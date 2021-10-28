Я думаю, что многие коллеги по цеху рэпера и шоумена Алишера Моргенштерна позавидуют той рекламе, которую устроили ему наши СМИ. Не в накладе осталась и Ксения Анатольевна Собчак, инициатор нашумевшего интервью. Ведь не только хроника дорожных происшествий помогает ей многие годы оставаться в тренде. Не хотелось бы здесь заниматься пересказом ситуации, связанной с высказыванием Моргенштерна по поводу целесообразности празднования Дня Победы. Это уже достаточно растиражировано, и не хочется пополнять ряды тех, кто волей или неволей создаёт рекламу этому молодому человеку. По большому счёту не вижу смысла в том, чтобы обсуждать причину, а не следствие появления высказывания рэпера. Тем более подобное уже было совсем недавно. Я имею в виду трагическую историю с гибелью преподавателей и студентов в Пермском государственном университете. Тогда основной посыл всех публикаций касался усиления охраны образовательных учреждений и ужесточения правил получения оружия. Почему я вдруг вспомнил об этом сейчас? Да потому, что и в ситуации с рэпером, и с пресловутым пермским стрелком обсуждались не причины, а их следствия.

Дарья Драй ИА REGNUM Юные жители Санкт-Петербурга чтут память блокадников

На протяжении последних двух лет я провёл более трёх десятков встреч со школьниками, выступая перед ними с лекцией «Дети и война». Как это сейчас принято, чётко обозначил возрастную категорию 12+. Эти встречи проходили в различных школах и библиотеках Российской Федерации. Я рассказывал детям о том, что такое фашизм, о детских концентрационных лагерях, в которых у детей брали кровь для немецких солдат, показывал фотографии сверстников нынешних детей, которые воевали и ковали победу в тылу. По ходу этих встреч я задавал своей аудитории вопросы, чтобы узнать, что они знают об этом времени. Я не буду рассказывать здесь о своих первых встречах, которые меня буквально шокировали. Показывал фото плаката с пионерами-героями, такие плакаты висели когда-то в каждой школе, и задавал вопрос о том, знают ли мои слушатели кого-нибудь из тех, кто на нём изображен. Если из класса в 25 человек находилось два-три ребёнка, которые знали кого-то из изображённых юных героев войны, то это было уже счастье.

Я думаю, читающим эти строки приходилось натыкаться в социальных сетях на ролики, в которых журналисты или блогеры задают детям и подросткам различные вопросы о Великой Отечественной войне. И наверняка многие хохотали над тем, как дети подтверждали факт героической блокады Омска в военные годы, осуждали И. В. Сталина за то, что он после победы отдал приказ расстрелять полководца Александра Васильевича Суворова. Не буду перечислять здесь всю дичь, которую можно было услышать от молодого поколения нашей страны. По этому поводу хотелось бы произнести только одну фразу из известного всем произведения: «Над кем смеётесь?» Дети не могут знать того, что им никто не рассказывал и не объяснял. В том, что так произошло, виноваты не они, а взрослые дяди и тёти, которые в своё время посчитали, что они осуществляют реформирование отечественной образовательной системы. Главная беда этих реформ заключается в том, что за последние годы меняются министры образования, меняются команды, но ситуация остаётся неизменной. И не стоит ждать, что с приходом нового руководителя что-то может измениться. Все они заложники концепций и подходов, определённых реформаторами первой волны. И пусть они давно уже покинули свои кабинеты, но, как говорилось в прошедшие времена, «дело их живёт и побеждает». И сидят школьные и вузовские педагоги страны за заполнением бесчисленных бумажек, отчётов, перелицовкой рабочих программ, которые усилиями чиновников от образования превратились в нескончаемое словоблудие. А ведь это время можно было использовать на общение со школьниками и студентами. Поверьте, многолетний опыт работы показывает, что им его просто не хватает. Вместе с тем в том, что происходит с нашими детьми, виноваты не только авторы образовательных реформ, но и мы с вами, господа-товарищи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

Сейчас все сетуют по поводу того, что высказал двадцатитрёхлетний недоросль относительно Дня Победы, но мало кто вспомнит другого интересного фигуранта, Рому Ефимова, который в ноябре 2013 года размахивал нацистским флагом на футбольном матче «Шинник» — «Спартак». За свой поступок Рома был «сурово» наказан. Его удалось найти, и он отсидел целых семь суток. А теперь представьте, что было бы с Ромой и его флагом, если бы он сделал это в 50-е или 60-е годы? Обидно не только за то, что один, простите, обалдуй размахивал этой тряпкой. Печально, что рядом сидели болельщики, среди которых наверняка были внуки участников Великой Отечественной войны, и ни у кого из них это событие не вызвало неприятия. Не надо считать Рому Ефимова нацистом. Он просто ничего не знает ни об этом флаге, ни о том, сколько горя и страданий несли те, кто пришёл с ним в наши города и сёла.

А как соотнести с нашими «успехами» в сохранении памяти о войне то, что в апреле 2017 года в парикмахерской «Воображуля», расположенной в Москве в районе Тёплого Стана, детям предлагали сделать причёску «гитлерюгенд»? Ровно так же, как сейчас публично извиняется за свои слова Моргенштерн, свои извинения принесла администрация парикмахерской. И что?

Что произошло с нами, когда в стране, которая потеряла более 27 миллионов своих сограждан, в стране, где в замечательной песне из фильма «Офицеры» звучат слова «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой», происходит такое? Те, кто в 90-е проводил так называемую деидеологизацию сферы культуры и образования, необдуманно посчитали идеологию и воспитание тождественными понятиями, убрав из образовательных учреждений и других социальных институтов общества практически весь спектр задач в области воспитательной деятельности. Этим самым мы образовали вакуум, не дав ничего взамен. Автор данной статьи ранее говорил о реакции детей на плакат с пионерами-героями. Вместе с октябрятскими, пионерскими, комсомольскими организациями исчезли из школ и плакаты с детьми — героями Великой Отечественной войны. Взамен мы смогли предложить только черепашек-ниндзя, Бэтмэна и Человека-паука. Думаю, для большинства читателей этой статьи очевидно, что это далеко не равноценная замена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Помню, как ко мне обратился за помощью давний приятель. Его дочке дали писать в школе сочинение о том, кто является для неё героем, и она просто-напросто растерялась.

Да, не будем отрицать, советская эпоха нещадно эксплуатировала образы своих героев, порой оборачивая их в яркую блестящую упаковку, тщательно оберегая от всего того, что могло бросить тень на их биографии. Но эта эпоха сумела накопить колоссальный опыт по созданию образа человека созидающего. Этот образ тиражировался в книгах, газетах, кинематографе, затем на телевидении. Вспомните советские фильмы, образы рабочих Николая Рыбникова в фильмах «Высота», «Весна на Заречной улице» и т. п. Алексея Баталова в роли замечательного хирурга Устименко в фильме «Дорогой мой человек». Учителя, который не пропивал глобус, а просто учил детей знать историю своего Отечества в фильме «Доживём до понедельника».

Но были и реальные герои, которые были кумирами для моего поколения детей 60-х годов. Хорошо помню наши игры в Федотова, Зиганшина, Поплавского и Крючковского. Для непосвящённых надо прояснить — четверо советских военнослужащих, Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов, зимой 1960 года находились на барже, которую шторм унёс в открытое море. 49 дней продолжался дрейф баржи, пока экипаж не был спасён моряками американского авианосца «Кирсардж». Когда кончился скудный запас продуктов, героям приходилось питаться отваром из кожаных ремней, нижних частей кирзовых сапог и кусочками кожи, которые были обнаружены под клавишами гармошки.

12 апреля 1961 года этих ребят сменил другой человек-символ, Юрий Алексеевич Гагарин.

Гагарин перед стартом

Предвижу возможные возражения по поводу того, о чём я пишу, у отдельных читателей данной статьи. В нашей стране выросло поколение, которое сформировалось в условиях другой общественно-экономической формации. У каждой эпохи должны быть свои символы, свои кумиры, свои образцы для подражания. Позволю себе отчасти с этим согласиться. Но вся беда заключается в том, что нынешние властные структуры не могут или не умеют использовать в воспитании подрастающего поколения даже то, что преподносит наше время.

В некоторых своих лекциях показываю фотографию Героя России Александра Александровича Прохоренко и задаю вопрос, знают ли присутствующие в зале этого человека. Считаю большой удачей, когда кто-то говорит, что это участник военной операции в Сирии, который, выполняя задание, был окружён боевиками и вызвал огонь нашей авиации на себя. Кстати, так до него это делали советские офицеры — корректировщики огня во время Великой Отечественной войны. В Оренбурге и Зеленоградске его именем названа улица, есть сквер, который носит имя Александра Прохоренко, установлен бюст во дворе школы, где он учился. Но в своём большинстве нынешние дети и подростки о нём ничего не знают. Ответ на вопрос, кто виноват в том, что современник нынешних детей, подростков и молодёжи стал региональным, а не общенациональным героем, можно считать риторическим.

Orenburg-gov.ru Памятник Герою России Александру Прохоренко в Оренбурге

В последние годы у меня создаётся впечатление, что советское прошлое напугало нас на всю оставшуюся жизнь. И мы безропотно отказались от того позитивного, что было накоплено в эти годы в просветительской и воспитательной деятельности. Вместе с символами советской эпохи ушли и смыслы, которые когда-то составляли основу мировоззрения людей того времени. Один из них звучал в комсомольской песне «Есть традиция добрая в комсомольской семье: Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Опять же предвижу возражения уже другой части читателей этой статьи, которые попытаются рассказать мне о возвращении воспитательной работы в образовательные учреждения. Я бы не впадал по этому поводу в эйфорию. К сожалению, эти попытки осуществляются, как правило, на основе не всегда продуманных директивных указаний, поступающих в образовательные и просветительные учреждения от вышестоящих инстанций.

Мне импонируют слова председателя комитета по культуре Государственной думы РФ Елены Александровны Ямпольской, которые она произнесла на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, состоявшемся 27 октября 2020 г.: «Общество, особенно молодёжь, сегодня отвергает лозунговую стилистику». Об этом должны помнить все те, кто пытается только на основе лозунгов и призывов реанимировать воспитательную деятельность учреждений образования и культуры.

Сейчас очень много говорят о необходимости активизации работы по воспитанию патриотизма в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. Однако нельзя к этому подходить так однобоко, как это порой идёт в директивных указаниях сверху. Эта работа не связана только с войной. Приобщение молодого человека к творчеству И. Е. Репина, П. И. Чайковского. Л. Н. Толстого, Д. Д. Шостаковича и других наших выдающихся соотечественников — это тоже воспитание патриотизма. Воспитать человека так, чтобы он не прошёл мимо окурка, брошенного на улице своего родного города, — и это воспитание патриотизма. А формирование позитивного образа человека, трудящегося во благо своего Отечества, — это не патриотическое воспитание? Образом для подражания не обязательно должен стать только человек, вызывающий огонь на себя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дети дарят цветы ветерану в День Победы

И, завершая статью, я хотел бы обратиться к авторитету известного отечественного учёного и просветителя Сергея Петровича Капицы. Это одна из выдержек из его интервью, датируется 2008 годом: «…Ничего лучше правильного воспитания не придумаешь! Это требует большой работы, проделывать которую пока никто не рвётся. Но если мы не будем задумываться над этой проблемой серьёзно, человечество придёт к краху, первые симптомы которого уже наблюдаются в общественном сознании. Считать, что общество может дрейфовать куда угодно, — путь к самоубийству». В августе 2022 года будет ровно десять лет, как этот выдающийся учёный ушёл из жизни. К сожалению, надо констатировать, что проблемы, о которых он говорил, только нарастают. В итоге следует, что к главному бенефицианту уходящей недели Алишеру Моргенштерну надо относиться как к очередному и, увы, не последнему порождению дрейфа, о котором предупреждал Сергей Петрович Капица.