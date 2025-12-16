В 2025 году элита европейских стран всё чаще оказывалась втянута в скандалы, связанные с обвинениями в мздоимстве и вольном распоряжении полномочиями.

Иван Шилов ИА Регнум

На фоне громких разоблачений евродепутатов, брюссельских бюрократов и высших чинов НАТО всё менее убедительными выглядели стандартные обвинения в адрес нашей страны и рассуждения о якобы извечной коррумпированности российского государства.

Собственно, о качестве нынешнего руководства Евросоюза можно судить по Кае Каллас, экс-премьеру Эстонии, ныне возглавляющей внешнеполитическое ведомство ЕС. Дело не только в «некондиционном» качестве Каллас как управленца и дипломата, что смогли оценить в Европе и США.

Дело в том, что на высший пост она пришла после скандала «у себя дома».

Летом 2023-го, когда Каллас возглавляла эстонское правительство и требовала от «своих» бизнесменов разорвать все связи с Россией, выяснилось, что муж госпожи премьера Арво Халлик делает капитал именно на бизнесе с нашей страной (при этом сотни тысяч евро в компанию мужа вкладывает сама Кая).

Вскрытие не очень умело замаскированных, но циничных схем не помешало Каллас занять пост главы европейского «МИДа» под началом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Характерно и очень показательно, что в этом году антигероинями коррупционных скандалов оказались и предшественница Каллас на этом посту, позапрошлая глава евродипломатии Федерика Могерини, и сама госпожа фон дер Ляйен.

Упомянем эти казусы в хронологическом порядке.

Повышенный иммунитет от скандалов

14 мая суд Европейского союза (CJEU) признал действующего руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о том, как именно в 2021-23 годах заключались контракты на закупку вакцин от ковида.

Поводом для разбирательства стала публикация в The New York Times: американское издание заявило, что фон дер Ляйен и руководитель компании Pfizer Альберт Бурла вошли в сговор при покупке фармпродукции более чем на 20 млрд евро.

«Премьер-министр Европы» и шеф одной из компаний-гигантов «большой фармы» вели смс-переписку в преддверии заключения крупного контракта.

К слову, интерес фон дер Ляйен к медицинскому рынку — семейное дело. Супруг главы Еврокомиссии, профессор Хайко фон дер Ляйен, с 2020 года — медицинский директор генно-инженерной компании Orgenesis Inc.

«Пфайзергейт» никак не сказался на положении председателя ЕК. В июне депутаты-евроскептики инициировали в Европарламенте резолюцию о недоверии Урсуле. Но 10 июля на сессии в Страсбурге вотум недоверия «прокатили» большинством голосов (оказалось, что 360 евродепутатов из 553 всецело доверяют фон дер Ляйен).

Не успел отшуметь «пфайзергейт» (по сути, шумом в СМИ всё и ограничилось), как в конце года брюссельский истеблишмент потряс новый скандал.

4 декабря стало известно, что бельгийская полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире EEAS — дипломатической службы Евросоюза.

Правоохранители арестовали трёх человека для дальнейшего допроса. Среди них: бывший генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино и Федерика Могерини, которая руководила евродипломатией с 2014 по 2019 годы.

Два отставных высших евробюрократа стали фигурантами дела о возможном нецелевом использовании бюджетных средств Евросоюза, о мошенничестве, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Непосредственно саму Могерини подозревают в вовлечённости в «схематоз» с недвижимостью.

Два Антониу и два скандала

Действующий глава Евросовета (то есть, по сути, «президент» Европейского союза) португалец Антониу Кошта — тоже политик с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. В ноябре 2023 года социалист Кошта был вынужден подать в отставку с поста премьера Португалии после антикоррупционной операции.

По мнению генпрокуратуры, кабинет Кошты предлагал весьма недешёвые «консультации» инвесторам из стран Северной Европы, которых интересовала добыча лития в Португалии и другие перспективные проекты (причём, оплатив «консультации», никаких преференций инвесторы не получили).

В деле фигурировал человек по фамилии Кошта — как настаивал премьер, это был его полный тёзка и подчинённый, глава минэкономики Антониу Кошта Силва.

Как бы то ни было, правительство рухнуло, Кошта-премьер в апреле 2024-го сдал пост — и переместился в кресло главы Евросовета. В этом году Антониу Кошту вновь начали «полоскать» в прессе. Но в марте в разгар коррупционного скандала парламент Португалии отправил в отставку правительство его преемника и однопартийца — социалиста Луиша Монтенегру.

Против самого премьера генпрокуратура начала предварительное расследование. В апреле прокуратура начала расследование против лидера Соцпартии Педру Нуну Сантуша. В мае левые оглушительно проиграли на выборах.

Но, пожалуй, ещё важнее, что португальские скандалы ударили не только по репутации местных системных политиков, но и по реноме Европейского совета — важнейшего института ЕС, который сразу после «домашнего скандала» возглавил сеньор Кошта.

Демократии доверия нет, НАТО — тоже

В этой связи неудивительны результаты опроса социологической службы Ispos, показавшие, что граждане стран ЕС разочарованы в работе демократических институтов: во Франции тем, как работают власти, удовлетворены лишь 19% респондентов, при 60% недовольных. Похожий расклад и в Италии: 26% оценивают эффективность своей демократии позитивно и 49% — негативно.

Проблемой номер один европейцы считают коррупцию: так, проблему упомянули 80% опрошенных хорватов и 73% испанцев.

«Буквально на наших глазах рушится миф о «сияющем граде на холме» в лице Запада, в котором якобы нет коррупции, все процессы протекают быстро, вершится справедливость, а чиновники неподкупны и высокоэффективны. Они, конечно, эффективны — в вопросах разворовывания бюджетов и «освоения» средств», — отмечает социолог Илья Ухов.

Проблемными оказались не только политические институты Евросоюза, но и главная силовая структура на континенте, призванная защитить европейцев от мифической «русской угрозы». В конце 2025 года оскандалилось и руководство НАТО. В первую неделю декабря брюссельское издание Soir сообщило: агентство Североатлантического альянса по обеспечению и закупкам приостановило контракты с израильской военно-промышленной компанией Elbit Systems.

«Транснациональное судебное расследование возможных взяток при закупках оружия расширяется, власти Бельгии выдали ордер на арест консультанта итальянского происхождения, предположительно связанного с израильской группой Elbit Systems», — цитировало РИА Новости публикацию бельгийского издания.

Коррупционная «евроинтеграция» Украины

Если иметь в виду все эти многочисленные скандалы, то подопечные Евросоюза в Киеве — с их схемами Миндича и другими коррупционными историями — действительно выглядят «европейски ориентированными политиками».

Неудивительно, что деле Миндича всплыл и «еэсовский» след.

В ходе «операции Мидас» (которую инициировали два американских «смотрящих» на Украине — НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура) выяснился следующий факт. Государственная энергогенерирующая компания «Энергоатом», ставшая главным объектом расследования, получила около 189 млн евро от созданного ЕС Фонда поддержки энергетики Украины.

Европейцы передали транш «Энергоатому», но аудит расходования средств почему-то провели лишь через год. Кроме того, антикоррупционные институты ЕС демонстрируют поразительное равнодушие к расследованию схем Миндича. Возможно, потому что изучение европейских связей вызовет новые скандалы в самой Европе.

В 2025 году жители Старого Света в очередной раз могли убедиться в том, что коррупция стала системной проблемой от Лиссабона до Киева.

Американцы, которые сейчас показательно вытаскивают на свет махинации окружения Владимира Зеленского, сами выглядят не лучшим образом.

«В США, например, коррупция фактически легализована: давным-давно принят закон о лоббизме и можно совершенно официально принимать деньги от любых субъектов, даже иностранных, и сказочно богатеть, — напомнил социолог Ухов. — А еще, к примеру, членам конгресса можно пользоваться инсайдерской информацией и торговать на бирже — в итоге та же многолетний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси увеличила свое состояние с 600-700 тысяч долларов до 130 млн».

Лицемерие налицо

На этом фоне забавно наблюдать, как Запад (сейчас — в первую очередь руководство Евросоюза) пытается поучать мир, как бороться с коррупцией, отмечает политолог Артём Зорин. Поучают в том числе и Россию, которой Запад регулярно отводят незавидные места в разного рода рейтингах прозрачности.

Хотя именно наша страна, в отличие от бывших западных партнёров, демонстрирует действительно эффективную борьбу с мздоимством — и в этом смысле 2025 год был показательным.

Так, по данным Следственного комитета, за первые три квартала возбуждено более 24 тысяч дел о коррупции — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Около 17 тыс. человек уже привлечены к уголовной ответственности с начала года, и к концу декабря эта цифра, вполне вероятно, вырастет. Дела возбуждаются, в том числе, в отношении высокопоставленных чиновников, мэров, глав регионов, высоких чинов силовых структур.

«У нас в России, конечно, с коррупцией есть проблемы — да и где, в принципе, их нет, — но борьба с ней носит системный и жесткий характер», — отмечает Илья Ухов.

Громкие процессы последнего времени подтвердили: в России нет неприкосновенных персон, подчёркивает эксперт:

«Если в поле зрения правоохранителей попадает министр, губернатор, крупный коммерческий руководитель, при наличии веских доказательств он будет арестован».

Для сравнения, казус того же Антониу Кошты показывает, что даже после явных разоблачений еврочиновник будет успешно продолжать карьеру.

Главное отличие в том, что в «прозрачном и транспарентном» Евросоюзе чиновника может «свалить» (а может и не «свалить») политический скандал на почве взяточничества, а в России борьба с этим социальным бедствием ведётся системно.

Напомним, что в октябре президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции. Ранее, в марте глава государства сформулировал четкий ориентир:

«Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат».

Но в том информационно-пропагандистском «пузыре», который создают элиты Евросоюза, Европа оказывается «честной», а Россия — «исторически коррумпированной».

«Взять хотя бы их главный инструмент пропаганды — индекс борьбы с коррупцией, ежегодно публикуемый организацией Transparency International со штаб-квартирой в Берлине. Индекс измеряет не реальную коррупцию, а лишь мнение узкого круга экспертов по поводу коррупции в отдельной стране (не каких попало, а отобранных экспертов, готовых выразить «нужную» позицию)», — указывает эксперт Артём Зорин.

В итоге использования такого метода страны, которые активно расследуют преступления и сажают коррупционеров, получают низкие оценки, а европейские государства чудесным образом оказываются в верхней части рейтинга, отмечает политолог.

«Данные этого индекса десятилетиями используются, чтобы формировать образ России как отсталой и коррумпированной страны, что выглядит как минимум нелепо на фоне погрязшей по уши в коррупции Европы», — подчеркнул Зорин.

В свете скандалов 2025 года нелепость этой картины становится очевидной — в том числе и для простых европейцев.