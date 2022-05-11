В последние годы всегда стараюсь отслеживать информацию о том, как проходило празднование окончания войны с нацистской Германией в странах, которые мы до недавнего времени называли «наши партнёры». Хотя, справедливости ради, ещё до 24 февраля 2022 года правильнее было бы использовать другой термин, появившийся совсем недавно, он более точен: «недружественные страны». Всегда удивляло, как можно было употреблять слово «партнёры» к тем, кто забрасывает нас десятками санкционных списков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Хотелось бы напомнить, что ещё 19 сентября 2019 г., в преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией, Европарламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». За этот документ было отдано 535 голосов, при 66 против и 52 воздержавшихся. Европарламентарии обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу». Ответственность за развязывание Второй мировой войны европарламентариями была возложена на Советский Союз и Германию. Самое любопытное, что инициатором внесения этой резолюции в Европарламент явилась Польша, та самая страна, которая первой в Европе, в 1934 году, заключила с Германией Договор о ненападении. Об этом в своё время писало ИА REGNUM.

Все последние годы «партнёры» активно старались сделать всё возможное, чтобы вытравить из памяти европейцев всё то, что было связано с решающей ролью СССР в победе над нацизмом. Надо признаться, что они в этом отношении значительно преуспели. Не стоит забывать, что с каждым годом остаётся всё меньше и меньше очевидцев тех событий, которые могли бы донести правду о той страшной войне. Наряду с этим необходимо понимать, что в жизнь вступают новые поколения людей, для которых события военных лет чаще всего воспринимаются как одна из страниц уже давней истории, не более того.

Начиная с сентября 2019 года, активизировались акты вандализма по отношению к памятникам советским воинам. При молчаливом согласии властей систематически осквернялись и разрушались памятники советским воинам в Польше. Власти Польши утверждали, что российско-польские соглашения касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся же вне кладбищ, руководство страны посчитало символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики.

Правящая политическая элита Болгарии, посчитав приход советских солдат в Болгарию оккупацией, поставило своей задачей снести все «памятники оккупантам».

Воспользовавшись пандемией, когда пражане не смогли защитить памятник маршалу И. С. Коневу, муниципальные власти Праги демонтировали его. Кстати, ещё раньше, летом 2019 года, украинские нацисты снесли бюст маршала Победы Г. К. Жукова. Мы не будем продолжать этот список. Безусловно, на все эти действия поступали ноты протеста МИД России. Только действия этих нот были аналогичны действиям пресловутых припарок на мёртвого человека из известной поговорки.

(сс) Gampe Памятник Ивану Коневу в Праге. 2018 год

Настоящая вакханалия началась после начала специальной операции российской армии на территории Украины. И тут «партнёры» буквально с цепи сорвались. Создалось впечатление, что они устроили между собой соревнование, кто больше отличится в том, чтобы потоптаться на памяти россиян о Великой Отечественной войне.

Отличились правители Латвии. В Риге сделали всё возможное, чтобы не допустить людей, пожелавших возложить цветы к памятнику воинам-освободителям. Территорию рядом с памятником перекрыли ограждениями. Рижанам предложили оставить цветы на специальном столе, откуда полиция носила их к мемориалу. Утром 10 мая появились кадры, показывающие, как отправленный местными властями к мемориалу бульдозер, сминая возложенные цветы, сваливал их в кучу и грузил в кузов грузовика. Самосвал отвёз их на свалку. Молодцы рижане! Их не устроила данная ситуация и утром они вновь пришли к монументу с охапками цветов.

Лично меня действия про-нацистских латвийских властей давно не удивляют. Чего ждать от страны, где ежегодно проходят марши легионеров, ветеранов «Ваффен СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где ещё в 2016 году в городе Лимбажи был демонтирован памятник советским морякам, погибшим в боях с фашистами. Латышские националисты при поддержке лимбажского отделения «Даугавские ястребы в Латвии» (организация ветеранов латышского легиона СС — (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумели добиться сноса монумента под предлогом того, что он находился в аварийном состоянии.

Преступники из «Ваффен СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Данная активность Латвии не могла пройти мимо литовских соседей. Но повторяться им явно не хотелось. Тогда они решили по-другому насолить России. 10 мая сейм Литвы единогласно принял решение о признании России террористическим государством. По мнению парламентариев, Россия устроила настоящий «геноцид украинского народа». Литовские парламентарии настаивают на создании трибунала, который будет расследовать «преступления» нашей страны против Украины.

Молодцы, утёрли нос латышским и эстонским соседям. Ваши заокеанские друзья вас непременно похвалят, а возможно и бросят косточку с барского-байденского стола. По большому счёту, эти действия напоминают мне сюжет из русской классической литературы, где собака по имени Моська заслужила большой авторитет, потявкивая на слона. Печально, если реакция на это действо Российского МИДа ограничится только очередной нотой. А может нам уже пора отвечать более серьёзно? Может пора возродить понятие «пособник нацистов»? Обозначить государства, накачивающие Украину оружием, как «государство — пособник нацизма». Кстати, у Литвы тогда появится шанс стать первой в этом списке. Хоть какая-то польза от деяния литовских парламентариев будет, в историю войдут.

Снова отличились русофобские власти Польши, ничего не сделав для обеспечения безопасности посла России Сергея Андреева, который пытался возложить венок на кладбище погибшим советским воинам в Варшаве. Только тем, кто устроил эту вакханалию, невдомёк, что выплеснув красный сироп на посла нашей страны, они одновременно вылили ведро помоев на память о ветеранах Войска Польского, тех, кто освобождал Варшаву и брал Берлин.

Отметилась и президент Молдавии Майя Санду, заявив, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории». Не только отметилась, но ещё и обиделась на высказывания Марии Захаровой, которая заявила, что допускающий такие слова человек «сам отправится на эти свалки истории». Это госпоже Санду ещё повезло, она не знает, куда отправили бы её те, для кого георгиевская лента — символ отваги и мужества людей, спасавших мир от коричневой чумы.

European People’s Party Майя Санду

По большому счёту, лично для меня празднование Дня Победы явилось своеобразной лакмусовой бумажкой, очередной раз позволившей обозначить истинное лицо тех, кто сейчас возглавляет европейские страны.

Кстати, интересно, у некоторых моих «прекраснодушных» соотечественников ещё не пропало желание извиниться за российских солдат, после того как они увидели украинских нацистов, простреливающих ноги нашим пленным, как добивали на асфальте наших раненых? А как вам, господа, понравились пленные нацики, демонстрировавшие свои татуировки, не оставляющие никаких сомнений в их политических пристрастиях? Вы же сколько лет убеждали нас и продолжаете убеждать в том, что нацизма на Украине нет. Это уже не кажущиеся вам безобидными пляски «кто не скачет, тот москаль».

Господа, а как вам большой оригинал пан Зеленский, поздравивший соотечественников с Днём Победы публикацией фото украинского солдата с шевроном 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И уже неважно, что фото потом удалили. Просто это истинная память нынешнего «слуги народа» Украины. И именно эта память вписывается в череду событий, связанных с уничтожением на Украине памятников, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Совсем недавно пришла новость из села Долгое, расположенного на Западной Украине. Там демонтировали памятник самому молодому Герою Советского Союза Вале Котику, уроженцу Каменец-Подольской, а ныне Хмельницкой области. Я думаю, старшее поколение помнит этого мальчика с плаката пионеров-героев, который висел когда-то в каждой советской школе. Или для вас, «прекраснодушные» соотечественники, также как и для украинских нацистов, это просто обычный элемент десоветизации?

Ещё раз хочу сделать акцент на то, что данное отношение к памяти о войне имеет свою давнюю историю. Там на западе не сумели простить СССР, а потом России за то, что сытая, благополучная и зажиточная Европа в считаные недели легла под сапог германского солдата. А не всегда вдоволь сытый, хорошо обутый и одетый советский солдат пришёл в Европу и уничтожил фашистскую заразу, спасая не только своих родных и близких, но и чужие жизни…

В считаные дни и недели страны Европы легли под сапог германского солдата. И если бы только легли. Они приняли участие в новом походе «двунадесяти языков» на Восток. Среди пленённых на Восточном фронте было более 187 тысяч румын, около 70 тысяч чехов и словаков, почти 49 тысяч итальянцев, 22 тысячи французов и представители других европейских стран. Мы думаем, что там это забыли? Для нынешних правителей стран Евросоюза каждый памятник советским воинам воспринимается как заноза, постоянно напоминающая о несостоятельности их государств в годы гитлеровского нашествия.

Меня поначалу удивляло, что только Россия выражает протесты по поводу уничтожения памятников советским воинам и осквернения могил наших павших. А где же господа руководители государств, которые ранее входили в состав Советского Союза? Эти могилы ведь называются братскими. Там лежат все вместе — русские, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, киргизы, узбеки, представители народов других бывших союзных республик, чьи сыны героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Вам не стыдно перед их памятью, господа? А впрочем, о чём это я. Прекрасно помню, как в определённых кругах, составляющих некоторые нынешние элиты бывших союзных республик, неоднократно высказывалось мнение, что «это была не наше война, это была война русских».

Видимо, господам неведомы слова одного из лидеров нацистов Генриха Гиммлера:

«Нам противостоит население в 180 миллионов, смесь разных рас, даже имя которых непроизносимое и внешность которых такова, что любой может их пристрелить без всякой жалости или эмоций…»

Не обольщайтесь, господа, это про вас. Так же, как русские, белорусы, украинцы, вы были для нацистов такими же недочеловеками.

Я всматривался в лица людей, которые впервые за последние годы вышли на улицы освобождённых украинских городов и сёл праздновать День Победы. Их не сгоняли туда «российские оккупанты», они шли отдать дань памяти тем, кто когда-то освобождал страну от коричневой чумы. Я видел ветеранов войны, которые смогли надеть свои боевые награды и пройти открыто по родным улицам. И теперь я ещё больше уверился в том, что мы сумеем сохранить память о героическом и трагическом времени Великой Отечественной войны. Именно эту память, а не ту, что предлагают нам «бывшие партнёры», мы передадим нашим детям и внукам.