12 мая 2016 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью «Послесловие ко дню Победы». Что же заставило тогда обратиться к этой теме? Публикация появилась вовсе не случайно. Она явилась результатом реакции на то, что именно 9 мая в сетевом пространстве появилась серия статей, псевдовоспоминаний об изнасилованных немках, о пакте Молотова — Риббентропа, об обилии «колорадов» на московских улицах и т.д.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Праги встречают советских солдат-освободителей. Май 1945 года

Кто мог тогда подумать, что пройдёт четыре года, и в год 75-летия Победы евродепутаты внесут свой «вклад» в подготовку к юбилейной дате. Напомним, что 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». За этот документ было отдано 525 голосов при 66 против и 52 воздержавшихся. Евродепутаты возложили равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Германию и Советский Союз.

29 сентября 2019 г. в ИА REGNUM был опубликован мой ответ «борцам» за историческую правду. «Итоги Второй мировой войны давно подведены, и сделано это было в своё время в Нюрнберге. Не нынешним псевдоборцам за «европейскую историческую память» их переиначивать. Пора прекратить лукавить, все устремления евродепутатов на борьбу с «осуждением советского тоталитарного прошлого», с «десоветизацией» Европы направлены только на одно — искоренить из памяти то, что нынешнее поколение европейцев во многом обязано своей жизнью советскому солдату. Евродепутаты, проголосовавшие за принятие резолюции «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», пытаются убедить мир в том, что нельзя считать себя освободителями Европы «наследникам советского тоталитаризма». Отсюда и война «толерантных» европейцев с нашими памятниками и обелисками, которые, как занозы, напоминают им о том, что сытая, благополучная и зажиточная Европа в считаные недели легла под сапог германского солдата. А не всегда вдоволь сытый, хорошо обутый и одетый советский солдат пришёл в Европу и уничтожил фашистскую заразу, спасая не только своих родных и близких, но и чужие жизни».

Спишем на обычную забывчивость евродепутатов тот факт, что когда речь идёт о вкладе СССР в победу над фашизмом, они дружно забывают о реалиях того времени. Подавляющая часть европейских стран была захвачена в первые военные месяцы и фактически перешла на сторону Германии, обеспечивая её оружием, техникой и сырьевыми ресурсами. В блицкриге на восток участвовали воинские подразделения разных европейских государств. По своему национальному составу вторжение на территорию нашей страны гитлеровских армий мало чем отличались от нашествия «двунадесяти языков» Наполеона Бонапарта.

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года

Хотелось бы уточнить, что инициатором резолюции об исторической памяти стала Польша, та самая страна, которая в 1934 году первой заключила пакт о ненападении с Германией. Страна, которая больше всех оскорбилась на то, что в России стали публиковать архивные документы, свидетельствующие об истинных причинах Второй мировой войны. Всё это очень не понравилось нашим западным «партнёрам». А как вы думали, панове? Если вы рассчитывали, что мы будем спокойно взирать на акты вандализма по отношению к памятникам и захоронениям наших солдат, на то, как вы, в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, будете навязывать вступающим в жизнь поколениям свой искаженный взгляд на Вторую мировую войну, то вы глубоко ошибались.

Кстати, меня весьма удивляет отсутствие реакции руководителей стран СНГ на осквернение памятников советским солдатам в Европейских странах. Массовые воинские захоронения вовсе не случайно называют братскими могилами, там лежат вместе русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, грузины, армяне, казахи и представители других народов, проживавших на территории СССР. Это ваши и наши общие герои.

Тем из наших соседей, кто забыл или не знает о том, чья это была война, хотелось бы напомнить высказывание рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера: «Нам противостоит население в 180 миллионов, смесь разных рас, даже имя которых не произносимо и внешность которых такова, что любой может их пристрелить без всякой жалости или эмоций…»

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на колоссальные усилия евродепутатов, в Европе продолжают чтить память о воинах — освободителях. В октябре 2019 г. в Бельгии был открыт памятник советским воинам, сражавшимся в рядах сопротивления. В Италии продолжают чтить память национального героя страны, Героя Советского Союза Фёдора Полетаева. Низкий поклон Ежи Тыцу, гражданину Польши, который вместе со своими единомышленниками восстанавливает памятники советским солдатам. Вместе с нами сохраняют истинную память об этой страшной войне те, чьи отцы и деды воевали в рядах европейского сопротивления, высаживались в Нормандии, воевали бок о бок с советскими солдатами в рядах 1-й армии Войска польского.

Riotforlife Памятник Герою Советского Союза Фёдору Полетаеву в Канталупо-Лигуре (Италия)

Для этой статьи вовсе не случайно было выбрано название «Предисловие ко Дню Победы». Что явилось первопричиной её написания? Тысячи мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате, уже проходят на разных концертных площадках, в театрах, музеях, библиотеках, учебных заведениях. Очень важно в преддверии праздника соблюдать чувство такта и меры. Воспринимать не только внешний антураж этого святого для нас дня, а осознавать глубинный смысл, трагизм и величие самого события.

Можно постараться понять посыл создателей нашумевшего календаря с окровавленными детьми в военной форме с оружием в руках, ведущих «бой» с захватчиками, но создаётся впечатление, что авторы перепутали реальные боевые действия с игрой в «войнушку». Более чем уверен, что именно такое видение этого «шедевра» у нынешних детей и подростков.

Что позволяет сделать такой вывод? Начиная с весны 2019 г. в разных регионах мною было проведено почти два десятка выступлений в школах и библиотеках с беседой «У войны не детское лицо. Рассказы о войне». Возраст слушателей 12+. Рассказываю ребятам о фашизме, о детях на войне, о тех, кто пришёл на фабрики, заводы и полевые станы, чтобы заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев. Рассказываю о детских концентрационных лагерях, в которых у детей брали кровь для немецких солдат. Надо видеть выражение глаз школьников, когда в конце нашей встречи объясняю им, что настанет день, когда уже их поколение станет транслировать память о войне. И от того, как они сумеют это сделать, будет зависеть, повторятся или нет ужасы войны.

У нас замечательные ребята, они умеют слушать, умеют сопереживать, но… По ходу беседы я задаю им вопросы, ответы на которые, вернее их отсутствие, приводит меня в уныние. К сожалению, большинство школьников и даже студентов не знают, что такое «коричневая чума», имена И. Н. Кожедуба и А. И. Покрышкина им ни о чём не говорят. Некоторые из них что-то слышали о Зое Космодемьянской и т. д. У многих наступает полный ступор, когда я показываю плакат с портретами пионеров-героев, который в советское время висел в каждой пионерской дружине. На мой взгляд, большая польза была бы от того, если бы создатели пресловутого календаря разместили реальные фотографии детей — героев войны с кратким рассказом об их подвигах, вместо ряженых в военную форму ребят.

Зина Портнова

У меня нет претензий к детям, перед которыми я выступаю. Они не могут знать того, о чём им не рассказывали. По большому счёту нет особых претензий и к школьным педагогам, которые так же, как и мы, преподаватели вузов, загружены и перегружены бумаготворчеством и постоянным переделыванием учебных программ. После каждой такой встречи возникает всё больше и больше вопросов к дядям и тётям из больших кабинетов — отцам и матерям многолетних образовательных реформ. И главный из этих вопросов — что вы с образованием сделали?

Человеку, даже не связанному с педагогикой, понятно, что для детей и подростков очень важен выбор примера для подражания. Это могут быть их родители, близкие родственники, друзья во дворе и те, о ком они когда-то узнавали из книг, кинофильмов, а сейчас, дополнительно к этому, из социальных сетей.

Недавно ко мне обратился мой коллега, библиотекарь с просьбой о помощи. Дочке в школе дали задание написать сочинение о герое нашего времени. Вопрос поставил меня в тупик. А кто он, нынешний герой, для подрастающего поколения? Когда-то, в одной из дискуссий по этому вопросу, услышал от своего оппонента фразу, что в формировании нынешнего поколения нельзя постоянно эксплуатировать образы героев советской эпохи. Сейчас другое время. Предположим, что это так.

В процессе встреч со школьниками обсуждаю с ними и наше время. В связи с этим задавал ребятам вопрос — знают ли они что-нибудь об Александре Прохоренко. Старший лейтенант Александр Сергеевич Прохоренко, Герой России, погиб в Сирии. Он повторил подвиг, который неоднократно совершался в годы Великой Отечественной войны — Александр Прохоренко был корректировщиком огня и во время окружения боевиками вызвал огонь на себя. В Оренбурге, в Грозном и Зеленоградске его именем названы улицы, есть сквер, носящий его имя. На его родине возведён памятник, а на здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска. Более того, 6 августа 2017 ему был открыт памятник в итальянском городе Вальи-Сотто. К сожалению, этот исполнивший свой воинский долг молодой парень, проживший всего 26 лет, стал не общенациональным символом, на котором бы воспитывалось нынешнее поколение граждан России, а только региональным героем. По этому поводу возникает другой вопрос, но уже к другим дядям и тётям из других кабинетов.

Что же нам делать сейчас, когда до юбилея осталось практически два месяца? В настоящее время как на федеральном, так и региональном уровне, реализуются проекты, связанные с сохранением памяти о войне. Пожелаем же успехов их организаторам и участникам.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

Во время моих бесед я упоминаю три произведения, которые рекомендую прочитать детям. Это стихотворение Константина Симонова «Убей его!», стихотворение Ильи Сельвинского «Я это видел», статью Ильи Эренбурга «Убей». Мой отец, участник войны, рассказывал, что эту заметку солдаты вырезали из газеты и хранили в нагрудном кармане гимнастёрки вместе с документами. Всё это вовсе не обозначает того, что нет других замечательных авторов военного времени. Они есть, просто я наблюдал реакцию детей и подростков, когда читал отрывки.

Что я ещё могу предложить? Показать в каждом учебном заведении, в школе старшеклассникам, в вузах и колледжах студентам, фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». А уже потом представить ретроспективу фильмов военного времени и наших послевоенных кинокартин о войне. Только хотелось бы предупредить тех, кто будет в рамках различных акций демонстрировать эти фильмы, о том, что (как я уже писал выше) современные дети и подростки в своём большинстве мало что знают о военном лихолетье. Если их просто загнать на просмотр в кинозалы, а потом дружно отчитаться за проведённое мероприятие, толку будет ноль. Лучше тогда этого и не делать. С ребятами обо всём надо беседовать, всё рассказывать.

Мы реалисты и должны прекрасно понимать, что уходит поколение, которое вынесло на себе все тяготы военного времени. Уходят те, кого встречала цветами освобождённая Прага, те, кто чеканил шаг на параде Победы в 1945 году, уходят те, кто точил снаряды на станках, кто «не смыкал очей» на полевых станах. Дети первых послевоенных лет уже тоже стали пенсионерами. Чем дальше будут отдаляться от нас «сороковые-роковые», тем сложнее будет сохранять память о «великих тех годах». И именно от нас, нынешних взрослых, зависит то, какую память мы оставим об этом времени нашим детям и внукам.