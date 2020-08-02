Сколько лет прошло, а я помню этот день лета 1966 г., когда подростком стоял на балконе и плакал от того, что уже ничего нельзя изменить и от той несправедливости, очевидцем которой я только что был. Сборная СССР по футболу со счётом 2:1 проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной ФРГ. Уже на седьмой минуте грубейшим нарушением, которое так и осталось безнаказанным, немецкие футболисты фактически вывели из строя легендарного Йожефа Сабо. Замены игроков тогда были запрещены, и Сабо вынужден был остаться на поле, но матч доигрывал практически в статичном положении.

ФК «Химки»

Сейчас, по прошествии многих лет, я с полной уверенностью могу сказать, что немцы играли грубо, зачастую грязно, но арбитр на это никак не реагировал. Немецкий футболист в конце первого тайма явно спровоцировал Игоря Численко на грубость. Тому надоела эта откровенная грязь, Игорь не сдержался и ответил. Казалось, что судья только и ждал этого момента, и Численко был удалён с поля. Наша сборная практически осталась вдевятером и проиграла. Это уже потом, через многие годы я узнал, что на следующий день после того матча английские газеты вышли с заголовками, кричащими о неуверенной победе сборной ФРГ. Во многих из них было написано, что девять русских играли лучше 11-ти немцев. Писали и о том, что во втором тайме паника охватила защиту сборной ФРГ.

Почему я вспомнил сегодня об этом дне? Напомнить об этом меня заставили события, происходящие в настоящее время в футбольном клубе «Химки». Только настоящий болельщик знает, что такое ожидание первых матчей нового чемпионата страны по футболу. Когда всё ещё впереди — радость побед, горечь поражений, судейские ошибки, травмы игроков. Начало чемпионата — это праздник. Только у болельщиков футбольного клуба «Химки» этого праздника не будет независимо от того, как закончится первый матч чемпионата с легендарным ЦСКА. Сейчас у всех нас одинаковое ощущение происходящего чего-то несовместимого со словом «справедливость», того, что, к сожалению, мы не в силах изменить.

29 июля 2020 г. ИА REGNUM ознакомил читателей с заявлением министра спорта Московской области Романа Терюшкова, касающегося судьбы главного тренера футбольного клуба «Химки»: «Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон «Химки» идут с ним». Для непосвящённых поясню — известный в прошлом футболист Сергей Николаевич Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, в котором проиграла «Зениту» (0:1).

Данное сообщение совпало с тем, что в этот же день в клубе сменился генеральный директор. Вместо Василия Иванова руководителем клуба стал Александр Зайцев. Вот выдержка из его интервью, опубликованного на сайте клуба:

«Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил о полном доверии главному тренеру Сергею Юрану. Разделяете эту позицию?

— Полностью. Сергей Николаевич проявил себя как человек, умеющий достигать результата в кратчайшие сроки. Не вижу оснований для прекращения сотрудничества».

И тут как гром среди ясного неба в СМИ появляется сообщение о том, что Сергея Юрана уволили с должности тренера команды. Вот как это прокомментировал тот же новый директор клуба, который совсем недавно говорил о «полном доверии Юрану»:

«Решение расстаться с Сергеем Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в Премьер-лигу, финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму»

Какие причины могли повлиять на это решение, которое без преувеличения можно назвать сенсационным для всех, кто связан с миром футбола? Для этого нам необходимо совершить экскурс в недавнее прошлое.

Среди многочисленных публикаций по поводу увольнения главного тренера ФК «Химки» все как-то дружно забыли о том, что Сергей Николаевич покидает клуб во второй раз. В 2008 году он уже возглавлял команду. Над «Химками» тогда возникла угроза выбывания из Премьер-лиги. Перед тренером была поставлена задача сохранить команду в высшей лиге, и он эту задачу выполнил. Однако его контракт закончился, а новый, по неизвестным мне причинам, продлён не был.

Нынешняя история с С. Н. Юраном напрямую связана с историей предыдущего тренера команды Андрея Викторовича Талалаева. Талантливый и по-хорошему амбициозный тренер пришёл в ФК «Химки» в апреле 2019 года. При нём команда стала показывать содержательную и интересную игру и прочно закрепилась на верхней строчке чемпионата России по футболу в первой лиге. И вдруг в январе 2020 г. Андрей Талалаев покидает команду. Для нас, болельщиков, это был шок. Вот как сам тренер прокомментировал свой уход из клуба:

«Новый вектор развития «Химок» не позволяет бороться за серьезные задачи, сейчас у большинства ребят есть хорошие предложения. Понимая, что можно не достичь больших высот, я не стал на себя брать ответственность за судьбу игроков, которых мы приглашали. Поэтому было принято такое решение. Мы абсолютно честно обсудили с руководителями клуба, пожали друг другу руки и разошлись. Доволен ли я местом «Химок» на этом отрезке? Я больше доволен не местом «Химок» в турнирной таблице в ФНЛ, а тем, какой футбол мы показывали и реализовывали с этими футболистами».

Всем стало понятно, что первоначальная задача повышения игрового статуса команды из-за отсутствия достаточного финансирования, к огорчению болельщиков, была снята с повестки дня. Вот тогда клуб и возглавил Сергей Николаевич Юран. О результатах, которых добился клуб, мы уже сообщали выше. По итогам чемпионата «Химки» завоевали путёвку в ФНЛ. И тут началось… Тренер и игроки оказались в подвешенном состоянии, СМИ буквально запестрели информацией о том, что у клуба нет денег на повышение своего игрового статуса, и ситуация может дойти до того, что команда будет выступать во втором дивизионе. Все эти информационные потоки не могли пройти мимо главного тренера и игроков команды.

Помню, как в одном из своих телевизионных интервью Сергей Николаевич весьма эмоционально говорил о необходимости сохранения команды для города. Эмоциональность тренера была вполне оправдана. Речь шла об участии в финансировании клуба бизнесмена Сергея Ломакина, который, судя по публикациям прессы, выдвигал клубу неприемлемые для «Химок» условия, вплоть до изменения названия клуба. А теперь представьте, в какой обстановке тренер и команда готовилась к полуфиналу с «Уралом» и финалу с грандом отечественного футбола «Зенитом». Вот что говорил сам Сергей Николаевич в одном из своих интервью:

«Как сложно было мне готовить команду, просто не представляете, потому что нет конкретики, постоянный «вброс», что мы не идем, будем в ФНЛ, ребята это все читают, но им нужно было еще сконцентрироваться на игре, на полуфинале, это было безумно сложно».

Информация о том, выйдет ли команда в РПЛ или останется в ФНЛ, менялась чуть ли не каждую неделю. В финале Кубка России команда С. Юрана выглядела весьма достойно, и, несмотря на разницу в весовых категориях, «Зенит» победил с минимальным счётом.

Мы не будем пытаться брать на себя роль третейского судьи, чтобы разобраться в сути конфликта Сергея Николаевич Юрана с теми, кто, по его мнению, причастен к увольнению. Для этого надо обладать объективной и достоверной информацией. Но об одном событии умолчать нельзя — 19 июля в одном из своих интервью Сергей Юран заявил следующее:

«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в Премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договорённость, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль… Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет ещё 200. Получается 350, о чём мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают?»

Удивительно, что данное высказывание было оставлено без внимания тех, кому оно было адресовано. Сергей Николаевич, человек не очень удобный для руководства, он относится к той категории людей, которых принято за глаза называть «правдорубами». Чем объяснить высказывание тренера — его эмоциональностью, связанной с тем, что он уже несколько месяцев находился в сложнейшей психологической ситуации неопределённости, или действительно С. Юран владел какой-то информацией? Самое любопытное, что вскоре после его высказывания вопрос о выходе в ФНЛ был решён в пользу «Химок».

Заслуживает внимания реакция футболистов и болельщиков команды на увольнение тренера. Футболисты написали письмо губернатору Московской области. Вот некоторые выдержки из него:

«Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении с поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана, мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем, — говорится в письме. — Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу <…>. В финале Кубка России команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола <…>. Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок», — отмечалось в обращении к губернатору Московской области А. Ю. Воробьёву.

Болельщиков клуба, по большому счёту, достала чехарда в руководстве команды. Кто мог представить, что после достижения позитивного результата следует совершенно непонятная смена генерального директора клуба, спортивного директора и главного тренера? А это уже выдержки из обращения болельщиков:

«Мы, активные болельщики ФК «Химки», выражаем всяческую поддержку Сергею Юрану, так же как и выражали её предыдущему главному тренеру — Андрею Талалаеву. Мы очень обеспокоены и вообще перестали понимать, в угоду кому или чьим интересам происходят постоянные смены главных тренеров в нашем клубе с периодичностью в полгода. Ясно одно — спортивная составляющая здесь находится на последнем месте. Поэтому мы подписываемся под словами наших футболистов, которые на поле заслужили выход в РПЛ и участие в финале Кубка России. Мы хотим видеть именно спорт, а не игры чиновников в кабинетах. Надеемся на здравый смысл людей, принимающих решения. Футболисты и тренерский штаб во главе с Сергеем Юраном заслужили уважение своей игрой и право играть в РПЛ. Ни шагу назад — только вперед! Объединение болельщиков ФК «Химки».

Судя по тому, что на место главного тренера «Химок» был назначен Дмитрий Гунько, письма остались без ответа. Кого сейчас интересует мнение болельщиков, для которых и существует весь этот футбол?

Интересно мнение о «спортивной составляющей» данной ситуации авторитетного в футболе человека Юрия Павловича Сёмина: «Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить — уволят. Даже если есть результат. «Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много».

Позволю себе согласиться с уважаемым и авторитетным в футболе специалистом. В основе всего, что происходит в нашем футболе, должна находиться только и только спортивная составляющая. Нам неведомо, в угоду чему устроена эта чехарда в руководстве «Химок». Если это полная смена развития вектора команды, то она должна была быть чётко обозначена. Пока же мы видим совершенно невнятные и непонятные объяснения того, что произошло. Но удивляет не это, удивляет другое. Футбольные клубы, на мой взгляд, не удельные княжества, где можно творить всё что угодно. Может, пора бы уже руководству ФНЛ, Министерству спорта России, комитету Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи обратить внимание на подобные ситуации, когда во главу угла ставятся не спортивная составляющая, а неведомые ни игрокам клубов, ни болельщикам решения. Может, можно сделать так, чтобы наконец-то правил его величество «Футбол», а не его многочисленная свита?

Александр Мазурицкий, болельщик.