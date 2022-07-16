В городе Грайвороне Белгородской области на здание библиотеки с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство. В настоящее время устанавливается ущерб, нанесённый библиотеке. Слава Богу, что это было в то время, когда в здании не было сотрудников и читателей. Это не первый случай, когда в регионе от действий украинских националистов страдают здания библиотек. Во время обстрела Белгорода 3 июля выбило стёкла в здании Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, произошли частичные повреждения потолочных перекрытий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сразу вспомнилось, что, начиная с 2014 года, происходило с библиотеками Донецкой и Луганской областей. Это отрывок из воспоминаний сотрудников библиотеки для детей г. Снежное Донецкой народной республики:

«Трагической для наших библиотек стала ночь 4 августа 2014 года. В 22 часа 30 минут город содрогнулся от мощного артиллерийского удара по центру Снежного ― сильнейшее разрушение получило здание библиотеки. Погибли три человека. Утром сотрудники пришли на работу. Вокруг здания ещё горели земля и трава, пахло гарью и газом, стелился сизый дым. Библиотека превратилась в груду книг на полу, смешанных с бетонными осколками, битым стеклом, обрывками штор и вырванных оконных рам и дверей. На зубах скрипела пыль, под ногами ― стекла. Растерянные, оглушенные, мы все бродили среди руин. Запомнилась страшная звенящая тишина и звон битого стекла…»

Это была не первая и не последняя библиотека, которая пострадала во время артиллерийских обстрелов ДНР И ЛНР. Самое интересно, что всё это не замечали не только коллеги-библиотекари на территории государств бывших «партнёров», но и некоторые «прекраснодушные» наши коллеги — соотечественники.

Печально, но мы уже начинаем привыкать к тому, что каждое утро начинается с новостей об обстреле территорий Донецкой или Луганской республик, приграничных регионов Российской Федерации. Разрушаются жилые дома, инфраструктура городов и сёл, гибнут люди. Всё чаще фигурируют названия западного дальнобойного оружия, поставляемого из США и Франции, которые используются укронацистами для обстрела своих же соотечественников.

Просматривая газеты периода Великой Отечественной войны, часто можно встретить термин «западные демократии», так обозначались страны — союзники по антигитлеровской коалиции. За последние десятилетия что-то произошло, и страны, когда-то вставшие на борьбу с немецким фашизмом, превратились в пособников нацистов, активно насыщающих Киевский режим оружием. Только наивные люди могли считать, что противоречия западных стран с СССР были связаны исключительно с идеологическим противостоянием. В 1991 г. Россия отказалась от коммунистической идеологии и решила обнять весь мир. Но Западный мир не был готов к этому, он праздновал победу в холодной войне. В отношении России и других государств, образовавшихся на территории СССР, у «партнёров» были свои планы. Одним из последствий победы Запада в холодной войне стала активная политика, направленная на то, чтобы вытравить из памяти населения своих стран, особенно у молодого поколения, память о том вкладе, который внесла Россия в победу над фашизмом. Надо признать, что, уничтожая памятники советским воинам-освободителям, оскверняя могилы наших погибших героев, «партнёры» достигли своей цели. Действия прививки от нацизма, которую получил мир в годы Второй мировой войны, благодаря усилиям правящих европейских и американских элит закончилась. Апофеозом целенаправленных действий этих элит явилась резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года «О важности европейской исторической памяти для будущей Европы». Главная идея этого документа состояла в том, чтобы в этой «исторической памяти» не осталось бы ничего, напоминающего о подвиге советского солдата, освободившего мир от коричневой чумы. Так что не надо удивляться тому, что в европейских странах и США не захотели замечать, что по улицам украинских городов маршируют с факелами последователи Бандеры и Шухевича, что на Украине происходит тотальная героизация пособников нацистов. Более того, бывшие «западные демократии» щедро подпитывали националистические движения. Не захотели замечать на Западе и то, как нацисты глумятся над российскими военнопленными, не увидели нацистских татуировок у боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сдавшихся в плен в Мариуполе.

spoilt.exile Украинские националисты

Не надо удивляться тому, что официальные западные СМИ упорно обходят тему насаждения нацистской идеологии на Украине. Если они этого не будут делать, то в один прекрасный день граждане их стран смогут понять, что цели денацификации Украины, заявленные Россией, вовсе не пустой звук, а реальная борьба с государством, поднявшим на щит идеи национал-социализма. Парадокс и трагизм ситуации заключаются в том, что страна, будучи республикой в составе СССР, воевавшая с фашизмом, сейчас стала местом его возрождения. Оставим это на совести тех, кто это сделал, кто вложил в это немалые деньги и кому это было нужно.

Ну ладно, с бывшими «партнёрами» нам всё давно ясно, но есть и другая проблема, которая не может не волновать. Опыт общения с детьми во время моей публичной лекции «У войны не детское лицо. Рассказывая детям о войне», с которой выступаю в различных российских регионах, удручает. Дети мало что знают об этом страшном и одновременно героическом времени. Да не только дети. Недавно пришлось общаться со студентами одного из вузов и объяснять им, что такое «денацификация». Всё это можно отнести только к последствиям наших образовательных реформ. К сожалению, те, кому сейчас за 20 или за 30, не знают многого из того, что знали о Великой Отечественной войне их сверстники в другие времена. Возможно, мы переусердствовали, стараясь оградить наших детей и подростков от тех ужасов, которые творили фашисты и их пособники на нашей земле. Для большинства моих слушателей рассказ о созданных немецкими фашистами детских концентрационных лагерях в годы войны, в которых у детей брали кровь для раненых немецких солдат, звучит как откровение.

Помню, как в 14 лет мне попала в руки книга «Граница в огне» Владимира Павловича Беляева (автора трилогии «Старая крепость). Слава Богу, что я жил в другое время и на этой книге не стояла пометка «16+» или «18+». Именно из этой книги я узнал о бандеровцах, провозгласивших лозунг «Слава Украине. Героям слава». Именно тогда этот лозунг стал для меня синонимом выкрика «Хайль Гитлер».

Книга Владимира Беляева состояла из повестей, рассказов и памфлетов. Больше всего меня потряс памфлет «Убитый ими», посвящённый украинскому советскому писателю-антифашисту Ярославу Александровичу Галану, который был убит нацистами из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1949 году. Говоря о погибшем писателе, В. П. Беляев вспоминал памфлет Ярослава Галана «Чему нет названия». Нынешняя ситуация позволяет привести его здесь полностью:

«Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в её присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит как осиновый лист. Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате, недалеко от города Сарны, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая «идея». — Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!.. «Хлопцам» это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел её отца и матери…»

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кто бы мог подумать, что эти упыри станут героями нынешней украинской власти. Что нацистские недобитки и их последователи будут маршировать с факелами по улицам украинских городов, что на площадях страны будет скакать одурманенная нацистскими лозунгами молодёжь с речовками «кто не скачет, тот москаль». К счастью, я принадлежу к поколению, большинству из которого не надо объяснять, что такое «денацификация» и за что воюют сейчас российские солдаты на украинской земле. Они воюют не только за Россию, они воюют и за Украину. За ту Украину, за которую сражались с нацистами трижды Герой Советского Союза лётчик-ас Иван Никитович Кожедуб, дважды Герой Советского Союза партизанский командир Сидор Артемьевич Ковпак, Герой Советского Союза легендарный снайпер Людмила Михайловна Павличенко и десятки тысяч настоящих героев украинского народа, освободивших мир от фашизма. Внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны также воюют за то, чтобы навсегда коричневая нацистская плесень исчезла с территории Европы. А для тех, кто сейчас оказывает помощь нацистскому режиму Украины, у меня уже давно есть определение, которому давно пора придать юридический статус. Страны, имеющие отношение к поставкам оружия, из которого обстреливаются мирные города Донецкой и Луганской областей, из которого убивают мирных граждан, должны чётко определяться как «государство ― пособник нацизма». А что ещё можно взять с нынешних западных элит, если они предали свою собственную историческую память. Память об американских солдатах, которые погибали в Арденнах, память об английских моряках, погибших в северных конвоях, память о французских лётчиках эскадрильи «Нормандия-Неман», память о своих десятках тысяч соотечественников, воевавших на фронтах Второй мировой войны.

Бывшие «партнёры» сильно просчитались. Во время Великой Отечественной войны немецкие фашисты называли всех советских солдат, несмотря на многонациональный состав Красной армии, русскими. Сейчас каждый день мы узнаём о героях Специальной военной операции на Украине, и когда произносят фамилии солдат и офицеров, мы убеждаемся в том, насколько многонационален состав российской армии. Как в годы прошедшей войны, для нынешних последователей нацистской идеологии на Украине наши солдаты: русские, буряты, армяне, татары, чеченцы, кабардинцы, уроженцы Дагестана, представители других народов нашей страны, опять обозначаются как русские. Так же, как когда-то многонациональный народ Советского Союза, народы России сплотились в борьбе с рецидивом коричневой чумы. Я думаю, что, несмотря на коллективную историческую амнезию, бывшие «партнёры» помнят, чем закончилась та война.