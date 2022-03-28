Сегодня утром получил от друзей интересный ролик, на котором военнослужащие из Луганской Народной Республики комментировали содержание украинских книг, которые были обнаружены бойцами в посёлке Кудряшовка Рубежанского района Луганской области. Одна из них, предназначенная для учащихся, называлась «Противостояние — красный террор». Вся эта книжка пропитана ненавистью. Вторая, «История цивилизации Украины», охватывала период начиная с Х столетия до нашей эры. Если бы всё не было так трагично, можно было бы просто посмеяться над «выдающимися открытиями» украинских историков. А третья — «В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта», с фотографиями зигующих «героев», на протяжении восьми лет сеявших смерть на земле Донецка и Луганска.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Специальная операция, которая сейчас проходит на территории Украины, закончится, и настанет время реализовывать то, что стало причиной её проведения. Как нам известно, одной из ключевых задач была обозначена денацификация Украины. Среди различных структур, которые будут подлежать денацификации, будут школы и библиотеки Украины.

Мне как человеку с библиотечным образованием всегда было интересно, что происходило в библиотеках сопредельного государства после 2014 года. С этой целью проводил мониторинг сайтов детских и юношеских библиотек. То, что я увидел, было весьма печально. Детские и юношеские библиотеки Украины активно участвовали в реализации задач, поставленных государственными структурами, по бандеризации страны и прославлению героев АТО. В арсенале были и многочисленные встречи с ветеранами Украинской повстанческой армии, и письма защитникам Вітчизны, которые «героически» сражаются с пророссийскими сепаратистам в Донбассе, и т.д. Юные читатели ведь не знали, что среди этих «сепаратистов» были такие же, как они, школьники. И что на гранитной доске в начале Аллеи ангелов высечено 58 фамилий погибших детей.

Помню, как наша Государственная Республиканская библиотека для молодёжи (РГБМ) в конце 2014 года принимала у себя представителей Луганской областной библиотеки для юношества. Потом эти контакты осуществлялись на регулярной основе. Когда РГБМ опубликовала информацию о первой встрече в библиотечном сетевом пространстве, то это вызвало негативный поток высказываний, вперемешку с оскорблениями, наших украинских коллег, которые возмущались и негодовали по этому поводу.

Сегодняшний сюжет о найденных в школьной библиотеке книгах заставил меня вспомнить о том, как когда-то проводил анализ документов, связанных с процессом денацификации немецких библиотек после окончания Второй мировой войны. И я понял, что об этом надо рассказать. К сожалению, определённой части населения нашей страны, в первую очередь той, на которую выпала доля получать образование в период его разрушительных реформ, ничего не известно о том, что такое денацификация.

Для непосвящённых надо пояснить. Итак, закончилась самая кровавая в истории человечества война. Пятого июня 1945 г., в соответствии с Декларацией о поражении Германии, верховная власть на её территории перешла к правительствам США, СССР, Великобритании и Франции. В соответствии с ранее подписанными документами Союзные державы учредили Контрольный Совет, передав ему верховную власть в делах, затрагивающих Германию в целом. Контрольный Совет возглавлялся главнокомандующими четырех Союзных держав, которые на своих заседаниях решали все возникающие вопросы по послевоенному переустройству Германии. Заместители командующих четырёх союзных держав и их представители составляли Координационный комитет, на который возлагалось решение всех текущих вопросов.

Согласно решениям Потсдамской конференции трёх ведущих держав антигитлеровской коалиции, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года, было принято решение о денацификации Германии. Решениями Потсдамской конференции предусматривалось:

полное разрушение и ликвидация или контроль над всей германской промышленностью, которая могла бы быть использована для военного производства, а также научно-техническими изысканиями в этой области;

уничтожение национал-социалистической партии (НСДАП), ее отделов и подконтрольных организаций; удаление с общественных и должностных постов в частных и государственных организациях и предприятиях всех членов нацистской партии, которые были более чем номинальными участниками ее деятельности;

привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности, членов преступных организаций и руководящих деятелей гитлеровского режима.

Осуществляя решения Потсдамской конференции по денацификации Германии, Союзный Контрольный Совет 10 октября 1945 г. издал Закон, статья II которого гласила: «Все движимое и недвижимое имущество, оборудование, фонды, счета, архивы и другое имущество организаций, упраздненных на основании этого Закона, конфискуется».

Делегации трёх держав-победительниц на Потсдамской конференции за круглым столом конференц-зала в Цецилиенхофе. 17 июля 1945

Той же осенью 1945 года Главноначальствующим Советской военной администрации (СВАГ) маршалом Г. К. Жуковым был написан приказ «О запрещении нацистских организаций», а затем приказ от 30 октября 1945 г. «О наложении секвестра и принятия во временное управление некоторых категорий имущества в Германии». Секвестру подлежало имущество, принадлежащее германскому государству и его центральным и местным органам, должностным лицам национал-социалистической партии, ее руководящим членам и видным приверженцам, германским военным учреждениям и организациям, обществам, клубам, объединениям, запрещенным и распущенным советским военным командованием и т. д.

Процесс денацификации впрямую затрагивал и немецкие библиотеки. Осенью 1945 г. был издан приказ СВАГ № 039 «Об изъятии нацистской и милитаристской литературы», в котором указывалось: «В целях быстрейшего искоренения идей нацизма и милитаризма, нашедших свое широкое распространение в разного рода литературе, изданной за годы фашистского режима:

1. Всем владельцам частных библиотек, книжных магазинов, издательств, а также всем частным лицам сдать к 1 октября 1945 г. в районные комендатуры:

а) все книги, брошюры, журналы, альбомы и другую литературу, содержащую пропаганду фашизма, расовой теории, захвата чужих территорий, а также всякого рода литературу, направленную против СССР и других Объединенных Наций;

б) всю военную литературу, в том числе и учебники, и учебные пособия для военных учебных заведений и армий, а также всю научную и техническую литературу военно-прикладного характера.

2. Всем бывшим государственным и городским библиотекам, ректорам университетов и директорам других учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, президентам академий, научных и научно-технических обществ и объединений… изъять из подведомственных им библиотек всю указанную в п. 1 фашистскую и военную литературу… и передать представителю военной комендатуры».

Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е

Кто мог подумать, что все эти указания окажутся актуальными через 77 лет после окончания войны.

В апреле 1946 г. Союзный Контрольный Совет по Германии издал директиву об очистке фондов библиотек от нацистской литературы. Тогда советская сторона выступила с предложением об издании единого справочника по изъятию литературы нацистского и милитаристского характера, однако это предложение не было поддержано союзниками.

В советской зоне оккупации к работе по составлению списков были привлечены немецкие специалисты из Немецкой книжной палаты (Дойче Бюхерай) в Лейпциге. Интересно, что этими списками пользовались и во французской зоне оккупации Германии.

Приехавшие из СССР для работы в разных представительствах библиотекари постоянно привлекались к проверке фондов немецких библиотек. В частности, библиотекари из Представительства Комитета по делам культурно-просветительских учреждений знакомились с фондами библиотеки Имперской канцелярии, МВД, гестапо, осматривали личные библиотеки Геббельса, Риббентропа, Шахта, Руста.

В советской зоне оккупации всего было изъято более 15 млн томов нацистской литературы. Определённая проблема возникла, когда в библиотеки стали возвращаться люди, репрессированные в период правления нацистов. По их инициативе изъятые нацистские книги начали сжигать. И тут пришлось вмешаться советскому командованию, дабы не допускать попыток сравнения с действиями нацистов. В 1933 г. на площади Оперы в Берлине было организованно массовое сожжение книг, которые шли вразрез с принципами нацистской идеологии. СВАГ было запрещено сжигать изъятые нацистские издания. Все изъятые в советской зоне оккупации нацистские книги и брошюры шли на переработку в макулатуру.

Начиная с 2014 года не перестаю удивляться нашим западным «партнёрам» и отдельным нашим «прекраснодушным соотечественникам», которые упорно не хотели и не хотят видеть того, что на территории соседнего с Россией государства возродился и расцвёл всеми всевозможными красками национал-социализм, получивший всестороннюю поддержку правящего режима. Интересно, что вся информация о его проявлениях рассматривается на Западе, да и некоторыми отдельными нашими соотечественниками, как российская пропаганда и распространение фейков. Ну конечно, шествие с факелами последователей Степана Бандеры в день его рождения по улицам Киева — это обычная прогулка киевлян по вечернему городу. А посещение детского сада бывшим депутатом Львовского облсовета Ириной Фарион — обычная встреча депутата с детишками. Напомню, пяти-шестилетним детям сия дама внушала следующее: «Оленка, какая красавица, никогда не будь Алёной. Ведь если ты станешь Алёной, деточка, то нужно паковать чемоданы и уезжать в Московию…» Данный сюжет, по мнению оппонентов, скорее всего, снят в павильонах «Мосфильма» или «Ленфильма». А дикие пляски на улицах украинских городов — «кто не скачет, тот москаль» — просто безобидная забава украинской молодёжи.

Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры

Пишу об этом только потому, что после 24 февраля в социальных сетях постоянно получаю от бывших коллег с сопредельной территории предложение извиниться или покаяться. Мне задают один и тот же вопрос: не стыдно ли мне за свою страну? А вам, господа, не стыдно? Не стыдно ли за то, что вы на протяжении последних лет активно или пассивно содействовали распространению нацистской идеологии? Одни — содействуя её распространению, а другие пассивно наблюдая, как по улицам украинских городов разгуливает молодая нацистская поросль. Вы призываете меня выйти на улицу, а вы почему не вышли, когда всё это можно было ещё остановить? А у вас нет желания извиниться или покаяться? Нет, не перед теми, кого вы называете москалями, а перед памятью великих сынов украинского народа — трижды Героем Советского Союза Иваном Никитовичем Кожедубом, Героем Советского Союза, партизанским командиром Сидором Артемьевичем Ковпаком, Героем Советского Союза снайпером Людмилой Михайловной Павличенко и десятками тысячами украинцев, освободивших мир от коричневой чумы.

Очень печально, что действие прививки от фашизма, которую получила Европа в сорок пятом, закончилась в 21-м веке.

Как тут не вспомнить пресловутую резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». Напомню, что за этот документ было отдано 535 голосов при 66 против и 52 воздержавшихся. Европарламентарии обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу». Евродепутаты тогда возложили равную ответственность на Германию и Россию за развязывание Второй мировой войны. Исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, европейские депутаты решили пересмотреть итоги войны

Для того чтобы начать разговор о важности исторической памяти в Европе, «партнёрам» не мешало бы освежить свою собственную память. Итоги Второй мировой войны давно подведены, и сделано это было в своё время в Нюрнберге. И не нынешним псевдоборцам за «европейскую историческою память» их переиначивать.

Возвращаясь к проблемам денацификации Германии, надо сказать, что разногласия союзников по поводу отношения к национал-социализму начались уже в первые послевоенные годы. Они выявились, например, по поводу изъятия нацистской литературы. В специальной инструкции от 10 сентября 1946 г., изданной в американской зоне оккупации, отмечалось, что учебным заведениям, судам, которые считают, что сохранение нацистской литературы является необходимым для их работы, разрешается её оставить. Согласно этому же распоряжению частные библиотеки, в том числе библиотеки редакций и частных фирм, освобождались от чистки.

Обвиняемые (слева направо, 1-й ряд) Г.Франк, В.Фрик, Ю.Штрейхер, 2-й ряд -А.Йодль, Я.Шахт, А.Зейсс-Инкварт, А.Шпеер на Нюрнбергском процессе. 1945-1946

Сразу вспомнился документ, с которым ознакомился при просмотре материалов Отдела народного образования СВАГ. В беседе с представителями советской военной администрации офицер по контролю за библиотеками в американской зоне оккупации заявил, что американцы планируют отобрать по 50 экземпляров каждого названия нацистской литературы, так как они предвидят, что в будущем эта литература будет «весьма высокооплачиваемой». Типичный подход деловых людей — денацификация денацификацией, а бизнес бизнесом. Подобная ситуация складывалась и в английской зоне оккупации. Советская сторона неоднократно протестовала против этих действий, которые противоречили Потсдамскому соглашению, но бывшие союзники всё больше и больше отдалялись друг от друга.

В начале этой статьи я упоминал о бойцах луганской Народной милиции, рассматривающих найденные в школе книги. Один из них в завершение сказал, что после окончания военных действий эти книги будут переданы в музей. Я думаю, что для этого музея найдется много экспонатов. В центре экспозиции я вижу фотографии Дома профсоюзов, сожжённого вместе с людьми в Одессе 2 мая 2014 г. украинскими националистами. И то, как они добивали пытавшихся спастись от огня людей. А рядом с этой экспозицией пусть будут запечатлены слова чехословацкого журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика, казнённого нацистами 8 сентября 1943 г.: ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!