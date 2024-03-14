Материалы с тегом «Коррупция»
В США предсказали бегство Зеленского с Украины
Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Если Конгресс не примет решение о выделении денег Киеву, то на Украине может начаться...
14 марта 2024
Названы распространённые уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД
Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему...
11 марта 2024
Раскрыта истинная цель 60-миллиардного транша США Киеву
Действующий киевский режим, по логике президента США Джозефа Байдена, должен продержаться до американских выборов в ноябре. Не факт, что после этого Украина получит ещё хотя бы один транш. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о...
9 марта 2024
Бывшего вице-мэра Барнаула оставили в СИЗО до 9 апреля
Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн рублей, останется под стражей ещё на месяц. Такое решение на заседании 7 марта вынес Индустриальный суд города. В пресс-службе суда уточнили, что в...
7 марта 2024
Суд возобновил следствие по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Никулинский суд Москвы 5 марта возобновил судебное следствие по делу бывшей заместителя министра просвещения России Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. «Так как непонятна позиция Инкина (фигурант дела, бывший сотрудник Фонда...
5 марта 2024
Четырёх преподавателей Военно-космической академии подозревают в коррупции
Силовики арестовали в государственной Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге четырёх преподавателей, которые, по мнению следствия, создали преступную группу. Подозреваемые трудоустроили более 80 «мёртвых душ». Зарплату участники группы делили между собой. Возбуждено...
1 марта 2024
В США возбудили десятки дел о нарушениях при поставках оружия Киеву
Пентагон возбудил более 50 уголовных дел в связи с нарушениями, возникшими при поставках оружия на Украину, сообщило агентство Вloomberg. Как сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, нарушения происходили в том числе с участием подрядчиков американского министерства обороны. Пока...
24 февраля 2024
СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей, выделенных на «Безопасный город»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении у МЧС России более 670 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Об этом 15 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на в материалы дела. Отмечается, что уголовное дело...
15 февраля 2024
Запад поставил ультиматум Зеленскому, пишут СМИ
Запад поставил ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times. Отмечается, что пока Зеленский не изменит ситуацию с коррупцией на Украине, ему будет сложно рассчитывать на получение дополнительного финансирования. «Громкие скандалы и...
3 февраля 2024
Журналист Херш раскрыл план США по Украине
Современный подход США к Украине включает поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, способных привести к смене действующей власти. Об этом 2 февраля написал в статье на онлайн-платформе Substack американский журналист Сеймур Херш. «Фактическая концепция...
2 февраля 2024
США знают о коррумпированности и аппетитах Зеленского — Херш
Американский журналист-правозащитник Сеймур Херш заявил, что спецслужбы США осведомлены о персональной коррумпированности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом эксперт написал в своём блоге в Substack. По словам Херша, директор ЦРУ Уильям Бернс секретно летал в Киев к Зеленскому...
2 февраля 2024
Конгресс США возмутился новым коррупционным скандалом на Украине
Новый коррупционный скандал в ВСУ, связанный с кражей почти 40 млн долларов на закупках минометных снарядов, возмутил Конгресс Соединённых Штатов. Об этом сообщает The American Conservative (TAC). «Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая...
1 февраля 2024
Экс-премьеру Пакистана вынесли приговор по делу о коррупции
Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, передаёт 31 января телеканал Geo. Экс-премьера и его жену приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной...
31 января 2024
В Раде объяснили потерю части суверенитета Украины
Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью испанской газете Pais признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией. «На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью...
29 января 2024
В МО Украины сообщили о множестве нарушений при проверках военкоматов
Незапланированные проверки территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) выявили множество различных нарушений, заявил 28 января глава министерства обороны Украины Рустем Умеров. «Проводим незапланированные проверки ТЦК в регионах. Фиксируем множество...
новость часа
29 января 2024
СБУ начала обыски у чиновников минобороны Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к обыскам у чиновников украинского министерства обороны и менеджеров фирмы «Львовский арсенал», сообщило киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление СБУ. Указанных лиц подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен ($39,6 млн) в рамках процедур с...
новость часа
28 января 2024
Депутат Уоллес обвинил Евросоюз в нежелании признать коррупцию на Украине
Европейский союз отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. «Евросоюз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне...
новость часа
27 января 2024
С экс-губернатора Пензенской области и соответчиков взыскали ₽8,1 млрд
Суд в Пензе взыскал с бывшего главы региона Ивана Белозерцева и его подельников солидарно в общей сложности незаконно полученных более 8,1 млрд рубле. Тем самым суд частично удовлетворил иск замгенпрокурора по делу о коррупции. «Исковые требования заместителя генерального прокурора России...
26 января 2024
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Суд приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Об этом заявили 25 января в зале суда. «По совокупности преступлений назначить Белозерцеву наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», —...
25 января 2024
В Киеве арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны
Печерский районный суд Киева принял решение об аресте подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах при госзакупках обмундирования для Вооружённых сил Украины Романа Гринкевича. Об этом сообщило украинское агентство УНН. «Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард...
новость часа
23 января 2024