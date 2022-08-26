На написание этой статьи меня сподвигло письмо руководителя отдела краеведения Зеленоградской центральной библиотеки им. Ю. Н. Куранова Калининградской области Натальи Алексеевны Шумиловой. К ним обратилась одна из новых читательниц с просьбой подобрать книги о войне. Женщина оказалась врачом из Санкт-Петербурга. В Зеленоградск она приехала вместе с мужем-офицером, который находился в краткосрочном отпуске после участия в специальной военной операции в Донбассе. Интерес к военной литературе был не случаен. Оказывается, гостья из Петербурга являлась организатором сообщества, в которое входит более 150 человек, оказывающих помощь нашим раненым воинам, находящимся на лечении в госпиталях Санкт-Петербурга. Выяснилось, что у раненых есть большой спрос на книги. Зеленоградские библиотекари оказали гостье из Петербурга посильную помощь.

С. Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева

Я часто думаю о том, а как жила страна, когда наши солдаты воевали в Финляндии, сражались на Халхин-Голе? Так же как мы сейчас? Не думаю. Если не слушать новости, то по большому счёту мы в основном живём обычной и привычной жизнью, и только те, чьи дети, внуки, мужья, братья воюют, не спят ночами и с тревогой застывают у экранов телевизоров, когда транслируют новостные выпуски. Если ещё кто-то питал какие-то иллюзии относительно происходящих событий, то я надеюсь, у большинства населения страны начинают открываться глаза. Вот нацистские власти Латвии сносят памятники солдатам Великой Отечественной войны. Вот в другом прибалтийском нацистском государстве стараются максимально нагадить жителям Калининградской области. Вот отмороженный нацист Петро Врублевский, бравируя у камеры, призывает убивать всех русских. Вот нацистский киевский режим, которому не дают покоя лавры пресловутого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершает террористический акт и убивает молодую девушку Дарью Дугину только за то, что она была журналистом. Светлая ей память.

А вот и вишенка на торте. В Евросоюзе обсуждают вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Очень любопытно, как в социальных сетях некоторые наши соотечественники изливают друг другу душу и негодуют, а их-то за что. Они бьют себя в грудь и причитают: «мы же против войны, мы же осуждаем российскую армию, а с нами так нехорошо поступают». Это напоминает вопли Мальчиша-Плохиша из известной сказки: «Я же ваш, буржуинский». А вы как думали, господа? Вы считали, что «москаляку на гиляку» — это не про вас? Вы думали, «обыкновенный фашизм» — это только фильм? Для покоричневевшей Европы вы (мы) все русские — недочеловеки, унтерменши, с нашим языком, со всей нашей музыкой, искусством и культурой, писателями, композиторами и художниками.

Polska-kaliningrad.ru Снос советского памятника. Польша

Тут нас всё стращают, грозят объявить Россию государством — спонсором терроризма. А мы в очередной раз опять чего-то ждём, и многим уже непонятно, где она, та «красная черта», о которой нам вещают с экранов телевизора. Уже не в первой своей публикации пишу о необходимости юридической проработки введения понятия «Государство — пособник нацизма». Я думаю, для юристов не будет особого труда разработать данный документ. Фактов немерено, начиная со сноса памятников нашим солдатам, которые, по мнению современных нацистов, из освободителей Европы превратились в оккупантов. В списке должны оказаться и те, кто пичкает оружием нынешний фашистский киевский режим.

Кстати, никто не задумывается о том, что сносят памятники не российскому, а советскому солдату? А где протесты Армении, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других государств, образовавшихся на осколках СССР? Это ведь их деды освобождали Европу, это их останки лежат в братских могилах. Это памятники нашим общим героям. Вас это совсем не беспокоит? Что-то изменилось в традициях ваших народов, и память о ваших героях для вас уже ничего не значит?

Но вернёмся к началу этой статьи. После информации из Зеленоградска стал писать письма своим друзьям-библиотекарям и узнавать, что у них происходит. К чести коллег узнал, что многие осуществляют сбор книг для библиотек Донбасса. Порадовали мои друзья из Белгородской области. Все 247 библиотек региона развернули работу с временно проживающими на территории временно оккупированной преступным киевским режимом, а так же в ДНР и ЛНР. Вновь прибывшим рассказывают об истории России, Белгородской области, особенностях и традициях территории их временного пребывания. Большое внимание уделяется ознакомлению с российским законодательством.

По большому счёту всё это меня не сильно удивило. Вся работа координируется Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, на базе которой уже многие годы проводится Всероссийская школа библиотечной инноватики. От директора библиотеки Надежды Петровны Рожковой, которая, кстати, является председателем Общественной палаты региона, узнал следующее: «Недавно отправили запрос в областную клиническую больницу с просьбой разрешить посещения проходящих там лечение раненых военнослужащих библиотекарям, артистам, представителям социально-ориентированных НКО. Мы уже сейчас готовы выступать перед бойцами с литературными композициями, да иногда просто читать вслух произведения, которые могут лечить не хуже лекарств». Вот не зря я, рассказывая своим студентам о профессии библиотекаря, привожу Надежду Петровну как пример «золотого фонда» библиотечной профессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В мои аспирантские годы, исследуя деятельность библиотек страны в годы Великой Отечественной войны, вдруг обнаружил совершенно неизвестный пласт истории военного периода, он был связан с работой с книгой в госпиталях. Советская медицинская наука, все лучшие силы лечебных учреждений — всё возможное — было направлено на решение одной задачи: в короткие сроки вылечить раненых воинов, вернуть в строй тысячи бойцов. Именно тогда я узнал, что благодаря героическим усилиям наших медиков в военные годы из общего количества раненых было возвращено в строй 72,3%, а из числа больных — 90,6% бойцов и командиров Красной армии.

Уже в октябре 1941 года был организован Всесоюзный комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной армии, который являлся преемником созданного в годы Гражданской войны Комитета помощи раненым и больным красноармейцам. С первых дней Великой Отечественной войны в стране стал осуществляться широкий круг мероприятий по организации всенародной помощи органам здравоохранения.

Одной из важнейших задач являлась организация библиотечного обслуживания воинов, находящихся на излечении в госпиталях. Эта задача решалась путём создания стационарных библиотек при крупных госпиталях, организации при них филиалов библиотек системы Народного комиссариата просвещения, бесперебойного снабжения их библиотеками-передвижками. Тяга раненых к книге была настолько велика, что порой её на заглушала даже самая сильная физическая боль. Нередко бойцы, перенёсшие тяжкие ранения, сами просили принести им книги. В одном из отчётов нашёл рассказ о сержанте, который после тяжелейшей операции попросил принести книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Эта книга была одной из самых читаемых, особенно среди тяжело раненых. Многие читали её до войны, но одно дело читать её будучи физически здоровым, а другое дело, когда ты сам переносишь боль и страдания, которые переживает герой книги.

В широко известной книге Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» рассказывалось о том, какое влияние оказало чтение рассказа о летчике Первой мировой войны поручике Карповиче на героя книги Алексея Мересьева. Именно тогда он поверил в то, что без двух ног сможет летать.

Алексей Петрович Маресьев .1947

Важнейшее место в деятельности библиотек в госпиталях уделялось определению круга книг, с которыми следовало работать с ранеными военнослужащими. Особое место отводилось книгам приключенческого характера. Они помогали на время отвлечься от тяжелых переживаний, физической боли. Здесь следует отметить, что вначале у ряда библиотекарей существовало неправильное представление, сводившееся к тому, что раненым следует давать литературу преимущественно развлекательного характера. Практика работы в дальнейшем опровергла это мнение и показала, что интересы раненых выходят за рамки чисто развлекательного чтения. Для них отбирались, как правило, жизнерадостные, несущие заряд бодрости и оптимизма произведения, повести и романы, героями которых были сильные личности, способные преодолевать любые испытания. Вместе с тем одно из первых мест в чтении раненых воинов, особенно выздоравливающих, занимала специальная военная литература. В круг чтения входили и учебники по математике, географии, истории, иностранным языкам. Многие из военнослужащих, прервавших в годы войны учебу, старались восстановить и пополнить свои знания. В списки литературы, использовавшейся для работы с ранеными, не включались те книги, которые могли бы оказать на них тягостное воздействие, вызвать у раненых нежелательные эмоции и переживания. Важнейшим фактором при определении форм и методов работы среди госпитализированных воинов являлся характер их ранения. То, что применялось в обычных палатах, не годилось, например, для раненых, потерявших зрение. Разного подхода требовали и люди, которым предстояло вернуться в строй, и те, кто в результате тяжелого ранения уже не мог вернуться на фронт.

Особые требования предъявлялись и к библиотекарям. В работе с ранеными мало было знания специфики библиотечного дела, необходимо было обладать большим тактом, чуткостью, умением располагать к себе человека, быть педагогом и тонким психологом. Надо сказать, что библиотекари тесно сотрудничали с медиками. Медицинские работники прекрасно понимали, что в восстановлении здоровья и боеспособности госпитализированных военнослужащих важную роль играли не только лечебные факторы, но и морально-психологическое состояние раненых, их бодрость духа. Всё это оказывало прямое воздействие на течение болезни и сроки лечения.

Многое ещё можно говорить о том, какое значение имела работа с книгой в госпиталях в военные годы, но речь сейчас пойдёт не об этом. Практически всё это могло бы пригодиться в период Афганской и других войн.

Эту статью пишу вовсе не для того, чтобы показать ещё одну малоизвестную страницу истории военных лет. Я хочу возвратиться к самому началу, рассказу о том, когда врач из Петербурга консультировалась с библиотекарями из Зеленоградска по определению круга чтения для раненых воинов. Значит это нужно, это может быть востребовано.

Страхов Андрей Александрович. В госпитале. 1941

Прежде всего я обращаюсь к руководителям военно-медицинских учреждений. Грамотные специалисты — библиотекари, умеющие работать с книгами, стали бы вашими самыми полезными помощниками, содействующими быстрейшему выздоровлению раненых солдат и офицеров. Я обращаюсь к своим коллегам — библиотекарям. Вас и ваши книги ждут в госпиталях. Да, это другое поколение. Нынешняя молодёжь выросла в эпоху интернета и самых разнообразных гаджетов, но всё это, к счастью, пока не может в полной мере заменить книгу и общение с профессионально подготовленными специалистами, которые умеют найти для каждого дорогу в книжный мир. Вам будет вначале трудно, вам надо будет овладеть основами библиотерапии, но я верю и знаю, что вы это сможете сделать.

Как жаль, что наш предыдущий опыт мы расцениваем только с точки зрения знания исторических фактов, дат и событий. Мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли, совершаем одни и те же ошибки. Не зря говорят, что главный урок истории заключается в том, что из неё никто не извлекает уроков. Победа в войне определяется наличием хорошо обученной, организованной армии, её мотивацией, профессиональным командным составом, наличием современного вооружения, экономическим потенциалом страны. Но это ещё не всё. Не хотелось, чтобы меня считали типичным представителем «ушедшей эпохи», мыслящим лозунгами и стереотипами прежнего времени. Но нельзя относиться к призыву советских времён «Народ и армия едины» только как лозунгу. Это вовсе не лозунг, а один из решающих факторов, который когда-то определил итог Великой Отечественной войны. Все наши обиды, все недовольства действиями наших органов власти, все остальные неурядицы мы должны отложить на потом, а сейчас мы как никогда должны быть вместе. Вместе с теми, кто жертвует своими жизнями, уничтожая рецидивы новой коричневой чумы.