продуктов или жизнь в палатке снизит инфляцию. По ее логике, бездомные уже давно решили проблему инфляции», — иронизирует rockdude49.

«Значит, мое решение завести четырех детей означает, что я не имею права жаловаться на инфляцию?» — шутит DenWiggen.

«Это лишь вопрос времени, когда они заявят, что аборты необходимы для борьбы с изменением климата, пандемиями и жестокостью полиции», — предупреждает drd64.

«Люди, обеспокоенные экономическими последствиями рождения детей, должны попробовать один радикальный подход — контрацепция», — советует leemaybe.

Office of U.S. House Speaker Нэнси Пелоси встречается со Стейси Абрамс

«Стейси Абрамс предлагает в качестве одного из способов смягчения последствий инфляции сделать аборт. Тем временем миллионы иммигрантов пересекают границу, им не дают работать, некоторые прибегают к преступности, а правительство (за счет наших налогов) кормит их, обеспечивает жильем, телефонами, транспортом и медициной — и всё это за счет налогоплательщиков!» — восклицает SeekHim.

«Байден поддержал Абрамс. Если он не оспорит ее заявление, значит, он с ним согласен», — указывает 3guyspop.

«Возможно, Абрамс следует подумать о том, что контрацепция может быть альтернативой аборту. Может быть, одиноким женщинам, которые не могут позволить себе воспитывать детей, следует подождать, пока они не выйдут замуж и не обретут финансовое благополучие, прежде чем забеременеть», — рассуждает Tennisbum825.

«Ээээ… Стейси, мои дети выросли и уехали. Мой муж хотел бы выйти на пенсию через несколько лет, но инфляция убивает наши надежды, поэтому ваше предположение, что наличие детей дома — это причина, по которой люди беспокоятся об инфляции, абсолютно глупа. Мы все беспокоимся об экономике, есть у нас дети или нет», — комментирует vin5.

«Если кто-то, баллотирующийся в губернаторы, говорит вам, что аборт снизит ваши расходы на бензин и продукты питания, знайте, что он не в своем уме! Аборты не приводят к снижению цен на продукты питания и газ», — напоминает a. merican.

Напомним, что, согласно опросам, Демократическая партия уступает Республиканской по количеству голосов в преддверии выборов в палату представителей и сенат на фоне экономического кризиса, исторически высокой инфляции и надвигающейся рецессии.