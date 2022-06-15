Новость о том, что парламент Республики Крым инициирует вопрос о переименовании Крымской республиканской библиотеки имени Ивана Франко, застал меня врасплох. Хотя это уже не первая попытка сменить название библиотеки, которая насчитывает ни много ни мало почти 180 лет. Она была создана в 1843 году, когда в Симферополе была открыта «Общественная библиотека для чтения» с книжным фондом в 600 томов. Хотелось бы напомнить, что эта библиотека стала носить имя великого писателя, поэта, учёного И. Я. Франко с 1956 года.

franco.crimealib.ru Библиотека имени И. Я. Франко, Симферополь, Крым

Постараюсь объяснить, почему же информация о переименовании библиотеки вызвала у меня недоумение и полное неприятие. С первых дней начала специальной военной операции на Украине, украинские власти и их западные покровители делают всё возможное, чтобы дискредитировать наши вооружённые силы. Колоссальные средства тратятся на создание образа российского солдата ― насильника и убийцы. Западный мир вялотекуще отреагировал на действия нацистских выродков, простреливающих ноги российским пленным и добивающих раненых. Бывшие «партнёры» содрогнулись от «зверств» российских солдат» в Буче. Содрогнулась Германия, имеющая такой опыт расправ над мирными жителями, что на её месте я бы вёл себя поделикатнее. Содрогнулась Великобритания с её ковровыми бомбардировками Лейпцига и Дрездена в годы Второй мировой войны. Содрогнулись в «оплоте демократии» США, впервые в истории испытавших своё ядерное оружие на людях в Хиросиме и Нагасаки. А потом всё на время затихло в ожидании другой нацистской провокации, ведь никаких доказательств, кроме неумело состряпанной картинки, представлено не было.

Чего уже далеко ходить, Верховной раде Украины пришлось со скандалом уволить уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову, которая переусердствовала в распространении леденящих душу историй об изнасилованиях детей солдатами русской армии. При этом всем пособникам нацистского режима на Западе, распространявших сексуальные фантазии госпожи Денисовой, было ровным счётом наплевать на то, что никаких доказательств этому тоже не было. Что были вынуждены признать сами представители националистического украинского режима. Всё это вовсе не означает, что в Киеве вдруг прозрели, там просто ищут другие поводы опорочить российского солдата.

Ещё до начала военных действий в сопредельном государстве делали всё возможное, чтобы вытравить из памяти новых поколений, вступающих в жизнь, всё, что связывало Украину с Россией, всё, что было связано с русским языком и русской культурой. Поначалу это было отнесено к пресловутой десоветизации. Уже после начала специальной военной операции началась целая вакханалия. Всё это нашло отклик в бывшей цивилизованной Европе, устроившей гонения на нашу отечественную культуру.

Цитата из видео «Украина против Пушкина массовый снос памятников» Демонтаж памятника А. С. Пушкину в Ужгороде

Но вернёмся к Украине. Искоренение русской культуры коснулось и библиотек. Было принято решение об изъятии из публичных библиотек и сдаче в макулатуру более 100 млн книг на русском языке. Об этом заявила в своём интервью директор Украинского института книги Александра Коваль. Какое интересное совпадение, во время Великой Отечественной войны в библиотеках СССР фашистами было уничтожено более 100 млн томов. Видимо, лавры нацистских предшественников не дают ей жить спокойно. Единственное, что отличает эту даму от немецких нацистов, так эта методика изъятия. В нацистской Германии изъятые книги просто сжигали. По словам Коваль, в возглавляемом ею институте уже готовят документы для изъятия русских книг. Это будет самая масштабная в мире операция по сдаче бумажных носителей на макулатуру. По её «просвещённому» мнению, речь идёт об изданиях «антиукраинского содержания с имперскими нарративами, книгах с пророссийской и шовинистической политикой». Изъятию подлежала и русская классическая литература. Вот один из перлов пособницы нацистов по этому поводу:

«Все мы читали эти книги, в мои школьные годы была сплошная русская классика, которая считалась вершиной мировой письменности. За счет того, что мы достаточно средне знали мировую классику, многие остались с убеждением, что это действительно та литература, без которой невозможно развить интеллект и эстетические ощущения, быть образованным человеком. На самом деле это не так», — заявила Коваль.

По ее мнению, именно такие русские поэты и писатели, как Александр Пушкин и Федор Достоевский, заложили основы «русского мира» и «русского мессианства».

«Это действительно очень вредная литература, она может действительно влиять на взгляды людей. Поэтому мое личное мнение, что эти книги также должны быть изъяты из публичных и школьных библиотек. Они, наверное, должны остаться в университетских и научных библиотеках для изучения специалистами корней зла и тоталитаризма», — подчеркнула она.

Какое же отношение это всё имеет к вопросу о переименовании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко?

Иван Яковлевич Франко

На мой взгляд, самое прямое. Мы другие, об этом я всегда говорю сейчас своим студентам, об этом говорю и во время публичных выступлений. Наши солдаты не будут простреливать ноги украинским военнопленным, не будут добивать раненых со связанными за спиной руками, не будут глумиться над трупами. Наши солдаты не будут, как «цивилизованный запад», утюжить бомбами объекты, не имеющие к войне никакого отношения. Всё это не в традициях того мира, который называют русским. Мы не будем сводить счёты с культурой других народов, с их музыкой, произведениями живописи, литературой. Потому что это достояние всего человечества.

Крым ― это особая часть России, отличающаяся своим многонациональным составом. Где вы ещё найдете субъект Российской Федерации, на территории которого существовало бы три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Я не знаю, кому конкретно пришло в голову именно сейчас, когда идут военные действия, когда для многих граждан Украины наступает прозрение, а некоторые ещё на стадии понимания того, что происходит, выступать с подобными инициативами. Вам что, нужен ещё один очаг социальной напряжённости?

Особенно нелепыми выглядят причины необходимости переименования.

Увы, иногда в наших СМИ можно встретить неточность в цитировании высказываний отдельных руководителей. Но если цитата, авторство которой приписывают председателю Государственного совета Крыма Владимиру Константинову, реальна, то она вызывает у меня полное неприятие. Вот она:

«Конечно, эта инициатива не вчера родилась, ранее её уже обсуждали. Франко — совершенно искусственный персонаж, придуманный советской властью, его значение в литературе, мягко скажем, преувеличено. К тому же никакого отношения к Крыму он в принципе не имел. И то, что наша базовая библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, как минимум странно», — сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента в среду».

Я уже почти привык к тому, что должностные лица допускают ляпы, подобные этому. Можно по-разному относиться к творчеству Ивана Франко, но считать его «совершенно искусственным персонажем, придуманным советской властью», уж простите, совершенно ни в какие ворота не лезет.

Не выдерживает критики, что поводом для переименования библиотеки является то, что Иван Франко никакого отношения к Крыму не имеет и «являлся гражданином Австро-Венгерской империи». Если следовать этой логике, надо срочно переименовать Московскую детскую библиотеку № 91 имени Э. Л. Войнич. Причина? Этель Лилиан Войнич никакого отношения к России не имеет, более того, она была подданной Великобритании. И что? Кстати, заодно можно переименовать ещё одну московскую библиотеку № 7, которая носит имя Антуана де Сент-Экзюпери. Причину можно найти. Писатель и лётчик Экзюпери был французом, а Франция в данный момент является недружественной нам страной. Можно, я дальше продолжать не буду?

Сент-Экзюпери. 1933

Справедливости ради надо отметить следующее, Владимир Андреевич Константинов сказал, что окончательное решение по этому вопросу должна принимать общественность, и поручил своему первому заместителю Ефиму Фиксу организовать дискуссию по этому вопросу. Упаси Бог давать советы руководителю такого уровня. Но я бы на его месте отменил эту дискуссию и снял бы этот вопрос с повестки дня. Не та тема и не то время были выбраны для дискуссий, уважаемый Владимир Андреевич. Достоинством руководителя любого уровня является умение признавать свои ошибки и не впадать в амбиции, защищая честь мундира. В завершение хотел бы для тех, кто инициировал обсуждение этого вопроса, привести несколько цитат из произведений «совершенно искусственного персонажа» Ивана Яковлевича Франко: «Мы все русофилы, слышите, повторяю еще раз, мы все русофилы, мы любим великорусский народ и желаем ему всяческого добра, любим и учим его язык. И читаем на нём нового, наверное, не меньше, а может, больше, чем на своём…». «Если произведения литератур европейских нам нравились, затрагивали наш эстетический вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, затрагивали нашу совесть, будили в нас человека, будили любовь к бедным и униженным». «Ни один умный человек, у которого есть хоть капля политического здравого смысла, …не мог даже в самой буйной фантазии рисовать себе возможность отделить и отгородить украинскую землю от России».

Я думаю, этого достаточно. Господа, не забывайте, что МЫ другие и ими собираемся оставаться.