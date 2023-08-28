В Эстонии разразился скандал вокруг главы правительства. Крупнейшие эстонские газеты посвящают свои передовицы деятельности компании супруга премьер-министра Каи Каллас. Оказалось, что эта, как ее прозвали, «принцесса войны», призывающая биться с Россией до последнего украинца, по факту покрывала деятельность мужа, зарабатывавшего на бизнесе в России.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом сама Каллас неоднократно требовала, чтобы эстонские бизнесмены «по этическим причинам» отказались от любого сотрудничества с россиянами. Сейчас эстонская оппозиция уличает Каллас в лицемерии и требует, чтобы она ушла в отставку. Но сама Кая Каллас делает вид, будто ничего особенного не произошло, и очищать свой нынешний кабинет наотрез отказывается.

Убийственные обвинения

Несколько дней назад эстонская пресса донесла до общественности сведения о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года.

Из декларации Каи Каллас следует, что недавно она одолжила 350 000 евро фирме своего мужа Novaria Consult, предоставляющей, если верить коммерческому регистру, финансовые услуги. Novaria Consult принадлежат 24,8% акций Stark Logistics.

По сути, Каллас финансировала российский бизнес своего супруга.

Pontus Lundahl, globallookpress.com Арво Халлик

Чтобы оценить всю прелесть ситуации, нужно знать: премьер-министр не устает повторять, что эстонцы не должны поддерживать никаких деловых отношений с Россией. В связи с этим издание Õhtuleht отмечает, что «речь идет об исключительно неприятной истории, когда под одной крышей с премьер-министром Каей Каллас, известной в мире «принцессой войны» и разрушительницей заблуждений в отношении России, живет человек, который не додумался разорвать все связи с этой страной».

В Stark Logistics попытались вывернуться, уверяя, что лишь помогали своему деловому партнеру Меtaprint закрыть бизнес в России. Однако выяснилось, что с начала 2022 года Metaprint продала в России товары на 30 млн евро.

Metaprint — один из крупнейших в ЕС производителей стальной аэрозольной упаковки. У этой компании есть заводы в Эстонии, Нидерландах и России. Пресса Эстонии раскопала, что Stark Logistics заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 000 евро в 2023 году. В общей же сложности, как высчитали «доброжелатели» премьер-министра Каллас, компания Stark Logistic получила за это время с российского направления около 1,5 млн евро дохода.

Пиарщик не помог

Муж Каллас Арво Халлик, пытаясь загнать закипающий скандал в бутылку, срочно оповестил, что он немедленно продаст все свои акции Stark Logistics, выйдет из совета фирмы, расторгнет трудовой договор финансового менеджера и откажется там от любых других ролей и обязанностей.

По словам Халлика, Stark Logistics была делом его жизни на протяжении последних четырнадцати лет. «Жена не была в курсе моей предпринимательской деятельности. На этой неделе мы обсудили всё это, и ее оценка была чёткой — никакие обстоятельства не оправдывают осуществление таких перевозок», — пояснил Халлик.

Одновременно Stark Logistics заручилась услугами консультанта по связям с общественностью.

Им стал управляющий партнер фирмы Meta Advisory Андреас Каю, заявивший: «Я немного знаком с Арво Халликом, и в прошлом мы боролись за одни и те же цели в других начинаниях — с ним легко общаться и работать, потому что он честный и прямой человек». По словам Каю, он видит свою роль в том, чтобы выяснить содержание и характер обстоятельств, при которых Stark Logistics осуществляла грузоперевозки для Metaprint — дабы «различные стороны в обществе смогли на основе этого сформировать свое собственное мнение».

Но это не помогло: две крупнейшие эстонские газеты опубликовали призыв к Каллас — подать в отставку.

«К сожалению, Кая Каллас не воспользовалась возможностью дать хорошие разъяснения прессе. Напротив, на пресс-конференции мы услышали историю, полную логических противоречий. Кроме того, премьер-министр заявила, что она не сделала ничего плохого и не понимает, в чём ее обвиняют», — отмечает издание Postimees.

В свою очередь, Eesti Päevaleht отмечает, что, невзирая на всю постыдность ситуации, в правящей коалиции, «похоже, не заинтересованы в критическом рассмотрении вопроса».

«Это позор для Эстонии!»

Парламентская оппозиция, с яростью набросилась на Каллас и приступила к подготовке вотума недоверия.

«Премьер-министр и другие политики настойчиво требовали соблюдения санкций и закрытия бизнеса с Россией, следования «моральному компасу». И в то же время фирма супруга премьер-министра продолжала работать. И теперь, когда разразился кризис, продать долю — это слишком мало и слишком поздно», — сказал председатель фракции Центристской партии Танель Кийк, ранее возглавлявший эстонские министерства здравоохранения и социальных дел.

Renee Altrov. Riigikantselei Танель Кийк

Он и другие оппозиционеры напоминают, что «принцесса войны» Каллас позволила себе то, в чём яростно упрекала других.

«Эстония на международном уровне отстаивала жесткую санкционную политику. Теперь СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время геноцидной войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию. Мало того, премьер-министр лично кредитовала фирму, которая имеет долю в этом предприятии. Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии», — негодует глава партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, бывший министр иностранных дел и юстиции.

По его мнению, Каллас не может занимать пост главы правительства Эстонии из-за своего лицемерия.

«Глава правительства, у которого нет морального капитала, — это и угроза безопасности, ограничивающая наше влияние на международной арене по вопросам более решительной санкционной политики и дополнительной поддержки Украины. Нашим самым убедительным аргументом для стран, территориально удаленных от России и в прошлом не связанных с ней, было то, что фактор человечности более весом, чем коммерческая выгода», — заявил Рейнсалу.

Тут нужно отметить, что этот политик считается одним из главных в Эстонии ненавистников России. И его до глубины души возмущает, когда кто-то не разделяет эту позицию со всей искренностью, а лишь притворяется.

Председатель «Отечества» напомнил слова Каллас, сказанные ею в свое время в интервью газете The Financial Times, в котором премьер назвала предпринимателей, ведущих бизнес с Россией, лицемерами.

«Принцесса войны» не сдаётся

Сама премьер твердо дала понять, что поддаваться давлению не собирается.

«Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», — сообщила Каллас 26 августа.

Правящая коалиция, состоящая из Партии реформ, Социал-демократической партии Эстонии и «Эстонии 200», на данном этапе склонна бороться за Каллас.

«Наше сотрудничество с «Эстонией 200» и Партией реформ идет хорошо, конструктивно, у нас никаких претензий в этом контексте нет. Но, конечно же, такого рода личные скандалы, связанные с премьером, влияют и на доверие к всему правительству. И поэтому мы надеемся, что премьер-министр сумеет ответить на все возникшие вопросы таким образом, чтобы это доверие можно было восстановить», — обтекаемо высказался председатель парламентской фракции эстонских соцдемов Евгений Осиновский.

Коалиция хочет представить дело так, будто уход мужа Каллас из Stark Logistics вполне достаточная мера, благодаря которой инцидент исчерпан.

Chancellery of the Riigikogu Маргус Цакхна

«Безусловно, со стороны супруга премьер-министра это единственно верный шаг — провести очень четкую грань между собой и компанией, которая ведет бизнес в России. Это поможет разрешить кризис и восстановить доверие. Что касается моральной, политической ответственности, то и Кая Каллас, и Партия реформ должны прояснить для себя эти вопросы», — отметил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Эстония 200»).

Однако положение Каи Каллас представляется сейчас очень шатким, а дальнейшие ее перспективы как политика — весьма туманными. Тот факт, что в травле Каллас участвует в том числе и государственное «Эстонское телерадиовещание», свидетельствует о том, что у главы правительства есть могущественные враги.

Эстонский президент Алар Карис достаточно прозрачно намекнул, что если объяснения Каи Каллас не устроят общественность, то ей грозит отставка.

Поскреби русофоба

В связи со скандалом с Каллас калининградский политолог Александр Носович иронизирует:

«Возьми в Прибалтике самого громкого русофоба/русофобку, начни копать связи с Россией/советской властью — непременно откопаешь. Потому они и орут. У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой — на неё Каллас уже намекнул президент Эстонии. Кая Каллас, дочь коммунистического партфункционера Сийма Калласа, одним этим достойно наследует предыдущий главной борчихе с Путиным в регионе — президенту Литвы Дале Грибаускайте: дочери красного партизана и сотрудника НКВД».

Носович напоминает, что в свое время за бывшим президентом Литвы Грибаускайте закрепилась кличка Красная Даля, от которой она так и не отделалась. Правда, перейдя на сторону Запада, она, в отличие от Каллас, не додумалась пополнять семейный бюджет доходами от бизнеса в России, которую она называла «террористическим государством».

Еще памятен и апрельский скандал в Литве, президент которой Гитанас Неуседа, сменивший на этом посту Грибаускайте, до последнего скрывал факт членства в КПСС.

И если прежнее поколение прибалтийских элит хранит в своих шкафах скелеты времен Компартии и КГБ, то для более молодых политиков «порочащие связи» с Россией просто бизнес.

Носович отмечает еще один нюанс, связанный с разразившимся вокруг Каллас скандалом. По его словам, Каллас на деле продемонстрировала, насколько в реальности выгодно для прибалтов сотрудничество с Россией. «Супруги Каллас своим примером доказали это за российских экономистов, которым запрещён въезд в Эстонию, и российские СМИ, которые в Эстонии заблокированы», — иронизирует эксперт.