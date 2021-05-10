Вот и отгремели последние залпы салюта, и праздник закончился. Отпели военные песни, отыграли старые марши. Сложены до следующего года транспаранты и знамёна. Кто-то из ещё пока живущих ветеранов повесит свои кители с наградами в шкаф, кто-то бережно снимет ордена и медали и аккуратно положит их в ящик комода до следующего года, если доживёт… А мы все окунёмся в нашу повседневную жизнь. А те, кому только что дарили цветы, аплодировали на митингах, пойдут в присутственные места, в собесы, поликлиники, конторы ЖКХ и прочие богоугодные заведения. И там встретят не внимание, а равнодушие, высокомерие и холодные глаза вершителей их судеб. Появился закон об унижении чести и достоинства ветеранов войны. Мне интересно, а будет ли кто-нибудь нести ответственность за безразличие, наплевательское отношение к тем, кто, по сути, является национальным достоянием страны? И другое — не возникает ни у кого вопроса, а почему в стране, в которой война забрала 27 миллионов жизней, вдруг понадобился такой закон? Лично для меня это показатель того, что не всё в порядке в «датском королевстве».

Моряки Балтийского флота с маленькой девочкой Люсей, родители которой умерли в блокаду. 1943

Недавно В. В. Путин раскритиковал учебник по истории, где было уделено недостаточно внимания Сталинградской битве. Не знаю всех подробностей этой ситуации, но прочитал следующее:

«…Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил , что ведомство проверит содержание всех российских школьных учебников по истории после критики президента. По его словам, специалисты ведомства проведут полный анализ всей учебной литературы и дадут оценку её содержанию. Сроки и критерии проверок министр при этом не уточнил».

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

А чем вы занимались раньше, люди государевы? Увы, мы уже начинаем привыкать к тому, что для активизации деятельности того или иного чиновничьего лица его надо этим лицом ткнуть в … проблему.

Мне давно уже неинтересны эти люди, связанные с вопросами образования, занимающие высокие посты в министерствах. Особенно после того, как в кресле министра науки и высшего образования побывал М. М. Котюков, имеющий примерно такое же отношение к науке, как автор этой статьи к испытанию летательных аппаратов. По сути дела, все, кто приходит руководить образованием, в той или иной степени повторяют то, что было начато в недобрый год реформирования отечественной образовательной системы. Ничего с их приходом или уходом не меняется.

Minobrnauki.gov.ru Михаил Котюков на встрече с научной общественностью Якутии

Уже сбился со счёта, сколько выступлений провел в последние два года в школах и библиотеках с темой «У войны не детское лицо. Рассказывая детям о войне». Мне повезло, я ещё не встретил ни одной детской аудитории, где эта тема вызывала бы у детей равнодушие. У нас замечательные дети, да, замечательные… но так мало знающие. Меня буквально выводит из себя, когда в сетях бродят ролики, на которых изображено, как детям на улицах задают вопросы, связанные с отечественной историей и литературой, а дети и подростки, простите за это слово, порют откровенную чушь, просто по-другому не назовёшь. И все начинаются над ними смеяться. Господа, над кем смеётесь?

Эти дети не могут знать того, что им не рассказывали в школе, дома, во что их не посвящали родные и близкие. Во время моих встреч со школьниками я задаю ребятам вопросы, связанные с военной темой. При каждой встрече находились двое или трое мальчиков или девочек, которые на них отвечали. А остальные? В моё время на них ответил бы самый последний двоечник. Помню, как был шокирован во время моего первого выступления, когда при показе слайда с пионерами-героями в аудитории возникла гробовая тишина после вопроса о том, знаком ли ребятам кто-нибудь из изображённых на фото.

Господа реформаторы от образования вместе с пионерами вы выкинули из школ символы, на которых воспитывалось не одно поколение. И не важно, «какая власть в городе», по отношению к детям и подросткам, которые погибли, защищая Родину, ничего не должно меняться. Вы что-то предложили взамен? Не кажется ли вам, что Человек-паук, Бэтмен и черепашки-ниндзя — неравноценная альтернатива юным героям Великой Отечественной войны? Может, стоит задуматься над тем, что если бы этого не было, то и не надо было создавать специальные законы о защите чести и достоинства ветеранов. Может быть, и не было бы того скандального ролика, где подросток издевается над своим 90-летним дедушкой.

Юные участники войны

В преддверии и в день самого празднования Дня Победы всегда натыкаешься в просторах интернета на посты, в которых некоторые блогеры делают попытки представить «свой взгляд на войну». Это у них неплохо получается с учётом многочисленных просчётов нынешних руководителей страны. Всё это, к сожалению, ложится на «взрыхлённую почву» невежества и бескультурья, которая, как тля, разъедает наше современное общество. В праздничный день всегда соблюдаю установленный самому себе мораторий на полемику по этому поводу. И если бы не письмо, которое получил вчера от моей недавней выпускницы, то не стал бы снова обращаться к теме. Это был ответ на моё поздравление. Вот небольшой отрывок из него:

«Вы правы, это так важно — передать память поколениям! Я сделаю на этом акцент, потому что сегодня целый день вижу какие-то странные высказывания каких-то «просвещённых» людей в инстаграме, да и мне это знакомые часто присылали. Люди сейчас говорят о параде и войне как об ужасном пятне в истории, которое нужно как можно быстрее перешагнуть и идти дальше, якобы «да, был такой опыт, но люди действовали неосознанно. У них было много страха. Но сегодня всё по-другому, и опыт войны больше не нужен». Сейчас все эти люди, лидеры мнений, абсолютно не понимающие, что такое война, формируют о ней абсолютно извращённую идею».

Спасибо тебе, девочка. Ты уловила самое главное. Сам факт события победы над коричневой чумой и то, как отмечается этот день в стране, как говорится, «две большие разницы». Да, и мне не всё, что происходит в этот день, нравится. Иногда забывается, что это день не только великого праздника, но и такой же великой скорби. В оценке данного факта начинается столь знакомая нам манипуляция, когда, исходя из недовольства тем, как отмечается этот день в стране, ставится под сомнение и сама значимость этого события.

Хорошо помню начало девяностых годов, когда некоторые всерьёз сетовали на то, что финал войны был таким, как мы все его знаем. И если бы было по-другому, то мы давно бы ездили на мерседесах и пили баварское пиво. Кстати, когда я показываю слайды с фотографиями детей за колючей проволокой, которых использовали в качестве доноров для немецких солдат, то не забываю упомянуть о том, что на этом снимке изображено «два в одном» — и баварское пиво, и мерседесы. Те инсинуации 90-х годов относительно итогов войны как-то сами собой затихли, потому, что для этого не было создано той благодатной почвы, которая появилась позже.

Мы все как-то дружно забыли (кстати, не удивлюсь тому, что многие об этом и не знают), что 19 сентября 2019 года была принята резолюция Европарламента «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». Тогда за этот документ проголосовало 535 депутатов, при 66 против и 52 воздержавшихся. Главная мысль документа заключается в том, что в нём обозначена равная ответственность Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. Для меня это событие является самым ярким показателем того, как в угоду нынешней политической конъюнктуре пересматриваются итоги Второй мировой войны. Более чем уверен, что большинство из проголосовавших за принятие этого закона получили весьма хорошее образование в Сорбоннах, Кембриджах, Оксфордах и других не менее достойных учебных заведениях. Остаётся вопрос — неужели в них им никто не рассказывал о том, что итоги Второй мировой войны были подведены во Дворце юстиции города Нюрнберга. Обвинительное заключение, которое было подготовлено прокурорами СССР, США, Великобритании и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. Таким образом, итоги войны были подведены раз и навсегда.

Нюрнбергский процесс

И если господа евродепутаты думают, что, совершив своё деяние они, простите, смачно плюнули в сторону России, то по большому счёту они в первую очередь плюнули на могилы своих отцов, которые тогда в Нюрнберге сделали совершенно однозначный вывод по итогам той страшной войны.

Бог им всем судья, в данной ситуации они интересуют меня меньше всего. Гораздо больше интересует то, какую память о войне мы в своей стране оставим нашим детям и внукам. Они должны много знать, много понимать и уметь. Они, в конце концов, должны научиться делать свой выбор не на основе того, что хотелось бы нам, старшему поколению, а на основе умения анализировать исторические события и факты. А вот с этим у нас ныне большие проблемы. И пока они есть, остаётся большая тревога. Не надо забывать о том, что забвение исторической памяти приводит к весьма трагическим последствиям. К сожалению, самый главный урок истории заключается в том, что из него никто уроков не делает. Для каждого поколения находятся свои грабли.