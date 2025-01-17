Материалы с тегом «Кая Каллас»
С отменой санкций против России позиции Евросоюза ослабнут — Каллас
Антироссийские санкции необходимо сохранить, чтобы не ослабить позиции Евросоюза. Санкции являются инструментом давления, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Санкции крайне важны для нас. Это инструмент давления, и странно было бы от них отказаться. В случае переговоров наши позиции...
17 января 2025
Глава дипломатии ЕС Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Европейский союз (ЕС) продолжит работу над снижением потолка цен на российскую нефть, дабы лишить Москву дополнительных доходов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg. «Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект», —...
14 января 2025