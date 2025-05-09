Москва, 9 мая, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу Кемелю Токаеву звания Героя Советского Союза.

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«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать вам наградной лист, это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца орденом Героя Советского Союза», — отметил российский лидер, а затем пожал Токаеву руку.

Президент Казахстана в свою очередь поздравил Путина и всех россиян с Днем Победы и пожелал стране процветания. Токаев также отметил, что во Ржеве в братской могиле похоронен его родной дядя, и дополнительно поблагодарил правительство России за размещение его фотографии на памятном панно.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Минобороны России рассекретило наградной лист сержанта Кемеля Токаева. Согласно обновленной информации, в 1943 году он дважды получал медаль «За отвагу», а в 1945-м был удостоен ордена Отечественной войны II степени. При этом в прошлом году на сайте была указана информация только о награждении Кемеля Токаева медалью «За отвагу».