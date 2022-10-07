Александр Мазурицкий

Автор

Родился в 1953 году в г. Южно-Сахалинск. В 1974 году окончил библиотечный факультет Московского государственного института культуры. Работал в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, Государственной республиканской юношеской библиотеке. З7 лет проработал в Московском государственном институте культуры, занимал должности заместителя декана, декана библиотечного факультета, проректора. В настоящее время профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского государственного лингвистического университета, доктор педагогических наук, доцент.