Москва, 8 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров в узком составе они с председателем КНР Си Цзиньпином провели содержательный обмен мнениями. Переговоры проходят 8 мая в Георгиевском зале Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Ранее в узком составе мы провели углублённый и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что он и его китайский коллега разделяют оценки достигнутого прогресса в двусторонних отношениях по всем направлениям.

Также в ходе переговоров в узком составе Россия и Китай наметили планы дальнейшей работы на перспективу, добавил Путин, в частности, продолжать вместе модернизовать транспортную инфраструктуру.

«Локомотив наших связей [с Китаем] — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

7 мая Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле с участием делегаций. Перед началом состоялась официальная церемония встречи президентом РФ своего китайского коллеги. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

В числе тем, которые планировалось обсудить на переговорах в узком кругу, назывались сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Группы 20», взаимодействие в энергетической сфере, а также рост двустороннего товарооборота.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в рамках предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

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