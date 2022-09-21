Новость о том, что президент США Джо Байден снова заявил о готовности Соединённых Штатов встать на защиту Тайваня в случае «вторжения» Китая, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользоватлей.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

При этом Байден подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с Тайбеем, Вашингтон не поощряет стремления властей Тайваня к независимости от Китая.

Впервые о готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань американский лидер заявлял в мае 2022 года. Впрочем, слова президента США, которого частенько обвиняют в старческом слабоумии, не раз приходилось корректировать его сотрудникам.

В мае Байден, заявив, что США будут защищать Тайвань военными средствами в случае вторжения Китая, вызвал гнев Пекина.

Whitehouse.gov Джо Байден

Читатели The Washington Post выразили свое мнение под соответствующей публикацией.

«Можете ли вы доверять его комментариям по Китаю? Сомневаюсь… Я беспокоюсь о его умственных способностях», — пишет fcomez.

«Сумасшедший Джо сегодня в ударе! Полагаю, он оставил свои лекарства в Белом доме?» — отмечает Right Coast Liberal.

«Тайваньцы и китайцы — один и тот же народ. Почему США ввязываются в гражданскую войну? Неужели тайваньцы собираются убивать своих братьев и сестер, используя американское оружие?» — спрашивает GulfCoast.

«Это уже вторая статья, которая убедила меня в том, что Байден просто говорит крайне политизированные «центристские» вещи, чтобы добиться переизбрания или повысить свой рейтинг», — указывает Cat on a Bike.

«Это равносильно объявлению войны», — переживает JULIANBOOk.

«Мммм, разве это не означает, что США нарушат свои обязательства в отношении политики «одного Китая»? И что размещение американских войск на территории Тайваня будет равносильно вторжению в «один Китай»? Это заявление, по меньшей мере, проблематично!» — восклицает haggis.

«Комментарии Байдена, наверное, являются самыми тревожными в истории», — указывает JULIANBOOK.

«Были предположения о том, что Байден просто «оговорился», когда он несколько раз заявлял одно и то же, а затем Госдепартамент противоречил ему. Теперь совершенно ясно, что его комментарии являются преднамеренными. Тем не менее они говорят, что в нашей политике нет никаких изменений. Это преднамеренная чепуха. Администрация намеренно противоречит сама себе. Даже с учетом этих комментариев мы не обязаны вставать на защиту Тайваня», — комментирует edward j olson.

«США разжигают проблемы между Тайванем и Китаем… Как они пытались сделать это в Гонконге… Китай тогда победил! Без единого выстрела…» — вспоминает lamhi999.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, что в соответствии с политикой «единого Китая», США не признают Тайвань отдельным от Китая государством. А в соответствии с законом об отношениях с Тайванем 1979 года США обязуются предоставить Тайваню оружие для его защиты.