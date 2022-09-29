Наверное, впервые после начала специальной военной операции страна в настоящее время проходит проверку на излом. В различных своих публикациях неоднократно указывал на то, что для значительного числа граждан нашей страны военные действия на западных границах воспринимались как что-то весьма далёкое от их повседневной жизни. По большому счёту, для большинства соотечественников ничего не изменилось. По всей Москве прошли масштабные праздничные гулянья, посвящённые 850-летию Москвы, с большой помпой состоялось открытие колеса обозрения. Завершился праздничный вечер салютом, и никому из организаторов не пришло в голову, что эти выстрелы звучали явным диссонансом с залпами орудий там, где наши соотечественники и бойцы из ДНР и ЛНР отбивали атаки киевских нацистов.

И вдруг война пришла в наши дома, вошла через повестки военных комиссариатов. Только тут многие начали понимать, что происходит. Скажу откровенно, для автора этой статьи не было неожиданностью объявление частичной мобилизации. Удивляло не это. Удивляло всё то, что происходило до её объявления, а вернее то, что ничего не происходило. Где-то весной в одной из студенческих аудиторий я стал объяснять, что такое денацификация. Это пришлось делать потому, что ни один из присутствующих не понимал значения этого слова. По-прежнему на телеэкранах и площадках страны шли концерты, развлекательные шоу. Чиновники от культуры Москвы и области продолжали обсуждать проблемы повышения эффективности их работы в сфере культурного досуга и необходимость увеличения количества платных услуг. Завсегдатаи политических ток-шоу на федеральных телевизионных каналах день ото дня продолжали спорить по поводу происходящих событий. Ничего не хочу сказать, у этих передач сложилась своя устойчивая аудитория. Всё вроде хорошо, но создатели этих программ как-то упустили из вида, что молодёжь телевидение практически не смотрит и информацию давно получает из других источников. И это дало свои результаты.

С первых дней начала частичной мобилизации в социальных сетях стали показывать митинги, на которых отдельные группы молодёжи протестовали против этого события. А что у нас было сделано для того, чтобы подобного не было? Что значимого сделала сфера культуры, образования для того, чтобы объяснить молодым людям, что происходит там, на территории б. УССР, с кем воюет Россия? Кто смог донести до людей, что нынешнее поколения россиян столкнулось с третьим нашествием «двунадесяти языков»? Мы давно обращали внимание на то, что наши дети и молодежь недостаточно хорошо ориентируются в отечественной истории, имеют смутное представление о сути фашизма. Их знания о Великой Отечественной войне вообще носят фрагментарный характер. Ну ладно, с этим можно было как-то мириться до 24 февраля 2022 года, но после начала СВО, казалось бы, всё должно измениться. Проходили месяцы, но ничего не происходило. Надо признать, были благие намерения по исправлению ситуации, но, к сожалению, они не воплотились в крупномасштабные действа.

В настоящее время средства массовой информации ополчились на военкомов, которые вместо чёткого выполнения задач, обозначенных при объявлении частичной мобилизации, стали гнать план по валу. Разделяя возмущение наших граждан по поводу допущенного произвола, хочу спросить, а что было сделано для подготовки военкоматов к проведению мобилизации? По большому счёту военкомы оказались не готовы, также как не готовой оказалась воспринимать адекватно ситуацию большая часть нашего общества. И потянулись вереницы сограждан, пожелавших покинуть Россию, к границам сопредельных государств. В результате страна понесла определённые репутационные потери, все просчёты нашей домобилизационной бездеятельности тут же тиражировались вражескими информационными ресурсами.

Оmskportal.ru Частичная мобилизация в Таре Омской области

Устал повторять когда-то услышанную всем известную фразу: «Главный урок истории заключается в том, что из неё никто уроков не извлекает». Единство армии и тыла, явившиеся одним из важнейших факторов победы над гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны, не возникло само по себе, оно явилось результатом масштабной и кропотливой пропагандистской деятельности органов власти, как в предвоенные годы, так и в начальный период войны. Так получилось, что в период деидеологизации всей нашей общественной жизни в 90-е годы слово «пропаганда» стало восприниматься и трактоваться как символ «советской тоталитарной системы». Сейчас мы просто пожинаем плоды того, что произошло тогда.

В начальный период Великой Отечественной войны, 29 июля 1941 года, в газете «Правда» был опубликован обзор писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». Спустя три дня в передовой статье этой газеты «Фонд обороны — новое проявление советского патриотизма» было сказано: «Фонд обороны возник стихийно. Ему надо придать соответствующие организационные формы — об этом должны позаботиться партийные, профсоюзные и комсомольские организации». Во всех отделениях Государственного банка СССР были открыты специальные счета, на которые принимались взносы. В Фонд обороны передавались личные денежные накопления, золотые и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные премии, облигации государственных займов, выигрыши по займам и денежно-вещевым лотереям, перечислялись средства, заработанные на воскресниках.

Вся страна знала об именных вкладах в Фонд обороны писателей А. Н. Толстого, Л. М. Леонова, А. С. Серафимовича, композитора А. И. Хачатуряна, известных конструкторов А. С. Яковлева и С. В. Ильюшина.

Недавно выступал перед библиотекарями Саратовской области и спросил, помнят ли мои коллеги человека по фамилии Головатый. Аудитория утвердительно закивала головами. Ещё бы им не знать человека — легенду военного времени, их земляка Ферапонта Петровича Головатого. Более чем уверен, что большинству читателей эти имя и фамилия ничего не говорят. А ведь в годы Великой Отечественной войны оно гремело по всей стране.

Лето 1942 года оказалось для пасечника Ф. П. Головатого весьма удачным, он собрал 200 кг мёда. В декабре 1942 года он привёз его на городской рынок города Саратова и продал. С вырученными деньгами Ферапонт Петрович приехал на Саратовский авиазавод и попросил директора продать ему истребитель. Директор завода был в недоумении, таких случаев на его веку ещё не было. Он решил связаться с Москвой. К его удивлению, Военный совет военно-воздушных сил Красной армии дал разрешение. Был куплен истребитель Як-1.

В начале 1943 года истребитель торжественно был передан саратовцу майору Б. Н Ерёмину. На фюзеляж была нанесена надпись «Летчику Сталинградского фронта, гвардии майору Ерёмину от колхозника колхоза «Стахановец» тов. Головатого».

Деньги на второй самолет Ферапонт Петрович собирал вместе со всей семьёй, присоединились родственники и соседи. Второй самолёт Як-3 был опять передан лётчику Борису Николаевичу Ерёмину в мае 1944 года. И опять на фюзеляже красовалась надпись «От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолёт на окончательный разгром врага». Так и получилось: свой последний вражеский самолёт Б. П. Ерёмин сбил именно на этом самолёте в небе Чехословакии.

А кто из читателей слышал что-нибудь о маленькой шестилетней девочке Аде Занегиной? А ведь это имя тоже прозвучало в годы Великой Отечественной войны.

Именной лёгкий танк Т-60 «Малютка»

Ада Занегина

Отец девочки, танкист, ушёл на фронт в самом начале войны, а она вместе с мамой эвакуировалась в Омск. Папу она так больше и не увидела, он погиб на Курской дуге. Практически все игрушки девочки остались в её родном городе Сычёвка Смоленской области, и она откладывала монетки в копилку на покупку куклы. 25 февраля 1943 года в редакции газеты «Омская правда» появилось небольшое письмецо, написанное детским почерком печатными буквами. «Я Ада Занегина, мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка в Смоленской области. Я хочу домой. Я накопила на куклу 122 рубля и 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор, напишите всем-всем детям, чтобы они тоже отдали свои сбережения на танк. А мы назовем его «Малютка». Этот танк разобьет Гитлера, и мы поедем домой». Думается, это незатейливое детское письмецо не нуждается в комментарии. Письмо было опубликовано. Редакция была буквально завалена детскими письмами. Дети стали отправлять небольшие денежные суммы на постройку танка. Стали приходить письма на адрес Ады. В результате на собранные деньги был построен танк Т-60, и он был назван «Малютка». В дни празднования тридцатилетия Победы в Омске Адель Александровна Воронец (Ада Занегина) встретилась с Екатериной Алексеевной Петлюк, которая во время войны была механиком-водителем танка «Малютка».

Эта история вновь всплыла в 1975 году, когда омские пионеры обнаружили письмо Ады в старой подшивке газеты «Омская правда». Пионеры Смоленской области были дети уже другой эпохи, узнав о почине своей землячки в военные годы, выступили с лозунгом «Наш фронт — на хлебном поле!» и начали собирать металлолом, макулатуру, лекарственные травы на постройку трактора «Малютка». Их поддержали сверстники из других областей страны. Кампания по сбору средств продолжалась на протяжении семи лет. На Минском тракторном заводе было построено 140 тракторов МТЗ-80, все они получили имя «Малютка».

Написав всё это, почему-то представил себе, как кто-то из читателей, скривив губу, произносит: «Ну вот, ещё один панегирик, воспевающий «тоталитарное советское прошлое»…». Вы заблуждаетесь, господин оппонент. Я его вовсе не воспеваю. Как и у всякой страны, оно было разным, это прошлое, в нём было и хорошее, и плохое. Можно по-разному относиться к тем идеям, которые транслировались в то время. Сегодня не об этом. А какую идею предложили вы в 90-е, господа? Проводя деидеологизацию всех сторон общественной жизни, в первую очередь сферы культуры и образования, новые правители страны посчитали, что идеологическая и воспитательная функции абсолютно тождественны, и повсеместно начали изгонять её вместе с идеологией. Последствия этого не заставили себя ждать. Сейчас, в период тяжёлых испытаний, которые переживает наша страна, эти последствия обнажились с особой силой. И это серьёзный вызов нашим руководителям. Будущее нашей страны зависит от того, какие выводы будут сделаны из тех просчётов, которые проявились во время проведения частичной мобилизации. Будет ли наша страна единой, как она была в годы суровых испытаний военного лихолетья? Или будет продолжать скатываться к социально дезорганизованному обществу, продолжающему культивировать ценностные ориентации общества потребления?

Сейчас как никогда остро звучат слова из памфлета «Так зреет Победа» военного корреспондента газеты «Красная звезда», писателя Ильи Эренбурга, появившегося на её страницах 9 октября 1942 года. «Что нужно для победы? Одни скажут — тщательная подготовка операции, другие — превосходство вооружения, третьи — отвага. Для победы нужно всё: и пот сталеваров Челябинска, и мужество бронебойщика, и карты Генштаба, истерзанные цветными карандашами. Всего важнее для победы человеческое сознание, зрелость чувств, накал воли».