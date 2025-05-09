Торжественные марши войск, военная техника на брусчатке Красной площади, авиация в московском небе — так 9 мая столица отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

Парад на Красной площади начался ровно в 10:00. Шествие открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища, за ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом России Владимиром Путиным на центральной трибуне находился председатель КНР Си Цзиньпин.

На трибунах также можно было заметить военных из КНДР в парадной форме, которые расположились в первом ряду.

В параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи участников СВО.

Особенностью этого юбилейного парада стало широкое международное участие. По Красной площади прошли военные из Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы, а также из ряда бывших союзных республик: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Впечатляющей стала демонстрация военной техники. Впервые на параде Победы были показаны боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет в военной операции на Украине.

По площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжелыми огнеметными системами ТОС-2 «Тосочка».

Завершился парад пролетом авиации. В небе над Красной площадью зрители увидели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29, что вызвало особый восторг.

По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые прошли по Красной площади, вскоре отправятся в зону специальной военной операции после дооснащения дополнительной защитой и средствами радиоэлектронной борьбы.

«За торжество правды и справедливости»

Выступая перед собравшимися, Владимир Путин говорил о единстве поколений и важности сохранения памяти о подвиге советского народа:

«Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям», — заявил глава государства.

Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости Прием в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы.

Позже, на торжественном приеме в Кремле, где собрались главы иностранных делегаций, Путин поднял тост «за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов!»

Символичным дипломатическим жестом стал обмен поздравлениями между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В нынешней напряженной международной обстановке это выглядит важным шагом.

Кто приехал на юбилей Победы

Беспрецедентное число иностранных гостей высокого ранга — 27 глав государств и правительств — прибыло в Москву на празднование 80-летия Победы. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший одним из первых, 7 мая.

Ранее Владимир Путин провел с ним трехчасовые переговоры, обсудив двусторонние отношения и обменявшись позициями по российско-украинскому конфликту.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости Гости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы.

Также для участия в торжествах в Россию приехали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с сыном Николаем, единственный лидер страны Евросоюза — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Сербии Александр Вучич, чья страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС.

Присутствовали главы стран СНГ: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Представительной вышла и «сводная делегация» из Африки. На Красной площади были президенты Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (в центре)

Среди гостей также были президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой, генсек Компартии Вьетнама То Лам с супругой, председатель госсовета Мьянмы Мин Аунг Хлаин, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Абхазии Бадра Гунба.

Среди именитых гостей присутствовали генсек Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха, актер Стивен Сигал и режиссер Оливер Стоун.

«Бессмертный полк» шагает по планете

Во множестве регионов России вновь прошел в традиционном очном формате «Бессмертный полк». Десятки тысяч людей с портретами родных-фронтовиков заполнили улицы, воссоздавая ту самую «реку памяти», которая стала символом акции.

Шествия вышли далеко за пределы страны — «Бессмертный полк» прошел в том числе в Берлине. Участники пели «День Победы» и скандировали праздничные лозунги.

География впечатляет — Армения, Германия, Израиль, Индонезия, Казахстан и десятки других стран. Народная инициатива, зародившаяся в Томске, стала по-настоящему международным движением.

Игорь Егоров/РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке.

Вместе с этим были не самые радостные новости. По сообщению Министерства обороны, украинские вооруженные формирования с начала объявленного по случаю 80-летия Победы перемирия свыше 5 тысяч раз нарушили режим прекращения огня.

Были совершены почти 1,5 тысячи обстрелов и более 3,5 тысячи ударов с применением беспилотников. В частности, дрон ударил по зданию правительства Белгородской области, в результате два человека, включая вице-губернатора, получили травмы.

От парадов до концертов: народное торжество охватило всю страну

Праздничная программа не ограничилась военным парадом. В Московском международном Доме музыки выступил духовой оркестр Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, исполнивший любимые всеми композиции военных лет.

Городские парки превратились в сцены для театральных постановок и танцевальных флешмобов.

В 18:55 по всей стране прошла минута молчания в память о героях войны.

Завершением праздничного дня стал грандиозный салют. В 22:00 в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, небо озарилось праздничными огнями.

Финальный аккорд: концерт в «Зарядье»

Под конец дня в парке «Зарядье» у Кремля прошел грандиозный концерт. Художественным руководителем представления выступил народный артист Юрий Башмет.

На сцене блистали звезды первой величины — Константин Хабенский, Владимир Машков, Ильдар Абдразаков и многие другие. Особое звучание празднику придали выступления Молодежного сводного хора СНГ и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва» Концерт, посвященный 80-летию Великой Победы, в парке «Зарядье»

Ведущими вечера стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов, сумевшие создать теплую, почти семейную атмосферу, несмотря на масштаб мероприятия.

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День Победы в 2025 году в очередной раз подтвердил свой статус главного объединяющего праздника нашей страны. И даже учитывая присутствие многочисленных иностранных лидеров, множество официальных церемоний и сильную внешнеполитическую составляющую, он сохранил свой народный, душевный характер.

В один день, 9 мая, сплелись высокая политика и искренние человеческие чувства, международное сотрудничество и личные воспоминания. День Победы давно стал не просто датой в календаре, но живой, пульсирующей частью национальной памяти России.