80-летнюю годовщину разгрома нацизма Москва встретила не только масштабным парадом с демонстрацией военной техники и пролётом авиации.

Sergei Bobylev/AP/TASS

Как тогда отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «на полях» празднования 80-летия Победы, российский лидер провёл многочисленные и крайне успешные переговоры, убедительно показав всему миру, что Россия не находится «в международной изоляции».

9 мая 2025 года на трибунах Красной площади находились лидеры дружественных государств.

Среди них были прибывшие в Москву по приглашению президента Владимира Путина: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сербский президент Александр Вучич, словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

В канун торжеств, 7 мая Путин подписал с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро договор о стратегическом партнёрстве. В тот же день прошли переговоры президента России с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая Путин и Си Цзиньпин после обстоятельного обмена мнениями подписали российско-китайское совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина.

Непосредственно в сам День Победы, по завершении торжественного приёма в Кремле, российский лидер передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца, гвардии сержанта Кемеля Токаева, хранившийся в архиве Минобороны РФ.

В тот же день провел встречи с президентом Лулой да Силвой, Вучичем, Фицо, и другими гостями: президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В общей сложности, в Москву прибыло без малого три десятка руководителей государств и правительств, в первую очередь — лидеры стран Глобального Юга, с которыми Россия укрепляет политические, экономические, военно-технические контакты.

Показательно, что в московском параде Победы участвовали военные контингентов из 14 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Лаоса, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана и других союзников, которые прошли в едином строю с российскими подразделениями.

Также характерен интерес, который зарубежные СМИ проявили к российским техническим новинкам.

Присутствие на главной площади страны военных из дружественных нам государств — и возможность ознакомиться с передовой российской техникой — стало одним из самых убедительных символов международной солидарности.

Столь масштабное внешнее участие в военном параде — сигнал о признании миротворческой роли России на международной арене не только в прошлом, но настоящем и будущем.

Солидарность народов мира, проявленная во время Второй мировой войны, мужество в достижении общей цели, победы над нацизмом — это пример, имеющий непреходящую ценность, подчеркнул президент Путин, выступая на торжественном приёме по случаю Дня Победы.

«Этот пример снова для нас важен сейчас, когда остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов»,— сказал российский лидер.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало свидетельством мощной внутренней и внешней консолидации.

В год, когда внимание к защите исторической правды и заботе о защитниках страны вышло на уровень государственной повестки, международное участие в параде Победы подчеркнуло признание значимости российской исторической миссии в глобальном масштабе.

Торжественные церемонии в честь 80-летия Победы состоялись также во многих других странах, где соотнесли свою собственную историю с итогами Второй мировой войны. В центральнозиатских странх СНГ — например, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане — прошли памятные мероприятия с участием ветеранов и молодёжи, что отражает преемственность общесоветского наследия в региональной памяти.

В Китае прошли собственные торжества с участием официальных лиц и общественных организаций, а государственные СМИ широко освещали обе даты, подчёркивая решающий вклад советского и китайского народов в разгром германского нацизма и японского милитаризма.

Также напомним, что 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад 80-ю годовщину окончания Второй мировой. Главным гостем на этом параде был Владимир Путин. «Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений. И это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран — победительниц во Второй мировой войне», — подчеркнул председатель Си Цзиньпин на встрече с российским лидером.

В Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке проводились дипломатические встречи, показ документальных фильмов и акции памяти, подчёркивающие международное уважение к Победе и её роли в истории ХХ века.

Эти мероприятия свидетельствуют о том, что память о событиях 1941–1945 годов продолжает быть важной частью исторической идентичности самых разных народов, что подтверждается участием дипломатов и официальных делегаций за пределами России.

То, что 29 иностранных лидеров подтвердили участие в параде в столице России, говорит о том, что многие государства видят в московских торжествах исторический центр тяжести памяти о Второй мировой войне.

Российские официальные источники и зарубежные репортёры отмечали, что московский парад — один из самых крупных за последние годы по числу гостей и военных участников.

Западные СМИ (в том числе и пресса США) оказались в ситуации, когда сложно было «не заметить» московские торжества — которые напомнили миру и о ключевой роли нашей страны в победе над гитлеризмом, и о возрастающей роли России в современном мире.

«Парад и другие церемонии подчеркивают стремление Москвы показать глобальную мощь и упрочить союзы, которые она заключила, стремясь найти противовес Западу на фоне конфликта на Украине»,— передавало тогда американское агентство Associated Press.

Его британские коллеги из Би-Би-Си подробно остановились на том, что китайский лидер надел на парад георгиевскую ленточку, которая запрещена в некоторых соседних с Россией странах. Агентство также отметило, что на параде присутствовали военные из КНДР, помогавшие российской армии в освобождении Курской области.

«Путин лично приветствовал некоторых бойцов… обняв одного из них, награжденного орденом», — передавало Би-Би-Си, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын 9 мая посетил российское посольство в Пхеньяне.

«К президенту Владимиру Путину присоединились, по меньшей мере, два десятка мировых лидеров. Это стало его личной победой как лидера, которого Запад стремился изолировать»,— констатировала The Washington Post, несколько занизив число высокопоставленных гостей. Лондонская Financial Times не могла не отметить, что Орбан и Фицо не изменили свои планы посетить Москву, вопреки «шквалу осуждений» со стороны других европейских лидеров.

Агентство Bloomberg признаёт: российский лидер сделал жест примирения, напомнив, что наш народ ценит вклад западных союзников во Второй мировой, в общую борьбу с нацизмом.

Масштабное освещение торжеств в мировых СМИ и дипломатическая работа вокруг юбилея усилили его международное значение.

В целом же, международные реакции, — от участия до дистанцирования — отражают сложность современной дипломатии, но сама возможность провести парад такого масштаба с участием десятков делегаций подтверждает, что российский подход к сохранению исторической правды остаётся влиятельным на международной арене.

Кроме того, инициировали диалог о значении Победы как мирового культурного феномена многочисленные международные выставки архивов, совместные проекты между музеями и показ документальных фильмов.

Такая работа не сводится к праздничной риторике — она углубляет взаимопонимание в международной исторической повестке.